Десантники 79-й бригады разгромили две вражеские гаубицы "Д-30" под Мирноградом
Под Мирноградом операторы дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ДШВ поразили вражескую огневую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, две 122-мм гаубицы "Д-30" оккупантов были обнаружены аэроразведкой украинских бойцов.
Разведка передала информацию пилотам FPV-дронов, которые не оставили захватчикам шанса повторно применить артиллерию.
В результате боевой работы обе гаубицы уничтожены.
