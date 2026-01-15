Росія планує масштабну геологорозвідку на окупованій Донеччині до 2031 року, - СЗР
РФ у 2026 році розпочне довгострокову програму досліджень родовищ на тимчасово окупованій території Донецької області, зокрема стратегічних і рідкісних металів.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Програма передбачає поетапні геологорозвідувальні роботи з використанням радянських матеріалів та оновленням даних для оцінки перспективності об’єктів промислового освоєння. Фінансування робіт заявлено з державного бюджету Росії.
За даними СЗР, активізація інтересу Кремля до українських надр пов’язана з проблемами у традиційних російських сировинних галузях. Нафтова індустрія РФ зазнає труднощів через санкції, високі витрати на видобуток та обмежений експорт.
Розвідка підкреслює, що Росія порушує норми міжнародного права, використовуючи українські ресурси для латання бюджетних дір та підтримки воєнної економіки, фактично перетворюючи геологорозвідку на інструмент ресурсного пограбування окупованих територій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль