Сирський про нову філософію ураження в ЗСУ: Замість масованого вогню переходимо до точкового знищення цілей

Сирський про тактику ЗСУ

Збройні сили України змінюють філософію ураження - замість масованого вогню "по площах" переходять до точкового знищення цілей дешевими засобами.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів, інформує Цензор.НЕТ.

Війна в Україні - не локальний конфлікт

Так, він наголосив, що війна в Україні - це не локальний конфлікт на сході Європи. Це простір, де вирішується майбутнє глобальної безпеки. Те, що відбувається сьогодні під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря, вже завтра визначатиме підходи та дії євроатлантичних армій.

Також Сирський поділився з колегами тим, як змінилося обличчя сучасної війни і чому старі догми більше не працюють так, як цього дехто очікував. Він закликав дивитися на війну як на явище, що еволюціонує швидше, ніж про нього встигають писати підручники.

Філософія ураження

"Наша адаптація — у технологіях та децентралізації. Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню "по площах" переходимо до точкового знищення цілей дешевими засобами. Вартість дрона — близько 500 доларів, вартість знищеної цілі — мільйони", - додав Головнокомандувач

РЕБ

Він зауважив, що без переваги або щонайменше паритету в РЕБ високотехнологічна зброя перетворюється на брухт. Ми навчилися створювати "купол РЕБ" для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти. Торік, зокрема завдяки технологізації, вдалося знизити загальні втрати на 13% порівняно з 2024 роком.

Росія робить ставку на втому Заходу

Окремо Сирський подякував країнам-партнерам за підтримку, без якої Україна б не вистояла.

"Очевидно, що росія робить ставку на втому Заходу та виснаження наших людських ресурсів. Але час напівзаходів минув. Війна в Україні довела: кількість має значення, проте саме технології й швидкість адаптації вирішують результат. Саме тому ми закликаємо партнерів не просто підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", а надати інструменти для швидкої й силової зупинки агресора. Можливості НАТО, помножені на наш унікальний бойовий досвід, - це формула безпеки для всього євроатлантичного простору", - підсумував Головнокомандувач.

Топ коментарі
+13
Ця філософія називається "нестача ***********".
показати весь коментар
24.01.2026 12:46 Відповісти
+12
Це завуальовано що нема чим масово крити.
показати весь коментар
24.01.2026 12:43 Відповісти
+9
А в нас був масований вогонь по площах? Сирок хвантазьор)
показати весь коментар
24.01.2026 12:50 Відповісти
Розкажіть ще дебілу за оптоволокно
показати весь коментар
24.01.2026 12:37 Відповісти
... Хома Брут ... філософ...
показати весь коментар
24.01.2026 13:04 Відповісти
Нафіга тобі було робити масовані удари, про які ніхто не чув. А тепер будуть точкові, про які ніхто не буде знати? Якийсь дауноанонсист
показати весь коментар
24.01.2026 13:06 Відповісти
Удари потрібно робити по путіну, тоді це дійсно зміна філософії цієї війни!
показати весь коментар
24.01.2026 13:40 Відповісти
Херсон криють масово щодня, і нема чим відігнати орків!! Куди вже гірше з "філософією Наявності *********** ??!!! Вже до того дійшло, що орки просто по котам скидають заряди, розважаються... в інших областях теж луплять щодня....

Це все що треба знати Адептам "ось Ось вдаримо Блекаут на москві"
показати весь коментар
24.01.2026 13:06 Відповісти
дякую, що попередили
показати весь коментар
24.01.2026 12:45 Відповісти
Давайте, давайте панове ещё раз обосрём Сырского. Не так воюет, не туда стреляет. Уже обхизали* всех кого могли-Сырского Буданова, малюка. Давайте всех поменяем? У меня на примете наш слесарь жека, Петрович. Рукастый мужик. Думаю подойдёт
показати весь коментар
24.01.2026 12:51 Відповісти
не той слюсар, якого екстренер "Динамо" побив?
Тоді він не підійде - в лікарні!
показати весь коментар
24.01.2026 12:55 Відповісти
не той
показати весь коментар
24.01.2026 12:56 Відповісти
О вспомнил. Ещё наш бывший председатель охот коллектива Леонид Иванович. Отлично лупил куропаток. Я думаю, вполне может заменить Сырского.шоб чисто конкретно поржать. Можно ещё Лысого, с девяносто пятого канала начальником штаба поставить..
показати весь коментар
24.01.2026 12:59 Відповісти
Це не філософія, це тактика, про яку не треба на увесь світ казати.
показати весь коментар
24.01.2026 12:53 Відповісти
"стратегія - це тактика" (наш потужний лідор сказав)
показати весь коментар
24.01.2026 12:58 Відповісти
це навіть не смішно. НІКОЛИ НЕ БАЧІВ МАССОВАНОГО ВОГНЮ. за тієї кількості *********** можна було хі ба що вогонь по окремій цілі зосередити. Це вже як вуж на сковородці видумує всякі різні смішні речі щоб тільки свою дупу на посаді зберегти.
показати весь коментар
24.01.2026 12:55 Відповісти
Это означает - снарядов нет,будем экономить.
показати весь коментар
24.01.2026 12:58 Відповісти
Тобто ще гірше ніж "економили" раніше??
мамаріма блєт.... Незгадуйте лихом..
показати весь коментар
24.01.2026 13:02 Відповісти
Так, далекобійних майже немає, в підтягувати артилерію ближче - вірна смерть. Але є "дешеві засоби", - так звані "щоденні поставки" (с)
показати весь коментар
24.01.2026 13:14 Відповісти
Тобто зі снарядами і ракетами все так погано?
А якже Кібуц міндіча? Навіщо туди стільки міл'ярдів відправили... А, ☝️ щоб врятувати кошти від окупації..
Потужно і Мудро, о найвеличніший
показати весь коментар
24.01.2026 13:01 Відповісти
@ (мова оригіналу, https://x.com/i/status/2014978336909381928 відео):
2018 год
Будущая война России и Украины -
Борис Бояршинов - ученый физик-ядерщик, лектор:

"Видимо, следующее движение, это возможно, не дай Бог, конечно, это э такая вот горячая фаза конфликта с Украиной.
Дело в том, что вот тут лёгкой победы не будет. Несмотря на то, что там может быть превосходство там э техническое, любая, так сказать, численная, но лёгкой победы не будет.
Дело в том, что вот чем отличаются украинцы от русских.
Я это говорю не как человек, который, ну, как все советские люди, мне были знакомы украинцы, нет.
Это вот исторически.
В XX-м веке во всех войнах русские люди старались откосить. Ну, не лезть на рожон.
Ну, понятное дело, были такие случаи, когда не увернёшься.
А вот украинцы - нет. У них вот такая вот любовь, во-первых, к службе военной, а во-вторых, вот вспомните гражданскую войну. Русскоязычные товарищи, они старались от этой самой от мобилизации хоть в белую, хоть в красную армию отойти и улизнуть, отмазаться, да?
А вот украинцы, они прямо в очереди стояли к батьке Махно, в его армию..."
показати весь коментар
24.01.2026 13:05 Відповісти
Філософія совка живе?
показати весь коментар
24.01.2026 13:12 Відповісти
замість головнокомандувача і міністрів-зброд пздоболів.
показати весь коментар
24.01.2026 13:28 Відповісти
Філософ недороблений, кожен день втрачаємо території а він "філософствує", тут до речі дуже доречна була би цитата філософа і письменника Ремарка "на західному фронті тихо і без змін"
показати весь коментар
24.01.2026 13:37 Відповісти
Чес
показати весь коментар
24.01.2026 13:39 Відповісти
Закончится ли эта "философия" диссертацией-вопрос. Выстрелов к ствольной артиллерии- с гулькин нос, уж точно. Все збс, живем в сиянии феномена современности.
показати весь коментар
24.01.2026 14:01 Відповісти
"Філософія"---бити москалів по всіх напрямках,а не постійно здавати свої території Меньше базікання А більше справ по захисту А цю "філософію" ми відчуваємо кожний день---сиени тривоги,вибухи,загибель людей. Звіря (кацапів" бють ,а не вмовляють.
показати весь коментар
24.01.2026 14:04 Відповісти
В общем понятно. Боеприпасов нет. Это если перевести с патужного на нормальный.
показати весь коментар
24.01.2026 14:18 Відповісти
 
 