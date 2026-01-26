Враг сосредотачивает усилия на Покровском и Очеретином направлениях, ситуация сложная, - Сырский

На Покровском и Очеретином направлениях противник в настоящее время сосредотачивает свои основные усилия. Оперативная обстановка здесь сложная, только за прошедшую неделю произошло около 400 боевых столкновений.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Враг усиливает давление и подтягивает резервы

По его словам, агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Ключевая задача Сил обороны - нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал.

"Во время работы непосредственно на местах вместе с командирами подразделений подробно анализируем ход боевых действий. Противник продолжает применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение требуют постоянного мониторинга поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решений", - отмечает главнокомандующий.

Усиление подразделений беспилотных систем

Особое внимание сейчас уделяется усилению подразделений беспилотных систем - прежде всего применению ударных дронов для поражения оккупантов, а также развитию логистики с привлечением роботизированных комплексов.

"Меняется война - меняем подходы к ее ведению. Масштабирование современных технологий напрямую влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизни украинских воинов", - резюмирует Сырский.

Вся стратегия Украины сводится к "завдати втрат". Больше генералы ничего сказать не могут. Нельзя так пассивно сидеть и ждать чуда.
26.01.2026 12:19 Ответить
Де б нам взяти ще 100 мільйонів населення, пару іракських родовищ нафти і газу, та союзника на кшталт Китаю?
26.01.2026 12:24 Ответить
Одним лише стримуванням ворога перемоги досягти неможливо! Потрібні добре підготовлені атакувальні дії, за яких втрати наступальної сторони були б значно меншими за ворожі втрати! Саме в цьому проявляється військовий талант та професійність верхголовкома та його штабу!
26.01.2026 12:51 Ответить
як можна атакувати, коли патрони не стріляють, міни не взриваються, снарядів і гармат немає, бо гроші розікрані рєзніками, дьЄрмаками і втоплені банановим фірмам по всьму світу
26.01.2026 13:34 Ответить
В нього будь яка ситуація складна
26.01.2026 15:25 Ответить
Сирський, пора вже рапорт писати на ім'я т.з. президента.
26.01.2026 16:48 Ответить
 
 