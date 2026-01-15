Росія планує масштабну геологорозвідку на окупованій Донеччині до 2031 року, - СЗР

РФ у 2026 році розпочне довгострокову програму досліджень родовищ на тимчасово окупованій території Донецької області, зокрема стратегічних і рідкісних металів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Програма передбачає поетапні геологорозвідувальні роботи з використанням радянських матеріалів та оновленням даних для оцінки перспективності об’єктів промислового освоєння. Фінансування робіт заявлено з державного бюджету Росії.

За даними СЗР, активізація інтересу Кремля до українських надр пов’язана з проблемами у традиційних російських сировинних галузях. Нафтова індустрія РФ зазнає труднощів через санкції, високі витрати на видобуток та обмежений експорт.

Розвідка підкреслює, що Росія порушує норми міжнародного права, використовуючи українські ресурси для латання бюджетних дір та підтримки воєнної економіки, фактично перетворюючи геологорозвідку на інструмент ресурсного пограбування окупованих територій.

Сразу же после атомной станции на Луне.
15.01.2026 14:38 Відповісти
Тільки Єрмак прийшов, і зразу запрацювало все
15.01.2026 14:45 Відповісти
Для тампона стараються. Рідкоземи для нього шукатимуть.
15.01.2026 14:46 Відповісти
Там розміновувати 50 років.
15.01.2026 14:54 Відповісти
В них вугільна галузь подихає через загороджувальні мита Китаю. Інші страждають через сукупність економічних та кенетичних санкцій. Здається це як з трампістами - багато балаканини, але у тих й у ціх, як тіки діло доходить до фінансування то усе різко затихає.
15.01.2026 14:58 Відповісти
Друзья Трампа, ( к Трампу бесполезно обращаться) Пока вы забавляетесь, дядюшка Си прибирает к рукам все Очень полезные ископаемые в Стром свете! То что вам Т. наобещал, через месяц, пол года, год станет недосягаемым. А на Марс еще долететь нужно!
15.01.2026 15:21 Відповісти
ЗСУ допоможуть обов'язково розвідати.Хєр їм,а не українські надра.Свої освоюйте.
15.01.2026 15:42 Відповісти
Це якщо Мадяр дозволить.
15.01.2026 16:30 Відповісти
 
 