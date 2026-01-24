Пілоти 59-ї бригади виявили та знищили пункт керування наземними роботами ЗС РФ
Українські захисники уразили пункт керування наземними роботами ЗС РФ у покинутій будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 1-го батальйону 59-ї бригади Сил безпілотних систем ЗСУ виявили ворожий пункт під час повернення НРК у своє місце дислокації.
За даними бійців, на роботів навантажували боєприпаси, тому після влучання українського FPV-дрона сталася детонація й будівля вибухнула.
Кадри оприлюднені у соцмережах.
