Почти тысяча оккупантов ликвидирована на инженерных боеприпасах в декабре, - Генштаб. ВИДЕО
Инженерные войска Сил поддержки ВС Украины и инженерные подразделения других видов и родов Вооруженных Сил Украины (Сухопутных войск ВС Украины, Сил беспилотных систем ВС Украины, Десантно-штурмовых войск ВС Украины) в зоне ответственности Группировок войск (сил) в течение декабря результативно выполняли боевые задачи.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Уничтожено почти 1000 оккупантов
Как отмечается, только за декабрь на минно-взрывных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено:
- 946 оккупантов,
- 197 ОВТ,
- 74 другие цели.
Дистанционное минирование
В Генштабе рассказали, что поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для наших воинов.
"Воины инженерных войск ежедневно доказывают, что современная война — это война технологий. Подразделения дистанционного минирования с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства", — отметили в Генштабе.
Если раньше саперы вынуждены были вручную выходить на опасные участки, то сегодня эти риски минимизированы — беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее.
Фиксируется каждое поражение техники и личного состава врага в реальном времени, а все подтвержденные цели внесены в систему ситуационной осведомленности "Дельта", что обеспечивает полную достоверность данных.
"Инженерные войска продолжают усиливать оборонные возможности, создают новые рубежи инженерных заграждений и наносят противнику потери во взаимодействии со всеми подразделениями Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.
