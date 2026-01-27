Пилоты 77-й бригады ДШВ уничтожили РЭБ и дроны оккупантов

Пилоты 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го КШР ДШВ Вооруженных сил Украины нанесли серию прицельных ударов по целям противника с применением FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие боевой работы уничтожена военная техника, средства разведки и личный состав врага.

В ходе воздушной разведки и последующего огневого поражения десантники обнаружили и успешно уничтожили:

грузовой автомобиль "Урал";

пикап, оборудованный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

средства воздушной разведки противника;

живую силу врага на боевых позициях.

"Бригада продолжает эффективно уничтожать врага, сочетая современные технологии, профессионализм и боевой опыт.

Каждый точный удар - это еще один шаг к победе Украины", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

