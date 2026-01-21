"Слуга народа" Скороход призвала не убивать россиян, а закончить войну и забрать с фронта украинских военнослужащих
Народный депутат Анна Скороход назвала "больной" недавно озвученную министром обороны Михаилом Федоровым стратегическую цель Украины – наносить врагу до 50 тысяч потерь ежемесячно.
Об этом она сказала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Скороход критикует предложенную Федоровым стратегию
"Михаил Федоров – новый министр обороны заявил, что стратегической целью для Украины и для Министерства обороны является убивать 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегия должна быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Окончание того террора, который сейчас происходит. Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?", - заявила парламентарий.
Скороход также подвергла сомнению, что ВСУ ежемесячно уничтожают 35 тысяч захватчиков.
"И скажите, вот эти цифры, что мы подтвержденно уничтожаем врага в количестве 35 тысяч ежемесячно, вам не кажется, что если бы было так, то российской армии уже не существовало бы. Она просто закончилась бы. А кто-то говорит о том, а какие у нас потери? И сколько это все еще будет продолжаться? Кто-то говорит, что мы не забираем тела? Не кажется ли нам всем, что у нас стратегии и приоритеты должны быть другие?", - задалась вопросами нардеп.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне министр обороны Михаил Федоров заявил, что для эффективного противодействия оккупантам на фронте нужно ликвидировать 50 тысяч захватчиков в месяц.
Вони те й мають робити як найбільше нашинкувать ворога, наносить непоправних втрат, шо в техніці, шо в людях та єкономіці ворога. А вдаеться їм це чи ні то друге питання.
Російські окупаційні війська (РОВ) перейшли на тактику малих груп у зоні бойових дій в Україні.
Рзбираємо: у чому причина і що з цього вийшло.
З другої половини 2025 року РОВ стали активно застосовувати тактику малих груп (ТМГ) у форматі інфільтрації їх як углиб укріпрайонів Сил оборони України (СОУ), так і міст, що тримають оборону.
Про інфільтрацію ДРГ у міста та оборону ми чули регулярно, але у чому суть цієї тактики? У чому її переваги, а в чому мінуси? Що змусило РОВ перейти саме на такий формат ведення бойових дій та чи зможуть СОУ успішно застосовувати цю тактику в рамках бойових дій?
Розберемося у всіх аспектах тактики малих груп.
Почнемо, мабуть, із питання щодо розбору причин, з яких РОВ перейшли на тактику малих груп.
Так, у 2022 році РОВ проводили наступальні дії, використовуючи велику кількість броньованої техніки. Фактично, це були класичні танкові кулаки та механізовані колони, метою яких був прорив української оборони та, у певному сенсі, навіть психологічний ефект - залякування потужністю та потенціалом.
Але саме така тактика, епохи Другої світової війни, призвела до того, що РОВ стали дуже швидко втрачати техніку, виробництво якої було набагато нижчим від зростаючих втрат. Фактично проблема наявності боєздатної техніки виникла у РОВ вже в 2022 році і тоді ми вперше могли побачити на полі танки Т-62.
Ряд експертів запевняли, що ці танки не будуть застосовуватися в наступальних діях і не варто недооцінювати ворога, який з них робитиме стаціонарні вогневі точки. У результаті, Т-62, а через деякий час і більш старі Т-54/55 стали активно застосовуватися в штурмових діях.
Фактично, до кінця третього року війни, на рубежі 2024-2025 років, втрати бронетехніки у РОВ стали настільки великі і незворотні, а запаси радянської техніки на складах і центрах зберігання вичерпалися, що в російських військах стали повсюдно економити ОБТ і ББМ, а в наступальних діях з початку 2025 активно використовувати легкі транспортні засоби (ЛТС) - цивільні автомобілі, а також мотоцикли.
Саме тоді з'явилося таке явище як мотоциклетний штурм, а бойові "Жигулі", "Ниви", "Буханки" та інші ЛТС стали приводом для жартів та мемів про "другу" армію у світі.
Підсумком цього явища став абсолютний рекорд втрат автомобільного транспорту у РОВ у квітні 2025-го - 4 104, незначні здобутки тактичного рівня та зростання втрат серед особового складу у категорії "200".
Тож, з метою ще більшого здешевлення проведення штурмових дій, а також через дефіцит, що виник вже навіть у категорії ЛТС, до другої половини 2025 року РОВ стали частіше застосовувати тактику малих груп.
Тактика малих груп
Суть ТМГ дуже проста. На окремо взятому напрямку противник задіює малі групи чисельністю 2-3/3-4 людини, а часом і зовсім поодинокі тіла для максимально глибокого та непомітного проникнення - інфільтрації вглиб оборони СОУ.
Виявлення таких груп ускладнюється тим, що їх склад невеликий, їм простіше втекти на місцевості і зайнявши окремо взяту позицію з укриттям, вони можуть не привертати до себе увагу довгий час. Їхнє завдання не з криком "Гойда!" штурмувати позиції ЗСУ, а саме уникати прямого зіткнення і накопичуватися в лісосмугах, балках, руїнах будинків і по підвалах. І продовжувати інфільтрацію все глибше та глибше в оборону.
Такі групи рідко мають вогневу підтримку і практично завжди діють пішим порядком. Максимум, що їх може супроводжувати - розвідувальний дрон, який коригує пересування, щоби група не потрапила на позицію Сил оборони України і не привернула до себе увагу противника.
У результаті РВВ у польових умовах таким чином реалізовували тактику щупалець або метастаз, розтягуючи зони контролю по лісосмугах на кілометри, обминаючи населені пункти, створюючи кишені, які потім закривалися різкою активізацією особового складу, що накопичився.
Аналогічна тактика російських військ активно застосовувалася, застосовується і буде застосовуватись у міській місцевості. Зокрема, у Покровську, Мирнограді та Гуляйполі вона дала свої результати супротивникові. Особливо в Покровську, де взагалі перші інфільтраційні групи діяли, будучи перевдягненими виключно у цивільний одяг, що гранично ускладнювало їхню ідентифікацію та нейтралізацію - з урахуванням того, що в місті залишалися місцеві жителі.
У свою чергу, у Куп'янську ця тактика не виправдала себе і стала для командування РВВ справжньою ганьбою кінця 2025 року. І тому були об'єктивні причини, про які ми поговоримо у розділі, присвяченому недолікам ТМГ.
Тим часом слід визнати, що в умовах гострого дефіциту техніки та неможливості противника вести класичний наступ і проводити звичні для 2022, 2023 та 2024 років штурмові дії, тактика малих груп стала ситуативним вирішенням кризи. Недостатня ж готовність СОУ до протидії такій тактиці призвела на першому етапі до просідання оборони та низки населених пунктів, втрати позицій та територій на кількох напрямках.
(продовження - нижче)
Насправді тактика малих груп демонструвала максимальну ефективність на початку її масового застосування - особливо у літній період 2025 року і частково осінній. І тут на користь ТМГ зіграли погодні умови, що спрощують дії піхоти, а також фактор несподіванки та відсутність відпрацьованих методик протидії противнику у СОУ.
Проте недоліків у ТМГ значно більше, ніж переваг. І головним недоліком є рівень втрат.
Так, протягом усього 2025 року, з моменту початку активного застосування ТМГ, російські війська не демонстрували жодних рекордів, а навпаки - кількісний показник втрат у противника знижувався.
Якщо у другій половині 2024 року РВВ втрачали до 40 тисяч особового складу на місяць, а в грудні було встановлено абсолютний рекорд втрат - 48 670, то 2025-го середній показник становив 32-33 ти к.с. І на перший погляд це здається позитивним ефектом від застосування ТМГ, але ні.
Справа в тому, що на тлі зниження кількісних втрат на місяць у РВВ різко зросли втрати в категорії "200" - убитими, що становили під кінець року 65% від загальної кількості. Якщо при втратах 40 тисяч 2024 року вбитими РІВ втрачали 8-10 тисяч, то 2025-го, при втратах 30 тисяч, убитих було 20 тис. і більше. Абсолютний рекорд убитих припав на грудень 2025-го, коли окупаційні війська втратили понад 22 тисячі людей "двохсотими".
Причина тому проста: якщо група інфільтрації виявлялася, то здебільшого вона повністю знищувалася. А за пораненими групу евакуації росіяни не відправляли. Тобто за фактом ці трійки та четвірки - потенційні смертники.
Другий недолік ТМГ - гостра залежність від обмеженого боєкомплекту та провізії. Найчастіше це легкоозброєна, з мінімальним навантаженням піхота. Відповідно, ці окупанти не здатні вести затяжні, активні бої. Плюс до всього залишаючись на довгий період у режимі очікування у підвалі чи лісосмузі дуже швидко починають відчувати нестачу їжі та води.
У Куп'янську це стало одним із факторів, який забезпечив ізоляцію основних груп інфільтрації у центрі міста, особливо після зачистки північної частини та виходу груп зачисток Сил оборони України до правого берега річки Оскол. Ізольовані окупанти не мали змоги вийти з оточення самотужки, а також чинити активний опір, здебільшого перебуваючи по норах у руїнах.
Недоліком ТМГ можна назвати гостру залежність проведення таких операцій від досить великого людського ресурсу в резерві і розтягнутості за часом самих інфільтраційних дій. У кількох випадках у боях на Покровському напрямку командування РОВ навіть робило спроби класичного прориву в місто механізованими колонами, з усіма наслідками, що для них випливали. Але це були спроби з безвиході, оскільки всі дедлайни із Покровськом на той момент уже горіли, а керівництву потрібен був результат.
Слід пригадати, що голова генштабу зс рф герасимов ще 26 жовтня 2025 року доповів путіну, що Покровськ оточений та контролюється РОВ, а 29 жовтня путін запросив у місто іноземних журналістів переконатися у цьому. Але станом на другу половину січня 2026 року бої у місті тривають.
На ефективність тактики малих груп критично впливає і погода, що найяскравішим чином позначилося їх результативності при настанні морозів і снігопадів, і навіть наявність орієнтованих протипіхотні загородження ліній оборони.
Висновки
Командування РОВ перейшло до тактики малих груп як до єдиного можливого рішення в умовах гострого дефіциту бронетехніки та неможливості проведення наступів та штурмів за класичною методикою.
Але така тактика дає лише ситуативний результат на момент відсутності загальноприйнятих та перевірених методів протидії. Крім того таку тактику можна назвати абсолютно аморальною та нелюдською, адже при виявленні кожна така група повністю знищується, що робить їх смертниками і підвищує кількість "200-х".
З іншого боку російське командування ніколи не зважало на людські життя і втрати особового складу їх практично ніколи не хвилювали. Тому, незважаючи на зростання "двохсотих", ТМГ РОВ застосовуватиметься і далі. Не тому, що це високоефективна, унікальна тактика, якій немає аналогів у світі, а через безвихідь.
Армія росії не може собі дозволити проводити в Україні класичні загальновійськові операції, тому й надалі гнатиме на забій свою піхоту.
"Скороход вимагає хабар у $250 тис: Я тут что, бл#дь, баночка джина. Могу нанять пацанов - в переулке в##бут. ВIДЕО" (05.12.25)
і потім ця гниль ще має наглість жалітися: "Мене обіср#ли на всю країну".
Не настолько она "влиятельна", чтобы получилось "уйти в лес". Открытое дело НАБУ на нее за коррупцию, очень сильно осложнит ее "уход в лес". Конечно, все в нашей жизни возможно, но для нее эти "возможности" сильно усложнились
Отсидит примерно 3 года и выйдет по УДО .
И даже такое, довольно мягкое наказание, скорее всего, закроет ей путь к дальнейшей "карьере", и может примером повлиять на других таких "бизнесменов".
жодного слова про "не вбивати росіян".
не буду фантазувати, який сенс вкладала у свій монолог скороход, але висловлена фьодоровим теза про 50 000 на місяць непогано характеризує його як людину не на своєму місці. це про такі поняття як "стратегічна та оперативна цілі".
якщо нашою стратегічною ціллю є знищення 50 000 росіян на місяць, то це хибна стратегічна ціль.
але якщо наша стратегічна ціль закінчення війни шляхом примусу ворога до капітуляції/поступок, а оперативною ціллю, яка забезпечить досягнення стратегічної, є знищення 50 000 росіян на місяць - о, тоді воно працює.
як на мене, скороход саме про бачення фьодоровим стратегічної цілі (хоча, впевненний, він просто не знається на термінології, адже "знання військової науки під час війни дещо перебільшено" (свідомо викривлена мною фраза)).
Чогось в незламних патріотів немає питань до брехуна-казкаря-3,14дабола Фєдорова - який обіцяє фантастичні не реальні речі . Може тому що "незламним тиловим патріотам " не хочеться повертатися в Реальність .
Може скороход і промоскальська - але вона задає правильні питання :
Який план виходу з війни ?
Скільки ще мають гинути наші солдати ?
Коли закінчиться ця псевдопатріотична брехня ?
Час вже приходити до тями і задавати правильні,незручні ,непатріотичні питання .
Бо ця зеленопатріотична брехлива пропаганда кожен день оплачується кров'ю простих людей ...
А вот це тобі ухо не ріже:
"Який план виходу з війни"?