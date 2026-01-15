РУС
Новости Донетчина
Россия планирует масштабную геологоразведку на оккупированной Донецкой области до 2031 года, - СВР

РФ в 2026 году начнет долгосрочную программу исследований месторождений на временно оккупированной территории Донецкой области, в частности стратегических и редких металлов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Программа предусматривает поэтапные геологоразведочные работы с использованием советских материалов и обновлением данных для оценки перспективности объектов промышленного освоения. Финансирование работ заявлено из государственного бюджета России.

По данным СВР, активизация интереса Кремля к украинским недрам связана с проблемами в традиционных российских сырьевых отраслях. Нефтяная индустрия РФ испытывает трудности из-за санкций, высоких затрат на добычу и ограниченного экспорта.

Разведка подчеркивает, что Россия нарушает нормы международного права, используя украинские ресурсы для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики, фактически превращая геологоразведку в инструмент ресурсного ограбления оккупированных территорий.

СВР (212) Донецкая область (11817)
Сразу же после атомной станции на Луне.
15.01.2026 14:38 Ответить
Тільки Єрмак прийшов, і зразу запрацювало все
15.01.2026 14:45 Ответить
Для тампона стараються. Рідкоземи для нього шукатимуть.
15.01.2026 14:46 Ответить
Там розміновувати 50 років.
15.01.2026 14:54 Ответить
В них вугільна галузь подихає через загороджувальні мита Китаю. Інші страждають через сукупність економічних та кенетичних санкцій. Здається це як з трампістами - багато балаканини, але у тих й у ціх, як тіки діло доходить до фінансування то усе різко затихає.
15.01.2026 14:58 Ответить
Друзья Трампа, ( к Трампу бесполезно обращаться) Пока вы забавляетесь, дядюшка Си прибирает к рукам все Очень полезные ископаемые в Стром свете! То что вам Т. наобещал, через месяц, пол года, год станет недосягаемым. А на Марс еще долететь нужно!
15.01.2026 15:21 Ответить
 
 