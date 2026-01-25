УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бойові дії на Лиманському напрямку
1 109 8

Батальйон SIGNUM збив 33 ворожі "Молнії" на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади збили ворожі БпЛА в українському небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники окупанти запускали хвилями - по позиціях, техніці та укриттях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проте за короткий проміжок часу дронарі майстерно уразили 33 російські безпілотники "Молнія", ще 33 атаки ворога були зірвані в повітрі.

Кадрами бойової роботи захисники поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

Дивіться також: Дрони "Lasar’s Group" уразили 14 броньованих машин рашистів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни SIGNUM 53-ї бригади знищили укриття російських пілотів БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10011) 53 окрема механізована бригада (190) дрони (7982) Лиман (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо сі стало?
Ааааа, не подали заявки на політ в повітряному просторі України!
Питання є - питань нема...
показати весь коментар
25.01.2026 13:11 Відповісти
Вчора у підарів був "новий завоз тавара".
Ті молнії з лайна та палок у них тисячами.
Прилітало вчора і по Райгородку, і по Миколаївці, і по Славіку.

Летить якась фанерна дурня, низько, по вітру крилами бовтає, дирчить, але летить. І тупо по мирним.
показати весь коментар
25.01.2026 13:38 Відповісти
Не дирчить,бо тягло електричне...ціна -300 басів..
показати весь коментар
25.01.2026 13:53 Відповісти
баксів
показати весь коментар
25.01.2026 13:54 Відповісти
дирчить. бензиновий.
показати весь коментар
25.01.2026 14:13 Відповісти
Молнія-1 - з одним електродвигуномhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90)#cite_note-2 [2]Молнія-2 - з двома електродвигунами.

Технічні характеристики

Розмах крила: приблизно 1,5 мМаса: до 10 кгБойове навантаження: 3-5 кг вибухівки (часто - міна ТМ-62)Дальність польоту: до 30-40 кмШвидкість: 20-25 м/с (72-90 км/год)Тривалість польоту: до 40 хвилинТип двигуна: електричнийПриблизна вартість: близько 300 доларів США
показати весь коментар
25.01.2026 14:18 Відповісти
Над башкою летіла метрах 50. Можна було б спробувати постріляти по ній, але ж сам вічно ругаюсь, щоб не стріляли поруч з мирними ))
Над тобою ці штуки часто літають?
Вікіпедія з дивану - такі собі знання ))
показати весь коментар
25.01.2026 14:30 Відповісти
До нас долітає більш важке,почінаючи з ішаків і закінчуючи "кинжалами",аеродром поруч..
показати весь коментар
25.01.2026 15:15 Відповісти
 
 