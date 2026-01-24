Десантники 79-ї бригади розтрощили дві ворожі гаубиці "Д-30" під Мирноградом
Під Мирноградом оператори дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ДШВ уразили ворожу вогневу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дві 122-мм гаубиці "Д-30" окупантів були виявлені аеророзвідкою українських бійців.
Розвідка передала інформацію пілотам FPV-дронів, які не залишили загарбникам шансу повторно застосувати артилерію.
У результаті бойової роботи обидві гаубиці знищено.
