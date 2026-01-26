Пілоти 77-ї бригади ДШВ знищили РЕБ та дрони окупантів
Пілоти 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го КШР ДШВ Збройних сил України завдали серії прицільних ударів по цілях противника із застосуванням FPV-дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено військову техніку, засоби розвідки та особовий склад ворога.
У ході повітряної розвідки та подальшого вогневого ураження десантники виявили й успішно знищили:
- вантажний автомобіль "Урал";
- пікап, обладнаний засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- засоби повітряної розвідки противника;
- живу силу ворога на бойових позиціях.
"Бригада продовжує ефективно нищити ворога, поєднуючи сучасні технології, професіоналізм та бойовий досвід.
Кожен точний удар - це ще один крок до перемоги України", - додають бійці в коментаря під відео.
