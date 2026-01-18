Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 226 420 осіб (+830 за добу), 11 571 танк, 36 296 артсистем, 23 919 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 226 420 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Втрати армії РФ

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 226 420 (+830) осіб

танків - 11 571 (+5) од.

бойових броньованих машин - 23 919 (+5) од.

артилерійських систем - 36 294 (+33) од.

РСЗВ - 1 616 (+1) од.

засоби ППО - 1 278 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 109 450 (+845) од.

крилаті ракети - 4 163 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 74 706 (+105) од.

спеціальна техніка - 4 044 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

