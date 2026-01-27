Пограничники подразделения "Фенікс" ликвидировали вражескую ДРГ, танк и 3 орудия
Пограничники подразделения "Фенікс" уничтожили российских штурмовиков, вражескую ДРГ, сожгли автомобили, танк и артиллерию врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отдельно операторы БПЛА на Покровском направлении продемонстрировали мастерство, сбивая FPV-дроны врага в воздухе.
На кадрах, в частности, уничтоженные:
- 10 оккупантов;
- 4 автомобиля;
- 3 пушки;
- 2 FPV-дрона;
- 1 танк.
