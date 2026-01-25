Батальйон SIGNUM збив 33 ворожі "Молнії" на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади збили ворожі БпЛА в українському небі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники окупанти запускали хвилями - по позиціях, техніці та укриттях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проте за короткий проміжок часу дронарі майстерно уразили 33 російські безпілотники "Молнія", ще 33 атаки ворога були зірвані в повітрі.

Кадрами бойової роботи захисники поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

Також раніше повідомлялося, що пілоти 59-ї бригади виявили та знищили пункт керування наземними роботами ЗС РФ.

