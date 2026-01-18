Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 226 420 человек (+830 за сутки), 11 571 танк, 36 296 артсистем, 23 919 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 226 420 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Потери армии РФ
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 226 420 (+830) человек
- танков - 11 571 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 23 919 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 36 294 (+33) ед.
- РСЗО - 1 616 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 278 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 109 450 (+845) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 706 (+105) ед.
- специальная техника - 4 044 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
