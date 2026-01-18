На фронте произошло 69 боестолкновений, из них 29 - на Покровском направлении, - Генштаб
На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 69. Больше всего враг атакует на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины населенных пунктов Будки, Рыжевка, Безсаловка Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, осуществил 52 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку, еще пять боестолкновений продолжаются, противник пытается продвигаться вперед в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Нестерного, Круглого.
На Купянском направлении враг трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Песчаного и в сторону Боровской Андреевки. Одно сражение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила три атаки на позиции украинцев в районе Ямполя и в сторону населенного пункта Ставки.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник 11 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное и в сторону Филии, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного. Авиаудар подвергся населенный пункт Хвыли.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зеленое и в сторону Варваровки, Доброполье. Одно из них продолжается. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Гуляйполе, Воздвижевка, Верхняя Терса и Долинка.
На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Плавни, сейчас одно сражение продолжается. Авиаударам подверглись населенные пункты Желтая Круча и Таврическое.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Величезною проблемою в штурмових військах залишається задача «пожежогасіння».
Штурмові полки та батальйони фактично є хабом резерву, з якого бойові роти та батальйони відправляються в підпорядкування бригадам, що просідають під тиском ворога.
Навіщо віддавати більш-менш навчених бійців командиру «Х» бригади, якщо штурмовий полк може повноцінно зайняти проблемну смугу і взяти в підпорядкування людей «Х» бригади - загадка, яку ніхто не може розгадати вже щонайменше 2 роки.
Є командири штурмових полків та батальйонів, які давно довели, що можуть якісно управляти боєм та намертво стабілізувати лінію оборони, на відміну від тих командирів бригад, що за чашкою кави відправляють придані штурмові групи відбивати позиції, які вже проїбали, але про це не доповіли."