"Слуга народа" Скороход призвала не убивать россиян, а закончить войну и забрать с фронта украинских военнослужащих

Народный депутат Анна Скороход назвала "больной" недавно озвученную министром обороны Михаилом Федоровым стратегическую цель Украины – наносить врагу до 50 тысяч потерь ежемесячно.

Об этом она сказала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Скороход критикует предложенную Федоровым стратегию

"Михаил Федоров – новый министр обороны заявил, что стратегической целью для Украины и для Министерства обороны является убивать 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегия должна быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Окончание того террора, который сейчас происходит. Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?", - заявила парламентарий.

Скороход также подвергла сомнению, что ВСУ ежемесячно уничтожают 35 тысяч захватчиков.

"И скажите, вот эти цифры, что мы подтвержденно уничтожаем врага в количестве 35 тысяч ежемесячно, вам не кажется, что если бы было так, то российской армии уже не существовало бы. Она просто закончилась бы. А кто-то говорит о том, а какие у нас потери? И сколько это все еще будет продолжаться? Кто-то говорит, что мы не забираем тела? Не кажется ли нам всем, что у нас стратегии и приоритеты должны быть другие?", - задалась вопросами нардеп.

Что предшествовало

Напомним, что накануне министр обороны Михаил Федоров заявил, что для эффективного противодействия оккупантам на фронте нужно ликвидировать 50 тысяч захватчиков в месяц.

