Десантники 79-й бригады разгромили две вражеские гаубицы "Д-30" под Мирноградом

Под Мирноградом операторы дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ДШВ поразили вражескую огневую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, две 122-мм гаубицы "Д-30" оккупантов были обнаружены аэроразведкой украинских бойцов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Разведка передала информацию пилотам FPV-дронов, которые не оставили захватчикам шанса повторно применить артиллерию.

В результате боевой работы обе гаубицы уничтожены.

