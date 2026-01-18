Окупанти намагалися прорвати оборону у Вовчанську завдяки чисельній перевазі

РФ намагалася прорвати оборону у Вовчанську

Минулої доби російські війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Угруповання об’єднаних сил.

Спроби прориву у Вовчанську

Так, на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного.

Також ворог атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого.

Українські підрозділи вживають заходи з недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на фронті

Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

  • На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували наші позиції в бік Чугунівки. Атаки ворога відбито.
  • На Куп’янському напрямку підрозділи Сил оборони нейтралізували штурмові дії окупантів в бік Петропавлівки та Курилівки.
  • На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався атакувати наші укріплення неподалік Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве й Лиман.

"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - наголосили в Угрупованні об’єднаних сил.

Чим? Більше 3 млн протипіхотних мін знищили тільки Порошенко з Зеленським, а крім того ще й касетні снаряди до систем Ураган, які були оснащені як протипіхотними, так і малими протитанковими мінами.
18.01.2026 14:13 Відповісти
Андрєй, Україна підписала Оттавську конвенцію у 1999 році і ратифікувала її у 2005-му.
Але ва фсьом вінаватый Парашэнка.
18.01.2026 16:10 Відповісти
взагалі при відступах мінують?
18.01.2026 13:35 Відповісти
Чим? Більше 3 млн протипіхотних мін знищили тільки Порошенко з Зеленським, а крім того ще й касетні снаряди до систем Ураган, які були оснащені як протипіхотними, так і малими протитанковими мінами.
18.01.2026 14:13 Відповісти
фламінгами. 4 рік війни. на 8 те саме говорити будете
18.01.2026 14:47 Відповісти
4-й? Одне добре - хоч розумієш, що вже війна, думаю через 2-3 роки тобі дійде, коли вона почалась.
18.01.2026 18:34 Відповісти
думка 73% zебілів як Ви мене не торкає.
18.01.2026 18:36 Відповісти
можете ще мінометними мінами виробництва камишіна та сметаніна мінувати ))
18.01.2026 14:51 Відповісти
Андрєй, Україна підписала Оттавську конвенцію у 1999 році і ратифікувала її у 2005-му.
Але ва фсьом вінаватый Парашэнка.
18.01.2026 16:10 Відповісти
Я з тобою свиней не пас, хочеш перднути своїм інтелектом, роби це без хамства. Україна підписала Будапештський меморандум і позбулась ядерної зброї і нікому не заважає їх звинувачувати, незважаючи, що в той час війни не було. Нагадати коли почалась війна? Більшість недоумків лише через 8 років це зрозуміла. Ще скільки років вам потрібно, щоб ви зрозуміли, що знищення власної зброї під час війни це диверсія - злочин, який ніякими конвенціями виправдати зась?
18.01.2026 18:19 Відповісти
Коби ти був Андрій, я би тобі щось пояснювала. Але ж ти Андрєй...
18.01.2026 19:03 Відповісти
А якщо ти на якійсь ідіш своє ім'я написала, то ти більше українка ніж я? Я зареєструвався ще, коли на компах були лише англійська і російська, а не змінюю принципово, щоб мене розуміли (іноді пишу коменти на російській) і в рашці- нехай почитають, що про них думають роскоязичниє в Україні. Негідники використовуючи мовне питання розділяють нашу націю, а принципові дурні несвідомо їм допомагають. Наші срані політики і урядовці, які всі ці роки ********* мовне питання, зробили все, навіть штрафи ввели, щоб люди пересрались, в той же час відкрий любий шкільний підручник (української мови в т.ч.) і майже на кожній сторінці російські слова. Підручники з математики взагалі переклали з російської і переклад нікудишній - якісь харківські поци, що отримали від Міносвіти бюджетні кошти на розробку, тупо здерли козу в кацапів, але знань мови у докторів математичних наук не вистачило для якісного перекладу. Міністрам пох, омбундсменам пох, а вчителі ( я задавав питання, у мене онуки) безпорадно розводять руками - їм теж аби день до вечора та від зарплати до зарплати, лише десь на ринку, купуючи сало, будуть вимагати від продавця розказати державною, як порося померло.
18.01.2026 21:08 Відповісти
Андрєй, ти так захоплено цитуєш путіна...
Як мені не віриш, то підчитай собі його вимоги до України.
18.01.2026 21:28 Відповісти
Давай цитату, де тютєлька в тютєльку, без дурної гри у віриш-невіриш. Я вже думав, що доступно пояснив, але добавлю, що ти і такі як ти, розводячи мовний срач є, хоч і несвідомими, але диверсантами рашистів по розвалу нації і впровадженню етнічної ворожнечі. Ст. 161 ККУ - рекомендую ознайомитись.
18.01.2026 22:46 Відповісти
Дуже смішно, коли кацапські боти косять під українців. Але ж свинособача рийка всерівно стирчить з-під оселедця. Хе-хе, ще й мову ненависну вивчили...
19.01.2026 20:28 Відповісти
П'яна баба на ранок проспиться, а дурна ніколи не порозумнішає. Чого ти не сміялась, коли непохитний борець за мову Фаріон в одній упряжці з ригами Україну під рашку штовхала?
19.01.2026 20:45 Відповісти
Щось модератор задрімав, видно вночі була тривога. Бо кацапських свиней тут швиденько нейтралізують.
19.01.2026 21:15 Відповісти
 
 