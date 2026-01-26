Новини Бойові дії на Покровському напрямку
Ворог зосереджує зусилля на Покровському та Очеретинському напрямках, ситуація складна, - Сирський

На Покровському та Очеретинському напрямках противник наразі зосереджує свої основні зусилля. Оперативна обстановка тут складна, лише за минулий тиждень відбулося близько 400 бойових зіткнень.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог посилює тиск і підтягує резерви

За його словами, агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви. Ключове завдання Сил оборони - завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал.

"Під час роботи безпосередньо на місцях разом із командирами підрозділів детально аналізуємо хід бойових дій. Противник продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Їх своєчасне виявлення, стримування та знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів і гнучких тактичних рішень", - наголошує головком.

Посилення підрозділів безпілотних систем

Окрема увага наразі приділяється посиленню підрозділів безпілотних систем - насамперед застосуванню ударних дронів для ураження окупантів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів.

"Змінюється війна - змінюємо підходи до її ведення. Масштабування сучасних технологій безпосередньо впливає на ефективність бойових дій і дозволяє зберігати життя українських воїнів", - резюмує Сирський.

Вся стратегия Украины сводится к "завдати втрат". Больше генералы ничего сказать не могут. Нельзя так пассивно сидеть и ждать чуда.
26.01.2026 12:19 Відповісти
Де б нам взяти ще 100 мільйонів населення, пару іракських родовищ нафти і газу, та союзника на кшталт Китаю?
26.01.2026 12:24 Відповісти
Одним лише стримуванням ворога перемоги досягти неможливо! Потрібні добре підготовлені атакувальні дії, за яких втрати наступальної сторони були б значно меншими за ворожі втрати! Саме в цьому проявляється військовий талант та професійність верхголовкома та його штабу!
26.01.2026 12:51 Відповісти
як можна атакувати, коли патрони не стріляють, міни не взриваються, снарядів і гармат немає, бо гроші розікрані рєзніками, дьЄрмаками і втоплені банановим фірмам по всьму світу
26.01.2026 13:34 Відповісти
В нього будь яка ситуація складна
26.01.2026 15:25 Відповісти
Сирський, пора вже рапорт писати на ім'я т.з. президента.
26.01.2026 16:48 Відповісти
 
 