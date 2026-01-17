117 боєзіткнень на фронті від початку доби: ворог активно діє на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 64 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак в бік Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки, два боєзіткнення залишається незавершеними.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 – безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили 10 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, один термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотні літальні апарати, станцію РЕБ.

Також уразили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли, вісім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого. Під ворожими авіаударами опинилися Різдвянка, Зелена Діброва, Долинка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського. Ворожа авіація завдала авіаударів по Одарівці та Жовтій Кручі.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.