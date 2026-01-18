Майже тисячу окупантів ліквідовано на інженерних боєприпасах у грудні, - Генштаб. ВIДЕО
Інженерні війська Сил підтримки ЗС України та інженерні підрозділи інших видів та родів Збройних Сил України (Сухопутних військ ЗС України, Сил безпілотних систем ЗС України, Десантно-штурмових військ ЗС України) в зоні відповідальності Угруповань військ (сил) протягом грудня результативно виконували бойові завдання.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Знищено майже 1000 окупантів
Як зазначається, лише за грудень на мінно-вибухових загородженнях, встановлених всіма інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено:
- 946 окупантів,
- 197 ОВТ,
- 74 інші цілі.
Дистанційне мінування
У Генштабі розповіли, що ураження здійснювались здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів, що забезпечує високу ефективність та мінімальні ризики для наших воїнів.
"Воїни інженерних військ щодня доводять, що сучасна війна — це війна технологій. Підрозділи дистанційного мінування за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів перекривають шляхи просування окупантів і ефективно уражають їхні сили та засоби", - зауважили в Генштабі.
Якщо раніше сапери змушені були вручну виходити на небезпечні ділянки, то сьогодні ці ризики мінімізовані — безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше.
Фіксується кожне ураження техніки та особового складу ворога в реальному часі, а всі підтверджені цілі внесені в систему ситуаційної обізнаності "Дельта", що забезпечує повну достовірність даних.
"Інженерні війська й надалі посилюють оборонні спроможності, створюють нові рубежі інженерних загороджень і завдають противнику втрат у взаємодії з усіма підрозділами Сил оборони України", - наголошується в повідомленні.
