Пилоты 77-й бригады ДШВ уничтожили РЭБ и дроны оккупантов
Пилоты 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го КШР ДШВ Вооруженных сил Украины нанесли серию прицельных ударов по целям противника с применением FPV-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие боевой работы уничтожена военная техника, средства разведки и личный состав врага.
В ходе воздушной разведки и последующего огневого поражения десантники обнаружили и успешно уничтожили:
- грузовой автомобиль "Урал";
- пикап, оборудованный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- средства воздушной разведки противника;
- живую силу врага на боевых позициях.
"Бригада продолжает эффективно уничтожать врага, сочетая современные технологии, профессионализм и боевой опыт.
Каждый точный удар - это еще один шаг к победе Украины", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
