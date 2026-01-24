Десантники 79-й бригады разгромили две вражеские гаубицы "Д-30" под Мирноградом

Под Мирноградом операторы дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ДШВ поразили вражескую огневую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, две 122-мм гаубицы "Д-30" оккупантов были обнаружены аэроразведкой украинских бойцов.

Разведка передала информацию пилотам FPV-дронов, которые не оставили захватчикам шанса повторно применить артиллерию.

В результате боевой работы обе гаубицы уничтожены.

уничтожение (9696) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (213) ДШВ Десантно-штурмовые войска (443) Мирноград (267)
Думаю в даному випадеу ні одна з "розтрощених" гаубиць серйозно не постраждала. Слава Україні!!!
24.01.2026 14:12 Ответить
У Мадяра цей процесс виглядав переконливіше. Сподіваюсь що пошкодження були критичними.
25.01.2026 10:49 Ответить
 
 