Інформація про захоплення ворогом Закітного не відповідає дійсності, - УВ "Схід"

На Слов’янському напрямку триває оборона населеного пункту Закітне. Інформація про його захоплення ворогом не відповідає дійсності.

Про це повідомляє угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація біля Закітного

Ворог проводить постійні штурмові дії в напрямку Закітного в Донецькій області, але успіху не має. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі.

"Спроби піхотних штурмів та інфільтрації невеликих груп виявляються нашою розвідкою, по загарбниках здійснюється вогневе ураження із залученням підрозділів ракетних військ і артилерії та екіпажів ударних БпЛА", - розповіли в УВ "Схід".

Також під постійним вогневим контролем Сил оборони України перебувають місця зосередження ворожих підрозділів, логістичні шляхи та позиції екіпажів безпілотних комплексів. Загарбники зазнають суттєвих втрат.

РФ не захопила Закітне

Інформація про захоплення ворогом Закітного не відповідає дійсності.

"Закликаємо перевіряти джерела і довіряти офіційним повідомленням. Не давайте ворожій пропаганді жодного шансу впливати на українське суспільство", - додали в УВ.