Окупанти намагалися прорвати оборону у Вовчанську завдяки чисельній перевазі

Минулої доби російські війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Угруповання об’єднаних сил.

Спроби прориву у Вовчанську

Так, на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного.

Також ворог атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого.

Українські підрозділи вживають заходи з недопущення погіршення тактичного положення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Ситуація на фронті

Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували наші позиції в бік Чугунівки. Атаки ворога відбито.

На Куп’янському напрямку підрозділи Сил оборони нейтралізували штурмові дії окупантів в бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався атакувати наші укріплення неподалік Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве й Лиман.

Читайте: Росіяни намагалися прорвати кордон у напрямку Дігтярного на Харківщині, - ДПСУ

"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - наголосили в Угрупованні об’єднаних сил.