Пограничники "Стальной границы" поразили САУ и "Град" оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО
Пограничники "Стальной границы" во время боевых вылетов поразили огневую технику оккупанта на Курском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники нанесли удар по САУ и РСЗО БМ-21 "Град" оккупантов.
Техника была замаскирована среди заснеженной лесистой местности, однако украинским пилотам это не помешало уничтожить ее.
Также на последних кадрах бойцы попали во вражескую машину, которая стояла возле укрытия военных РФ.
