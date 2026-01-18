Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 226 420 человек (+830 за сутки), 11 571 танк, 36 296 артсистем, 23 919 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 226 420 российских оккупантов.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 226 420 (+830) человек

танков - 11 571 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23 919 (+5) ед.

артиллерийских систем - 36 294 (+33) ед.

РСЗО - 1 616 (+1) ед.

средства ПВО - 1 278 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 109 450 (+845) ед.

крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 74 706 (+105) ед.

специальная техника - 4 044 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

