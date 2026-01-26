Воїни 11-ї бригади НГУ за тиждень здійснили 417 уражень на Запоріжжі та Херсонщині
За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 417 вогневих уражень противника та його бойових позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати влучної роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі НГУ.
Зокрема знищено:
- 76 спостережних постів;
- 132 укриття;
- 31 антену;
- 4 одиниці авто-бронетехніки;
- 1 квадроцикл;
- 7 складів з боєкомплектом;
- 2 склади з паливно-мастильними матеріалами;
- 53 БпЛА;
- 2 човни;
- 9 гармат;
- 2 наземні роботизовані комплекси;
- 3 генератори;
- 5 терміналів Starlink;
- 5 систем РЕБ;
- 1 камеру відеоспостереження;
- 1 трансформатор.
