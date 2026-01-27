Новости Боевые действия на Покровском направлении
Один против двоих: украинский воин ликвидировал оккупантов в ближнем бою в Покровске

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за каждое здание и каждый двор. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы впечатляющие кадры ближнего стрелкового боя, во время которого один украинский защитник одолел двух захватчиков.

На видеозаписи, сделанной дроном аэроразведки, зафиксировано перемещение двух оккупантов вдоль забора частного домовладения. Они пытались скрытно подойти к дому, не подозревая, что там их уже ждет украинский боец.

Детали боевого столкновения:

  • Засада: украинский воин заранее занял выгодную позицию внутри здания, полностью контролируя подступы.

  • Стрелковый бой: Как только оккупанты приблизились на короткую дистанцию, защитник открыл огонь в упор.

  • Результат: Благодаря эффекту неожиданности и высокой огневой подготовке, оба захватчика были ликвидированы на месте.

армия РФ (22671) уничтожение (9720) Покровск (1287) бой (247)
"йшли на Берлін", але уже ніхто нікуди не йде...
27.01.2026 13:19 Ответить
круто, молодці!!!
27.01.2026 13:21 Ответить
Нагороду нашому воїну 🇺🇦
27.01.2026 13:23 Ответить
Они лежали молча в ряд
Их было двое...
27.01.2026 13:24 Ответить
висоцький... плять
27.01.2026 15:09 Ответить
У незнакомава паселка, на безімяной висате.
27.01.2026 16:33 Ответить
Двое мальчиков в трусиках, просто спросили как пройти!!!
🫡🇺🇦
27.01.2026 17:38 Ответить
Таки да-а-а ... Как пройти в библиотеку?
27.01.2026 17:48 Ответить
 
 