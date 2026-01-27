Один против двоих: украинский воин ликвидировал оккупантов в ближнем бою в Покровске

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за каждое здание и каждый двор. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы впечатляющие кадры ближнего стрелкового боя, во время которого один украинский защитник одолел двух захватчиков.

На видеозаписи, сделанной дроном аэроразведки, зафиксировано перемещение двух оккупантов вдоль забора частного домовладения. Они пытались скрытно подойти к дому, не подозревая, что там их уже ждет украинский боец.

Детали боевого столкновения:

Засада: украинский воин заранее занял выгодную позицию внутри здания, полностью контролируя подступы.

Стрелковый бой: Как только оккупанты приблизились на короткую дистанцию, защитник открыл огонь в упор.

Результат: Благодаря эффекту неожиданности и высокой огневой подготовке, оба захватчика были ликвидированы на месте.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Читайте также: Россия застряла в городских боях в Покровске: враг уже потерял 6,5 тыс. военных, - 7 корпус ДШВ