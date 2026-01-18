На фронті відбулося 69 боєзіткнень, із них 29 - на Покровському напрямку, - Генштаб
На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 січня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по території України
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Будки, Рижівка, Безсалівка Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 52 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Нестерного, Круглого.
На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Піщаного та в бік Борівської Андріївки. Один бій триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі Ямполя та в бік населеного пункту Ставки.
На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. Авіаудару зазнав населений пункт Хвилі.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки, Добропілля. Одне з них зараз триває. Під ворожими авіаударами вчергове опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса та Долинка.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Плавні, наразі один бій триває. Авіаударів зазнали населені пункти Жовта Круча та Таврійське.
За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку на цей час наступальних дій ворога не зафіксовано.
Величезною проблемою в штурмових військах залишається задача «пожежогасіння».
Штурмові полки та батальйони фактично є хабом резерву, з якого бойові роти та батальйони відправляються в підпорядкування бригадам, що просідають під тиском ворога.
Навіщо віддавати більш-менш навчених бійців командиру «Х» бригади, якщо штурмовий полк може повноцінно зайняти проблемну смугу і взяти в підпорядкування людей «Х» бригади - загадка, яку ніхто не може розгадати вже щонайменше 2 роки.
Є командири штурмових полків та батальйонів, які давно довели, що можуть якісно управляти боєм та намертво стабілізувати лінію оборони, на відміну від тих командирів бригад, що за чашкою кави відправляють придані штурмові групи відбивати позиції, які вже проїбали, але про це не доповіли."