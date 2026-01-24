Сырский о новой философии поражения в ВСУ: Вместо массированного огня переходим к точечному уничтожению целей
Вооруженные силы Украины меняют философию поражения - вместо массированного огня "по площадям" переходят к точечному уничтожению целей дешевыми средствами.
Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих, информирует Цензор.НЕТ.
Война в Украине - не локальный конфликт
Так, он подчеркнул, что война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий.
Также Сырский поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали. Он призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.
Философия поражения
"Наша адаптация — в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям" переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона — около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели — миллионы", — добавил Главнокомандующий
РЭБ
Он отметил, что без преимущества или, по крайней мере, паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом. Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты. В прошлом году, в частности благодаря технологизации, удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.
Россия делает ставку на усталость Запада
Отдельно Сырский поблагодарил страны-партнеры за поддержку, без которой Украина бы не выстояла.
"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, но именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора. Возможности НАТО, умноженные на наш уникальный боевой опыт, - это формула безопасности для всего евроатлантического пространства", - подытожил Главнокомандующий.
2018 год
Будущая война России и Украины -
Борис Бояршинов - ученый физик-ядерщик, лектор:
"Видимо, следующее движение, это возможно, не дай Бог, конечно, это э такая вот горячая фаза конфликта с Украиной.
Дело в том, что вот тут лёгкой победы не будет. Несмотря на то, что там может быть превосходство там э техническое, любая, так сказать, численная, но лёгкой победы не будет.
Дело в том, что вот чем отличаются украинцы от русских.
Я это говорю не как человек, который, ну, как все советские люди, мне были знакомы украинцы, нет.
Это вот исторически.
В XX-м веке во всех войнах русские люди старались откосить. Ну, не лезть на рожон.
Ну, понятное дело, были такие случаи, когда не увернёшься.
А вот украинцы - нет. У них вот такая вот любовь, во-первых, к службе военной, а во-вторых, вот вспомните гражданскую войну. Русскоязычные товарищи, они старались от этой самой от мобилизации хоть в белую, хоть в красную армию отойти и улизнуть, отмазаться, да?
А вот украинцы, они прямо в очереди стояли к батьке Махно, в его армию..."