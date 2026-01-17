Информация о захвате врагом Закитного не соответствует действительности, - ГВ "Схід"
На Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закитное. Информация о его захвате врагом не соответствует действительности.
Об этом сообщает группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.
Ситуация возле Закитного
Враг проводит постоянные штурмовые действия в направлении Закитного на Донетчине, но успеха не имеет. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи.
"Попытки пехотных штурмов и инфильтрации небольших групп выявляются нашей разведкой, по захватчикам осуществляется огневое поражение с привлечением подразделений ракетных войск и артиллерии и экипажей ударных БПЛА", - рассказали в ГВ "Схід".
Также под постоянным огневым контролем Сил обороны Украины находятся места сосредоточения вражеских подразделений, логистические пути и позиции экипажей беспилотных комплексов. Захватчики несут существенные потери.
РФ не захватила Закитное
"Призываем проверять источники и доверять официальным сообщениям. Не давайте вражеской пропаганде ни единого шанса влиять на украинское общество", - добавили в ГВ.
