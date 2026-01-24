Сырский о новой философии поражения в ВСУ: Вместо массированного огня переходим к точечному уничтожению целей

Сырский о тактике ВСУ

Вооруженные силы Украины меняют философию поражения - вместо массированного огня "по площадям" переходят к точечному уничтожению целей дешевыми средствами.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих, информирует Цензор.НЕТ.

Война в Украине - не локальный конфликт

Так, он подчеркнул, что война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий.

Также Сырский поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали. Он призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.

Философия поражения

"Наша адаптация — в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям" переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона — около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели — миллионы", — добавил Главнокомандующий

РЭБ

Он отметил, что без преимущества или, по крайней мере, паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом. Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты. В прошлом году, в частности благодаря технологизации, удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.

Россия делает ставку на усталость Запада

Отдельно Сырский поблагодарил страны-партнеры за поддержку, без которой Украина бы не выстояла.

"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, но именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора. Возможности НАТО, умноженные на наш уникальный боевой опыт, - это формула безопасности для всего евроатлантического пространства", - подытожил Главнокомандующий.

Топ комментарии
Ця філософія називається "нестача ***********".
24.01.2026 12:46 Ответить
Це завуальовано що нема чим масово крити.
24.01.2026 12:43 Ответить
А в нас був масований вогонь по площах? Сирок хвантазьор)
24.01.2026 12:50 Ответить
Розкажіть ще дебілу за оптоволокно
24.01.2026 12:37 Ответить
... Хома Брут ... філософ...
24.01.2026 13:04 Ответить
Нафіга тобі було робити масовані удари, про які ніхто не чув. А тепер будуть точкові, про які ніхто не буде знати? Якийсь дауноанонсист
24.01.2026 13:06 Ответить
Удари потрібно робити по путіну, тоді це дійсно зміна філософії цієї війни!
24.01.2026 13:40 Ответить
24.01.2026 12:43 Ответить
Херсон криють масово щодня, і нема чим відігнати орків!! Куди вже гірше з "філософією Наявності *********** ??!!! Вже до того дійшло, що орки просто по котам скидають заряди, розважаються... в інших областях теж луплять щодня....

Це все що треба знати Адептам "ось Ось вдаримо Блекаут на москві"
24.01.2026 13:06 Ответить
дякую, що попередили
24.01.2026 12:45 Ответить
24.01.2026 12:46 Ответить
24.01.2026 12:50 Ответить
Давайте, давайте панове ещё раз обосрём Сырского. Не так воюет, не туда стреляет. Уже обхизали* всех кого могли-Сырского Буданова, малюка. Давайте всех поменяем? У меня на примете наш слесарь жека, Петрович. Рукастый мужик. Думаю подойдёт
24.01.2026 12:51 Ответить
не той слюсар, якого екстренер "Динамо" побив?
Тоді він не підійде - в лікарні!
24.01.2026 12:55 Ответить
не той
24.01.2026 12:56 Ответить
О вспомнил. Ещё наш бывший председатель охот коллектива Леонид Иванович. Отлично лупил куропаток. Я думаю, вполне может заменить Сырского.шоб чисто конкретно поржать. Можно ещё Лысого, с девяносто пятого канала начальником штаба поставить..
24.01.2026 12:59 Ответить
Це не філософія, це тактика, про яку не треба на увесь світ казати.
24.01.2026 12:53 Ответить
"стратегія - це тактика" (наш потужний лідор сказав)
24.01.2026 12:58 Ответить
це навіть не смішно. НІКОЛИ НЕ БАЧІВ МАССОВАНОГО ВОГНЮ. за тієї кількості *********** можна було хі ба що вогонь по окремій цілі зосередити. Це вже як вуж на сковородці видумує всякі різні смішні речі щоб тільки свою дупу на посаді зберегти.
24.01.2026 12:55 Ответить
Это означает - снарядов нет,будем экономить.
24.01.2026 12:58 Ответить
Тобто ще гірше ніж "економили" раніше??
мамаріма блєт.... Незгадуйте лихом..
24.01.2026 13:02 Ответить
Так, далекобійних майже немає, в підтягувати артилерію ближче - вірна смерть. Але є "дешеві засоби", - так звані "щоденні поставки" (с)
24.01.2026 13:14 Ответить
Тобто зі снарядами і ракетами все так погано?
А якже Кібуц міндіча? Навіщо туди стільки міл'ярдів відправили... А, ☝️ щоб врятувати кошти від окупації..
Потужно і Мудро, о найвеличніший
24.01.2026 13:01 Ответить
@ (мова оригіналу, https://x.com/i/status/2014978336909381928 відео):
2018 год
Будущая война России и Украины -
Борис Бояршинов - ученый физик-ядерщик, лектор:

"Видимо, следующее движение, это возможно, не дай Бог, конечно, это э такая вот горячая фаза конфликта с Украиной.
Дело в том, что вот тут лёгкой победы не будет. Несмотря на то, что там может быть превосходство там э техническое, любая, так сказать, численная, но лёгкой победы не будет.
Дело в том, что вот чем отличаются украинцы от русских.
Я это говорю не как человек, который, ну, как все советские люди, мне были знакомы украинцы, нет.
Это вот исторически.
В XX-м веке во всех войнах русские люди старались откосить. Ну, не лезть на рожон.
Ну, понятное дело, были такие случаи, когда не увернёшься.
А вот украинцы - нет. У них вот такая вот любовь, во-первых, к службе военной, а во-вторых, вот вспомните гражданскую войну. Русскоязычные товарищи, они старались от этой самой от мобилизации хоть в белую, хоть в красную армию отойти и улизнуть, отмазаться, да?
А вот украинцы, они прямо в очереди стояли к батьке Махно, в его армию..."
24.01.2026 13:05 Ответить
Філософія совка живе?
24.01.2026 13:12 Ответить
замість головнокомандувача і міністрів-зброд пздоболів.
24.01.2026 13:28 Ответить
Філософ недороблений, кожен день втрачаємо території а він "філософствує", тут до речі дуже доречна була би цитата філософа і письменника Ремарка "на західному фронті тихо і без змін"
24.01.2026 13:37 Ответить
Чес
24.01.2026 13:39 Ответить
Закончится ли эта "философия" диссертацией-вопрос. Выстрелов к ствольной артиллерии- с гулькин нос, уж точно. Все збс, живем в сиянии феномена современности.
24.01.2026 14:01 Ответить
"Філософія"---бити москалів по всіх напрямках,а не постійно здавати свої території Меньше базікання А більше справ по захисту А цю "філософію" ми відчуваємо кожний день---сиени тривоги,вибухи,загибель людей. Звіря (кацапів" бють ,а не вмовляють.
24.01.2026 14:04 Ответить
В общем понятно. Боеприпасов нет. Это если перевести с патужного на нормальный.
24.01.2026 14:18 Ответить
 
 