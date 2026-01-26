Дроны 125-й ОВМБр поразили 4 оккупантов и БТР на Лиманском направлении
Дроны Третьего армейского корпуса бойцов батальона беспилотных систем 125-й ОВМБр поразили оккупантов и вражескую бронированную технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лиманском направлении во время боевых вылетов пилоты ликвидировали двух оккупантов, которые двигались к своему укрытию, еще двух - среди лесистой местности.
Также на кадрах видно, как ударными беспилотниками поражен БТР рашистов.
Смерть оркам ****** і КабМіндічам з Урядового кварталу!!
Слава Україні!!