Сырский о новой философии поражения в ВСУ: Вместо массированного огня переходим к точечному уничтожению целей

Вооруженные силы Украины меняют философию поражения - вместо массированного огня "по площадям" переходят к точечному уничтожению целей дешевыми средствами.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих, информирует Цензор.НЕТ.

Война в Украине - не локальный конфликт

Так, он подчеркнул, что война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий.

Также Сырский поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали. Он призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.

Философия поражения

"Наша адаптация — в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям" переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона — около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели — миллионы", — добавил Главнокомандующий

РЭБ

Он отметил, что без преимущества или, по крайней мере, паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом. Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты. В прошлом году, в частности благодаря технологизации, удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.

Россия делает ставку на усталость Запада

Отдельно Сырский поблагодарил страны-партнеры за поддержку, без которой Украина бы не выстояла.

"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, но именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора. Возможности НАТО, умноженные на наш уникальный боевой опыт, - это формула безопасности для всего евроатлантического пространства", - подытожил Главнокомандующий.

