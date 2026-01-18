Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 226 420 осіб (+830 за добу), 11 571 танк, 36 296 артсистем, 23 919 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 226 420 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Втрати армії РФ
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 226 420 (+830) осіб
- танків - 11 571 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 23 919 (+5) од.
- артилерійських систем - 36 294 (+33) од.
- РСЗВ - 1 616 (+1) од.
- засоби ППО - 1 278 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 109 450 (+845) од.
- крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 74 706 (+105) од.
- спеціальна техніка - 4 044 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Николай Водяной #461390
tarasii smila #448870
Олександр #581937
