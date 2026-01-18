Окупанти намагалися прорвати оборону у Вовчанську завдяки чисельній перевазі
Минулої доби російські війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Угруповання об’єднаних сил.
Спроби прориву у Вовчанську
Так, на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного.
Також ворог атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого.
Українські підрозділи вживають заходи з недопущення погіршення тактичного положення.
Ситуація на фронті
Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.
- На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували наші позиції в бік Чугунівки. Атаки ворога відбито.
- На Куп’янському напрямку підрозділи Сил оборони нейтралізували штурмові дії окупантів в бік Петропавлівки та Курилівки.
- На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався атакувати наші укріплення неподалік Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве й Лиман.
"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - наголосили в Угрупованні об’єднаних сил.
Але ва фсьом вінаватый Парашэнка.
Як мені не віриш, то підчитай собі його вимоги до України.