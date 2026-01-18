Почти тысяча оккупантов ликвидирована на инженерных боеприпасах в декабре, - Генштаб. ВИДЕО

Инженерные войска Сил поддержки ВС Украины и инженерные подразделения других видов и родов Вооруженных Сил Украины (Сухопутных войск ВС Украины, Сил беспилотных систем ВС Украины, Десантно-штурмовых войск ВС Украины) в зоне ответственности Группировок войск (сил) в течение декабря результативно выполняли боевые задачи.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожено почти 1000 оккупантов

Как отмечается, только за декабрь на минно-взрывных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено:

946 оккупантов,

197 ОВТ,

74 другие цели.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 226 420 человек (+830 за сутки), 11 571 танк, 36 296 артсистем, 23 919 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Дистанционное минирование

В Генштабе рассказали, что поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для наших воинов.

"Воины инженерных войск ежедневно доказывают, что современная война — это война технологий. Подразделения дистанционного минирования с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства", — отметили в Генштабе.

Если раньше саперы вынуждены были вручную выходить на опасные участки, то сегодня эти риски минимизированы — беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее.

Смотрите также: Дроны "Гострих Картузів" уничтожили 3 российских пехотинца на Покровском направлении. ВИДЕО

Фиксируется каждое поражение техники и личного состава врага в реальном времени, а все подтвержденные цели внесены в систему ситуационной осведомленности "Дельта", что обеспечивает полную достоверность данных.

"Инженерные войска продолжают усиливать оборонные возможности, создают новые рубежи инженерных заграждений и наносят противнику потери во взаимодействии со всеми подразделениями Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 4 штурмовика РФ возле Покровска. ВИДЕО