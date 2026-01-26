Ворог зосереджує зусилля на Покровському та Очеретинському напрямках, ситуація складна, - Сирський

На Покровському та Очеретинському напрямках противник наразі зосереджує свої основні зусилля. Оперативна обстановка тут складна, лише за минулий тиждень відбулося близько 400 бойових зіткнень.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог посилює тиск і підтягує резерви

За його словами, агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви. Ключове завдання Сил оборони - завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал.

"Під час роботи безпосередньо на місцях разом із командирами підрозділів детально аналізуємо хід бойових дій. Противник продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Їх своєчасне виявлення, стримування та знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів і гнучких тактичних рішень", - наголошує головком.

Посилення підрозділів безпілотних систем

Окрема увага наразі приділяється посиленню підрозділів безпілотних систем - насамперед застосуванню ударних дронів для ураження окупантів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів.

"Змінюється війна - змінюємо підходи до її ведення. Масштабування сучасних технологій безпосередньо впливає на ефективність бойових дій і дозволяє зберігати життя українських воїнів", - резюмує Сирський.

