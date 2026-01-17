Прикордонники "Сталевого кордону" уразили САУ та "Град" окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" під час бойових вильотів уразили вогневу техніку окупанта на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники завдали удару по САУ та РСЗВ БМ-21 "Град" окупантів.

Техніка була замаскована серед засніженої лісистої місцевості, проте українським пілотам це не завадило знищити її.

Також на останніх кадрах бійці поцілили у ворожу автівку, яка стояла біля укриття військових РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині бійці НГУ знищили РСЗВ БМ-21 "Град" ударними дронами. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі ДШВ "Кара небесна" ліквідували 13 російських штурмовиків поблизу Родинського. ВIДЕО