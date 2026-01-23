Угруповання РФ під Покровськом та Мирноградом можуть виснажитися до весни, - генерал Ласійчук

До весни російські окупанти на напрямку Покровськ-Мирноград будуть виснажені та трохи зупинять темпи свого просування.

Про це в інтерв'ю BBC заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Євген Ласійчук, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація в Покровську

За словами генерала, Сили оборони повністю контролюють північну частину Покровська і північну частину Мирнограда.

"Ворог все ж таки активніше поводить себе в Покровську, намагається тиснути на північний захід для подальшого виходу на населений пункт Гришине. Мабуть, це його основна мета в районі Покровська.

Деякі підрозділи, залучені противником в цьому місті, намагаються також просочуватись між нашими бойовими порядками на півночі, намагаючись тут вийти за межі Покровська", - розповів він.

Мирноград

"Щодо Мирнограда, то просування противника є в південній частині населеного пункту. Він там намагається накопичити особовий склад і техніку.

Є в нас розвідувальна інформація, що там ворог планує продовжувати спроби подальшого просування в напрямку північної частини Мирнограда. На сьогодні залишається складна логістика до цієї агломерації, але ми застосовуємо бомбери, наземні роботизовані комплекси, і вони нам дуже допомагають", - додав Ласійчук.

Важливість Покровсько-Мирноградської агломерації

За словами командира, Покровськ і Мирноград мають велике значення для подальшого перебігу бойових дій.

"На сьогодні ворог загруз у міських боях, що в одному, що в іншому місті. Він себе ефективно не показує і за кожен метр населеного пункту отримує колосальні втрати. На сьогодні Покровськ і Мирноград стримують противника від подальшого просування.

Якщо ворог матиме успіх в цих містах, то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір. Це може бути і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони", - наголосив він.

"Але це, знову ж таки, якщо не буде залучений ще якийсь резерв, наприклад, морська піхота. Ми знаємо, що вона перебуває на злагоджені і доукомплектуванні. Не впевнений, що її використають саме на цьому напрямку, але це можливо.

Я володію інформацією, скільки сил противника ми ліквідовуємо, співвідношу це з нашими втратами. І, розуміючи надходження особового складу і переваги в цьому противника, думаю, ще трохи - і активність його спаде", - підсумував він.

