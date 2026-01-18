Оккупанты пытались прорвать оборону в Волчанске благодаря численному превосходству

За прошедшие сутки российские войска пытались прорвать оборону на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном сводке Огруппирования объединенных сил.

Попытки прорыва в Волчанске

Так, на Южно-Слобожанском направлении противник пытался реализовать свое численное преимущество и прорвать нашу оборону в Волчанске и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зибиного.

Также враг атаковал позиции наших войск в направлении Дегтярного и Круглого.

Украинские подразделения принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения.

Ситуация на фронте

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновеление.

На Великобурлукском направлении захватчики атаковали наши позиции в сторону Чугуновки. Атаки врага отбиты.

На Купянском направлении подразделения Сил обороны нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался атаковать наши укрепления недалеко от Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево и Лиман.

"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий", - подчеркнули в Группировке объединенных сил