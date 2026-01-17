Прикордонники "Сталевого кордону" уразили САУ та "Град" окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" під час бойових вильотів уразили вогневу техніку окупанта на Курському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники завдали удару по САУ та РСЗВ БМ-21 "Град" окупантів.
Техніка була замаскована серед засніженої лісистої місцевості, проте українським пілотам це не завадило знищити її.
Також на останніх кадрах бійці поцілили у ворожу автівку, яка стояла біля укриття військових РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andrijmak63
показати весь коментар17.01.2026 14:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
