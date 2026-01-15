Россия планирует масштабную геологоразведку на оккупированной Донецкой области до 2031 года, - СВР

РФ в 2026 году начнет долгосрочную программу исследований месторождений на временно оккупированной территории Донецкой области, в частности стратегических и редких металлов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Программа предусматривает поэтапные геологоразведочные работы с использованием советских материалов и обновлением данных для оценки перспективности объектов промышленного освоения. Финансирование работ заявлено из государственного бюджета России.

По данным СВР, активизация интереса Кремля к украинским недрам связана с проблемами в традиционных российских сырьевых отраслях. Нефтяная индустрия РФ испытывает трудности из-за санкций, высоких затрат на добычу и ограниченного экспорта.

Разведка подчеркивает, что Россия нарушает нормы международного права, используя украинские ресурсы для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики, фактически превращая геологоразведку в инструмент ресурсного ограбления оккупированных территорий.