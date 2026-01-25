Батальон SIGNUM сбил 33 вражеские "Молнии" на Лиманском направлении

На Лиманском направлении бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады сбили вражеские БПЛА в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники оккупанты запускали волнами - по позициям, технике и укрытиям.

Однако за короткий промежуток времени дронари мастерски поразили 33 российских беспилотника "Молния", еще 33 атаки врага были сорваны в воздухе.

Кадрами боевой работы защитники поделились в своем официальном телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что пилоты 59-й бригады обнаружили и уничтожили пункт управления наземными роботами ВС РФ.

