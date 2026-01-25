Батальон SIGNUM сбил 33 вражеские "Молнии" на Лиманском направлении
На Лиманском направлении бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады сбили вражеские БПЛА в украинском небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники оккупанты запускали волнами - по позициям, технике и укрытиям.
Однако за короткий промежуток времени дронари мастерски поразили 33 российских беспилотника "Молния", еще 33 атаки врага были сорваны в воздухе.
Кадрами боевой работы защитники поделились в своем официальном телеграм-канале.
- Также ранее сообщалось, что пилоты 59-й бригады обнаружили и уничтожили пункт управления наземными роботами ВС РФ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ааааа, не подали заявки на політ в повітряному просторі України!
Питання є - питань нема...
Ті молнії з лайна та палок у них тисячами.
Прилітало вчора і по Райгородку, і по Миколаївці, і по Славіку.
Летить якась фанерна дурня, низько, по вітру крилами бовтає, дирчить, але летить. І тупо по мирним.
Технічні характеристики
Розмах крила: приблизно 1,5 мМаса: до 10 кгБойове навантаження: 3-5 кг вибухівки (часто - міна ТМ-62)Дальність польоту: до 30-40 кмШвидкість: 20-25 м/с (72-90 км/год)Тривалість польоту: до 40 хвилинТип двигуна: електричнийПриблизна вартість: близько 300 доларів США
Над тобою ці штуки часто літають?
Вікіпедія з дивану - такі собі знання ))