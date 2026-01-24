Сирський про нову філософію ураження в ЗСУ: Замість масованого вогню переходимо до точкового знищення цілей

Збройні сили України змінюють філософію ураження - замість масованого вогню "по площах" переходять до точкового знищення цілей дешевими засобами.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Війна в Україні - не локальний конфлікт

Так, він наголосив, що війна в Україні - це не локальний конфлікт на сході Європи. Це простір, де вирішується майбутнє глобальної безпеки. Те, що відбувається сьогодні під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря, вже завтра визначатиме підходи та дії євроатлантичних армій.

Також Сирський поділився з колегами тим, як змінилося обличчя сучасної війни і чому старі догми більше не працюють так, як цього дехто очікував. Він закликав дивитися на війну як на явище, що еволюціонує швидше, ніж про нього встигають писати підручники.

Філософія ураження

"Наша адаптація — у технологіях та децентралізації. Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню "по площах" переходимо до точкового знищення цілей дешевими засобами. Вартість дрона — близько 500 доларів, вартість знищеної цілі — мільйони", - додав Головнокомандувач

РЕБ

Він зауважив, що без переваги або щонайменше паритету в РЕБ високотехнологічна зброя перетворюється на брухт. Ми навчилися створювати "купол РЕБ" для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти. Торік, зокрема завдяки технологізації, вдалося знизити загальні втрати на 13% порівняно з 2024 роком.

Росія робить ставку на втому Заходу

Окремо Сирський подякував країнам-партнерам за підтримку, без якої Україна б не вистояла.

"Очевидно, що росія робить ставку на втому Заходу та виснаження наших людських ресурсів. Але час напівзаходів минув. Війна в Україні довела: кількість має значення, проте саме технології й швидкість адаптації вирішують результат. Саме тому ми закликаємо партнерів не просто підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", а надати інструменти для швидкої й силової зупинки агресора. Можливості НАТО, помножені на наш унікальний бойовий досвід, - це формула безпеки для всього євроатлантичного простору", - підсумував Головнокомандувач.

