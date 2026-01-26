Група "Примари" 63-ї бригади виконує ударно-пошукові дії на Лиманському напрямку
Призначена для ударно-пошукових цілей група "Примари" з інтернаціональних та українських військових 63-ї бригади Третього армійського корпусу продовжує нищити ворога на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона складається з добровольців різних національностей і виконує ударно-пошукові дії в Серебрянському лісі та околицях Лиману.
Кожен член групи проходить спеціалізоване навчання задля виконання бойових завдань.
Кадрами поділилися у телеграм-каналі.
Слава Україні!!