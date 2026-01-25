1 109 8

Батальон SIGNUM сбил 33 вражеские "Молнии" на Лиманском направлении

На Лиманском направлении бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады сбили вражеские БПЛА в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники оккупанты запускали волнами - по позициям, технике и укрытиям.

Однако за короткий промежуток времени дронари мастерски поразили 33 российских беспилотника "Молния", еще 33 атаки врага были сорваны в воздухе.

Кадрами боевой работы защитники поделились в своем официальном телеграм-канале.

Автор: 

уничтожение (9700) 53 отдельная механизированная бригада (188) дроны (6956) Лиман (230)
А шо сі стало?
Ааааа, не подали заявки на політ в повітряному просторі України!
Питання є - питань нема...
25.01.2026 13:11 Ответить
Вчора у підарів був "новий завоз тавара".
Ті молнії з лайна та палок у них тисячами.
Прилітало вчора і по Райгородку, і по Миколаївці, і по Славіку.

Летить якась фанерна дурня, низько, по вітру крилами бовтає, дирчить, але летить. І тупо по мирним.
25.01.2026 13:38 Ответить
Не дирчить,бо тягло електричне...ціна -300 басів..
25.01.2026 13:53 Ответить
баксів
25.01.2026 13:54 Ответить
дирчить. бензиновий.
25.01.2026 14:13 Ответить
Молнія-1 - з одним електродвигуномhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90)#cite_note-2 [2]Молнія-2 - з двома електродвигунами.

Технічні характеристики

Розмах крила: приблизно 1,5 мМаса: до 10 кгБойове навантаження: 3-5 кг вибухівки (часто - міна ТМ-62)Дальність польоту: до 30-40 кмШвидкість: 20-25 м/с (72-90 км/год)Тривалість польоту: до 40 хвилинТип двигуна: електричнийПриблизна вартість: близько 300 доларів США
25.01.2026 14:18 Ответить
Над башкою летіла метрах 50. Можна було б спробувати постріляти по ній, але ж сам вічно ругаюсь, щоб не стріляли поруч з мирними ))
Над тобою ці штуки часто літають?
Вікіпедія з дивану - такі собі знання ))
25.01.2026 14:30 Ответить
До нас долітає більш важке,почінаючи з ішаків і закінчуючи "кинжалами",аеродром поруч..
25.01.2026 15:15 Ответить
 
 