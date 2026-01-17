Пограничники "Стальной границы" поразили САУ и "Град" оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Стальной границы" во время боевых вылетов поразили огневую технику оккупанта на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники нанесли удар по САУ и РСЗО БМ-21 "Град" оккупантов.

Техника была замаскирована среди заснеженной лесистой местности, однако украинским пилотам это не помешало уничтожить ее.

Также на последних кадрах бойцы попали во вражескую машину, которая стояла возле укрытия военных РФ.

