Группа "Примари" 63-й бригады выполняет ударно-поисковые действия на Лиманском направлении
Предназначенная для ударно-поисковых целей группа "Примари" из интернациональных и украинских военных 63-й бригады Третьего армейского корпуса продолжает уничтожать врага на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она состоит из добровольцев разных национальностей и выполняет ударно-поисковые действия в Серебрянском лесу и окрестностях Лимана.
Каждый член группы проходит специализированную подготовку для выполнения боевых задач.
Кадрами поделились в телеграм-канале.
