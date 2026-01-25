Батальйон SIGNUM збив 33 ворожі "Молнії" на Лиманському напрямку
На Лиманському напрямку бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади збили ворожі БпЛА в українському небі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники окупанти запускали хвилями - по позиціях, техніці та укриттях.
Проте за короткий проміжок часу дронарі майстерно уразили 33 російські безпілотники "Молнія", ще 33 атаки ворога були зірвані в повітрі.
Кадрами бойової роботи захисники поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.
- Також раніше повідомлялося, що пілоти 59-ї бригади виявили та знищили пункт керування наземними роботами ЗС РФ.
Ааааа, не подали заявки на політ в повітряному просторі України!
Питання є - питань нема...
Ті молнії з лайна та палок у них тисячами.
Прилітало вчора і по Райгородку, і по Миколаївці, і по Славіку.
Летить якась фанерна дурня, низько, по вітру крилами бовтає, дирчить, але летить. І тупо по мирним.
Технічні характеристики
Розмах крила: приблизно 1,5 мМаса: до 10 кгБойове навантаження: 3-5 кг вибухівки (часто - міна ТМ-62)Дальність польоту: до 30-40 кмШвидкість: 20-25 м/с (72-90 км/год)Тривалість польоту: до 40 хвилинТип двигуна: електричнийПриблизна вартість: близько 300 доларів США
Над тобою ці штуки часто літають?
Вікіпедія з дивану - такі собі знання ))