Дроны 125-й ОВМБр поразили 4 оккупантов и БТР на Лиманском направлении

Дроны Третьего армейского корпуса бойцов батальона беспилотных систем 125-й ОВМБр поразили оккупантов и вражескую бронированную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лиманском направлении во время боевых вылетов пилоты ликвидировали двух оккупантов, которые двигались к своему укрытию, еще двух - среди лесистой местности.

Также на кадрах видно, как ударными беспилотниками поражен БТР рашистов.

