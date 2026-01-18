РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Бои на Волчанском направлении
1 166 5

Оккупанты пытались прорвать оборону в Волчанске благодаря численному превосходству

РФ пыталась прорвать оборону в Волчанске

За прошедшие сутки российские войска пытались прорвать оборону на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном сводке Огруппирования объединенных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Попытки прорыва в Волчанске

Так, на Южно-Слобожанском направлении противник пытался реализовать свое численное преимущество и прорвать нашу оборону в Волчанске и в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зибиного.

Также враг атаковал позиции наших войск в направлении Дегтярного и Круглого.

Украинские подразделения принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Волчанске и вблизи Вильчи в Харьковской области и в Покровске в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Ситуация на фронте

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновеление.

  • На Великобурлукском направлении захватчики атаковали наши позиции в сторону Чугуновки. Атаки врага отбиты.
  • На Купянском направлении подразделения Сил обороны нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону Петропавловки и Куриловки.
  • На Лиманском направлении противник безуспешно пытался атаковать наши укрепления недалеко от Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево и Лиман.

Читайте: Россияне пытались прорвать границу в направлении Дигтярного в Харьковской области, - ГПСУ

"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий", - подчеркнули в Группировке объединенных сил

Автор: 

боевые действия (5465) Волчанск (490) Харьковская область (2127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
взагалі при відступах мінують?
показать весь комментарий
18.01.2026 13:35 Ответить
Чим? Більше 3 млн протипіхотних мін знищили тільки Порошенко з Зеленським, а крім того ще й касетні снаряди до систем Ураган, які були оснащені як протипіхотними, так і малими протитанковими мінами.
показать весь комментарий
18.01.2026 14:13 Ответить
фламінгами. 4 рік війни. на 8 те саме говорити будете
показать весь комментарий
18.01.2026 14:47 Ответить
можете ще мінометними мінами виробництва камишіна та сметаніна мінувати ))
показать весь комментарий
18.01.2026 14:51 Ответить
чтоб такие коменты писать что же тама в головах то твориться оди холодец
показать весь комментарий
18.01.2026 14:37 Ответить
 
 