Беспилотники 7-го корпуса ДШВ ликвидировали почти полтысячи оккупантов за вторую декаду января

Военные Координационного центра беспилотных систем 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ за период с 10 по 20 января ликвидировали или ранили 471 российского оккупанта.

За этот период также уничтожено или повреждено:

  • 13 единиц бронетехники и артиллерийских систем;

  • 54 грузовых и легковых автомобиля;

  • 31 квадроцикл и мотоцикл;

  • 5 наземных роботизированных комплексов;

  • 320 укрытий противника.

Начальник управления беспилотных систем 7 корпуса ШР ДШВ майор Игорь Богдан отметил, что работа центра обеспечивает единые стандарты применения беспилотных подразделений, непрерывный обмен данными и совместную аналитику. По его словам, такая форма управления БпС в полосе обороны или наступления является на данный момент наиболее целесообразной.

