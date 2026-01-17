117 боєзіткнень на фронті від початку доби: ворог активно діє на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 64 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки. Чотири боєзіткнення тривають.
- На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак в бік Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.
На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Свято-Покровського.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки, два боєзіткнення залишається незавершеними.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.
- Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 – безповоротно.
- Крім того, українські воїни знищили 10 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, один термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотні літальні апарати, станцію РЕБ.
- Також уразили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли, вісім укриттів для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.
Бої на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого. Під ворожими авіаударами опинилися Різдвянка, Зелена Діброва, Долинка та Залізничне.
На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського. Ворожа авіація завдала авіаударів по Одарівці та Жовтій Кручі.
На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Слов'янському напрямку супротивник зняв кадри демонстрації прапорів у західній частині Закітного.
На сусідньому Лиманському напрямку до сірої зони перейшов населений пункт Діброва. Ворожа піхота під час останніх атак зайняла позиції у житловій забудові.
Ідуть активні бої."