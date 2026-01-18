РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 226 420 человек (+830 за сутки), 11 571 танк, 36 296 артсистем, 23 919 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

горят российские бехи

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 226 420 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 226 420 (+830) человек
  • танков - 11 571 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 919 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 36 294 (+33) ед.
  • РСЗО - 1 616 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 278 (+0) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 109 450 (+845) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 706 (+105) ед.
  • специальная техника - 4 044 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (21960) Генштаб ВС (7522) ликвидация (4234)
