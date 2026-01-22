Беспилотники 7-го корпуса ДШВ ликвидировали почти полтысячи оккупантов за вторую декаду января

Военные Координационного центра беспилотных систем 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ за период с 10 по 20 января ликвидировали или ранили 471 российского оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 7 корпус ШР ДШВ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За этот период также уничтожено или повреждено:

13 единиц бронетехники и артиллерийских систем;

54 грузовых и легковых автомобиля;

31 квадроцикл и мотоцикл;

5 наземных роботизированных комплексов;

320 укрытий противника.

Начальник управления беспилотных систем 7 корпуса ШР ДШВ майор Игорь Богдан отметил, что работа центра обеспечивает единые стандарты применения беспилотных подразделений, непрерывный обмен данными и совместную аналитику. По его словам, такая форма управления БпС в полосе обороны или наступления является на данный момент наиболее целесообразной.

