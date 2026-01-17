УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6608 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу
432 1

117 боєзіткнень на фронті від початку доби: ворог активно діє на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

зсу

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 64 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

  • Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки. Чотири боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак в бік Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки, два боєзіткнення залишається незавершеними.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

  • Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 – безповоротно.
  • Крім того, українські воїни знищили 10 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, один термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотні літальні апарати, станцію РЕБ.
  • Також уразили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли, вісім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого. Під ворожими авіаударами опинилися Різдвянка, Зелена Діброва, Долинка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського. Ворожа авіація завдала авіаударів по Одарівці та Жовтій Кручі.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Автор: 

Генштаб ЗС (8229) бойові дії (5695) ЗСУ (8547)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "На стику Добропільського та Дружківського напрямків російські війська просунулися в районі населеного пункту Шахове та в районі підприємства на східній околиці Софіївки, повідомляє DeepState.

На Слов'янському напрямку супротивник зняв кадри демонстрації прапорів у західній частині Закітного.

На сусідньому Лиманському напрямку до сірої зони перейшов населений пункт Діброва. Ворожа піхота під час останніх атак зайняла позиції у житловій забудові.
Ідуть активні бої."
показати весь коментар
17.01.2026 23:08 Відповісти
 
 