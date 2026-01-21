"Слуга народу" Скороход закликала не вбивати росіян, а закінчити війну і забрати з фронту українських військовослужбовців

Народна депутатка Анна Скороход назвала "хворою" нещодавно озвучену міністром оборони Михайлом Федоровим стратегічну ціль України – завдавати ворогу до 50 тисяч втрат щомісяця.

Про це вона сказала на своїй фейсбук-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скороход критикує, запропоновану Федоровим стратегію 

"Михайло Федоров - новий міністр оборони заявив, що стратегічною ціллю для України і для Міністерства оборони є вбивати 50 тисяч росіян щомісяця. Вам не здається, що у нас якась стратегія хвора? Вам не здається, що стратегія має бути закінчення війни, обмін всіх наших військовополонених, повернення і розшук всіх безвісти зниклих і повернення з фронту хлопців, які вже просто морально і фізично стомилися? Закінчення того терору, який зараз відбувається. Чому ми всі сидимо без світла, без води, без тепла, а у нас стратегія вбивати 50 тисяч росіян?", - заявила парламентарка.

Скороход також піддала сумніву, що ЗСУ щомісяця знищують 35 тисяч загарбників. 

"І скажіть, ось ці цифри, що ми підтверджено знищуємо ворога в кількості 35 тисяч щомісяця, вам не здається, що якби було так, то російської армії уже не існувало б. Вона просто закінчилася б. А хтось говорить про те, а які у нас втрати? І скільки це все ще буде продовжуватися? Хтось говорить, що ми не забираємо тіла? Чи не здається нам всім, що у нас стратегії і пріоритети мають бути інші?", - задалася питаннями нардепка. 

Що передувало

Топ коментарі
Ось і розкрилася московська зозуля
21.01.2026 19:41 Відповісти
ці зелені мразі тупо зовсім берегів не бачать
коли почнемо вішати?
21.01.2026 19:40 Відповісти
скороход - кацапська хвойда....
21.01.2026 19:41 Відповісти
В такому контексті нашо воно взагалі треба то МО. Дурдом, зато набудувались, шашликів наїлись та наржались. ****, дайте я вийду.
21.01.2026 20:48 Відповісти
Івушка і шо тебе так коробе. Тебе не вчили не хамити?
Вони те й мають робити як найбільше нашинкувать ворога, наносить непоправних втрат, шо в техніці, шо в людях та єкономіці ворога. А вдаеться їм це чи ні то друге питання.
А взагалі іди ти *****.
24.01.2026 18:56 Відповісти
Ішак підбурює народ до капітуяції.
21.01.2026 20:51 Відповісти
Йому так легше підписувати буде !
21.01.2026 21:59 Відповісти
Вона доступ до держтаємниці не має? Спецперевірка окей?
21.01.2026 20:52 Відповісти
Доречі, свого часу - мене заманала ота перевірка. Ще ж треба було - коли покидаєш місто - надати копію наказу - що ти у ввдрядженні/відпусці, подзвонити що ти виїжджаєш/приїжджаєш. Окремий шкаф для доків..

А зараз - пофігу. Їздять як і коли хочуть. Триндять про все..капець..
21.01.2026 21:00 Відповісти
Десь Остап Дроздов пропав)Дой давно закликав )
21.01.2026 20:55 Відповісти
@ (в перекладі):

Російські окупаційні війська (РОВ) перейшли на тактику малих груп у зоні бойових дій в Україні.
Рзбираємо: у чому причина і що з цього вийшло.

З другої половини 2025 року РОВ стали активно застосовувати тактику малих груп (ТМГ) у форматі інфільтрації їх як углиб укріпрайонів Сил оборони України (СОУ), так і міст, що тримають оборону.
Про інфільтрацію ДРГ у міста та оборону ми чули регулярно, але у чому суть цієї тактики? У чому її переваги, а в чому мінуси? Що змусило РОВ перейти саме на такий формат ведення бойових дій та чи зможуть СОУ успішно застосовувати цю тактику в рамках бойових дій?
Розберемося у всіх аспектах тактики малих груп.

Почнемо, мабуть, із питання щодо розбору причин, з яких РОВ перейшли на тактику малих груп.
Так, у 2022 році РОВ проводили наступальні дії, використовуючи велику кількість броньованої техніки. Фактично, це були класичні танкові кулаки та механізовані колони, метою яких був прорив української оборони та, у певному сенсі, навіть психологічний ефект - залякування потужністю та потенціалом.
Але саме така тактика, епохи Другої світової війни, призвела до того, що РОВ стали дуже швидко втрачати техніку, виробництво якої було набагато нижчим від зростаючих втрат. Фактично проблема наявності боєздатної техніки виникла у РОВ вже в 2022 році і тоді ми вперше могли побачити на полі танки Т-62.
Ряд експертів запевняли, що ці танки не будуть застосовуватися в наступальних діях і не варто недооцінювати ворога, який з них робитиме стаціонарні вогневі точки. У результаті, Т-62, а через деякий час і більш старі Т-54/55 стали активно застосовуватися в штурмових діях.
Фактично, до кінця третього року війни, на рубежі 2024-2025 років, втрати бронетехніки у РОВ стали настільки великі і незворотні, а запаси радянської техніки на складах і центрах зберігання вичерпалися, що в російських військах стали повсюдно економити ОБТ і ББМ, а в наступальних діях з початку 2025 активно використовувати легкі транспортні засоби (ЛТС) - цивільні автомобілі, а також мотоцикли.
Саме тоді з'явилося таке явище як мотоциклетний штурм, а бойові "Жигулі", "Ниви", "Буханки" та інші ЛТС стали приводом для жартів та мемів про "другу" армію у світі.
Підсумком цього явища став абсолютний рекорд втрат автомобільного транспорту у РОВ у квітні 2025-го - 4 104, незначні здобутки тактичного рівня та зростання втрат серед особового складу у категорії "200".

Тож, з метою ще більшого здешевлення проведення штурмових дій, а також через дефіцит, що виник вже навіть у категорії ЛТС, до другої половини 2025 року РОВ стали частіше застосовувати тактику малих груп.

Тактика малих груп

Суть ТМГ дуже проста. На окремо взятому напрямку противник задіює малі групи чисельністю 2-3/3-4 людини, а часом і зовсім поодинокі тіла для максимально глибокого та непомітного проникнення - інфільтрації вглиб оборони СОУ.

Виявлення таких груп ускладнюється тим, що їх склад невеликий, їм простіше втекти на місцевості і зайнявши окремо взяту позицію з укриттям, вони можуть не привертати до себе увагу довгий час. Їхнє завдання не з криком "Гойда!" штурмувати позиції ЗСУ, а саме уникати прямого зіткнення і накопичуватися в лісосмугах, балках, руїнах будинків і по підвалах. І продовжувати інфільтрацію все глибше та глибше в оборону.

Такі групи рідко мають вогневу підтримку і практично завжди діють пішим порядком. Максимум, що їх може супроводжувати - розвідувальний дрон, який коригує пересування, щоби група не потрапила на позицію Сил оборони України і не привернула до себе увагу противника.

У результаті РВВ у польових умовах таким чином реалізовували тактику щупалець або метастаз, розтягуючи зони контролю по лісосмугах на кілометри, обминаючи населені пункти, створюючи кишені, які потім закривалися різкою активізацією особового складу, що накопичився.

Аналогічна тактика російських військ активно застосовувалася, застосовується і буде застосовуватись у міській місцевості. Зокрема, у Покровську, Мирнограді та Гуляйполі вона дала свої результати супротивникові. Особливо в Покровську, де взагалі перші інфільтраційні групи діяли, будучи перевдягненими виключно у цивільний одяг, що гранично ускладнювало їхню ідентифікацію та нейтралізацію - з урахуванням того, що в місті залишалися місцеві жителі.

У свою чергу, у Куп'янську ця тактика не виправдала себе і стала для командування РВВ справжньою ганьбою кінця 2025 року. І тому були об'єктивні причини, про які ми поговоримо у розділі, присвяченому недолікам ТМГ.

Тим часом слід визнати, що в умовах гострого дефіциту техніки та неможливості противника вести класичний наступ і проводити звичні для 2022, 2023 та 2024 років штурмові дії, тактика малих груп стала ситуативним вирішенням кризи. Недостатня ж готовність СОУ до протидії такій тактиці призвела на першому етапі до просідання оборони та низки населених пунктів, втрати позицій та територій на кількох напрямках.

(продовження - нижче)
21.01.2026 20:58 Відповісти
можна не друкувати далі, ще трохи і вийдемо на межі 91
21.01.2026 21:06 Відповісти
Недоліки тактики малих груп

Насправді тактика малих груп демонструвала максимальну ефективність на початку її масового застосування - особливо у літній період 2025 року і частково осінній. І тут на користь ТМГ зіграли погодні умови, що спрощують дії піхоти, а також фактор несподіванки та відсутність відпрацьованих методик протидії противнику у СОУ.
Проте недоліків у ТМГ значно більше, ніж переваг. І головним недоліком є ​​рівень втрат.
Так, протягом усього 2025 року, з моменту початку активного застосування ТМГ, російські війська не демонстрували жодних рекордів, а навпаки - кількісний показник втрат у противника знижувався.
Якщо у другій половині 2024 року РВВ втрачали до 40 тисяч особового складу на місяць, а в грудні було встановлено абсолютний рекорд втрат - 48 670, то 2025-го середній показник становив 32-33 ти к.с. І на перший погляд це здається позитивним ефектом від застосування ТМГ, але ні.
Справа в тому, що на тлі зниження кількісних втрат на місяць у РВВ різко зросли втрати в категорії "200" - убитими, що становили під кінець року 65% від загальної кількості. Якщо при втратах 40 тисяч 2024 року вбитими РІВ втрачали 8-10 тисяч, то 2025-го, при втратах 30 тисяч, убитих було 20 тис. і більше. Абсолютний рекорд убитих припав на грудень 2025-го, коли окупаційні війська втратили понад 22 тисячі людей "двохсотими".
Причина тому проста: якщо група інфільтрації виявлялася, то здебільшого вона повністю знищувалася. А за пораненими групу евакуації росіяни не відправляли. Тобто за фактом ці трійки та четвірки - потенційні смертники.
Другий недолік ТМГ - гостра залежність від обмеженого боєкомплекту та провізії. Найчастіше це легкоозброєна, з мінімальним навантаженням піхота. Відповідно, ці окупанти не здатні вести затяжні, активні бої. Плюс до всього залишаючись на довгий період у режимі очікування у підвалі чи лісосмузі дуже швидко починають відчувати нестачу їжі та води.
У Куп'янську це стало одним із факторів, який забезпечив ізоляцію основних груп інфільтрації у центрі міста, особливо після зачистки північної частини та виходу груп зачисток Сил оборони України до правого берега річки Оскол. Ізольовані окупанти не мали змоги вийти з оточення самотужки, а також чинити активний опір, здебільшого перебуваючи по норах у руїнах.
Недоліком ТМГ можна назвати гостру залежність проведення таких операцій від досить великого людського ресурсу в резерві і розтягнутості за часом самих інфільтраційних дій. У кількох випадках у боях на Покровському напрямку командування РОВ навіть робило спроби класичного прориву в місто механізованими колонами, з усіма наслідками, що для них випливали. Але це були спроби з безвиході, оскільки всі дедлайни із Покровськом на той момент уже горіли, а керівництву потрібен був результат.
Слід пригадати, що голова генштабу зс рф герасимов ще 26 жовтня 2025 року доповів путіну, що Покровськ оточений та контролюється РОВ, а 29 жовтня путін запросив у місто іноземних журналістів переконатися у цьому. Але станом на другу половину січня 2026 року бої у місті тривають.
На ефективність тактики малих груп критично впливає і погода, що найяскравішим чином позначилося їх результативності при настанні морозів і снігопадів, і навіть наявність орієнтованих протипіхотні загородження ліній оборони.

Висновки

Командування РОВ перейшло до тактики малих груп як до єдиного можливого рішення в умовах гострого дефіциту бронетехніки та неможливості проведення наступів та штурмів за класичною методикою.
Але така тактика дає лише ситуативний результат на момент відсутності загальноприйнятих та перевірених методів протидії. Крім того таку тактику можна назвати абсолютно аморальною та нелюдською, адже при виявленні кожна така група повністю знищується, що робить їх смертниками і підвищує кількість "200-х".
З іншого боку російське командування ніколи не зважало на людські життя і втрати особового складу їх практично ніколи не хвилювали. Тому, незважаючи на зростання "двохсотих", ТМГ РОВ застосовуватиметься і далі. Не тому, що це високоефективна, унікальна тактика, якій немає аналогів у світі, а через безвихідь.
Армія росії не може собі дозволити проводити в Україні класичні загальновійськові операції, тому й надалі гнатиме на забій свою піхоту.
21.01.2026 21:11 Відповісти
Ви приводите цифри втрат особового складу орків, а задумувалися про те яким чином рахуються їхні втрати на полі бою при тому що вони наступають і територія залишається за ними. І як рахують втрати орків при ракетно-артилерійських обстрілах на десятки км в глибину території. Сам ГШ в своїх зведення вказував що ці дані - орієнтовні і вони уточнюються.
22.01.2026 09:33 Відповісти
тупе піздіщє
21.01.2026 21:01 Відповісти
Цю сосну корабельну пора за корінь узяти
21.01.2026 21:03 Відповісти
Доречі, треба лінгвістичний розбір зробити, тут ******* державною зрадою
21.01.2026 21:05 Відповісти
*****! Отже, консерва відкрилася! Яке кончене! На палю!
21.01.2026 21:05 Відповісти
А вона хіба ховалася? Ознайомтесь із її кейсом, і все стане на свої місця
22.01.2026 13:07 Відповісти
Вже нікого не дивує, що навколо зеленського зібралися одні крадіі, калаборанти та зрадники - це вже стало нормою і звичайною буденністью нашого часу.....Вже звикли...Бо нікого іншого там і не було з самого початку....
21.01.2026 21:10 Відповісти
З самого початку навколо Зеленського зібралися зрадники, вони же крадії.
21.01.2026 21:57 Відповісти
Мерзотниця костромська.
21.01.2026 21:17 Відповісти
36 років . З 2019 обрана народним депутатом. Які досягнення, за часи депутатська? Може з такими поглядами її треба ввести в переговорний групу? Але ні , спочатку треба закрити кримінальну справу.
21.01.2026 21:18 Відповісти
Кацапи прийшли на нашу землю з однією метою, нас вбити. Так чому ми не повинні вбивати кацапів? От курва!
21.01.2026 21:24 Відповісти
21.01.2026 21:29 Відповісти
😂 ой насмішили Ви мене ...🤣
21.01.2026 21:46 Відповісти
Тю, вони вилізли шість рочків вже я, сьомий пішов
22.01.2026 13:09 Відповісти
Якщо цю курву самі «слуги» не викинуть з вікна після такого спіча, то вони такі ж самі слуги плєшивого урода, як і вона.
21.01.2026 21:30 Відповісти
... зозуля чергова.
21.01.2026 21:40 Відповісти
От одразу стає видно кого треба прикопати
21.01.2026 21:40 Відповісти
і тут після таких заяв , повинне вже розбиратися з цією піздлодкою СБУ ...ау у у !!!..
21.01.2026 21:48 Відповісти
Так вона зрадниця ! Та була зрадницею та здодійкою завжди.
21.01.2026 21:55 Відповісти
******…… вот же *******!!!
21.01.2026 21:59 Відповісти
Эта МРАЗЬ ещё на свободе?!
21.01.2026 22:05 Відповісти
Який вошть, такі й кадри. Папріколу ржіть тепер
21.01.2026 22:11 Відповісти
!!!!!!!!!!
22.01.2026 02:20 Відповісти
и так кожень мисяць -то одна кацапська консерва вспливае -то труга и так четвертий рик поспиль -це вже якись сюр
21.01.2026 22:23 Відповісти
Мизулина ??? Откуда? Слава ЗСУ! Все будет Украина!
21.01.2026 22:39 Відповісти
Чому вона досі на волі?..
"Скороход вимагає хабар у $250 тис: Я тут что, бл#дь, баночка джина. Могу нанять пацанов - в переулке в##бут. ВIДЕО" (05.12.25)
https://censor.net/ua/videonews/3588909/nabu-opublikuvalo-video-yak-skorohod-vymagaye-habar
і потім ця гниль ще має наглість жалітися: "Мене обіср#ли на всю країну".
21.01.2026 22:43 Відповісти
ті хто погрожує не особисто а через якихось там пацанів - туфта галіма
22.01.2026 07:24 Відповісти
То мумія була чи комуніст? "Кіпяточком" помити, а то не ясно
21.01.2026 22:55 Відповісти
ідіотка, яка ідіотка! Мабуть хоче щоб її бурят або кацап чпекнув, а потім вбив.
21.01.2026 23:01 Відповісти
Не ідіотка. Ворог.
22.01.2026 03:49 Відповісти
Друга серія фільму Б.Берези з інтерв'ю Сергія Ваганяна стосовно діяльності Баканова та Наумова, кому цікаво: https://youtube.com/live/bnAD5qPRs3E
21.01.2026 23:07 Відповісти
Це не "стратегія хвора", це ти хвора! Хіба путлер не почав і не закінчує війну, чи то Україна. Безмозглій дали слово!
21.01.2026 23:52 Відповісти
Цікаво, а чим жеж новий міністр оборони хоче вбивати 50 тисяч рашистів - коли військові від морозу лишаються без кінцівок, а волонтери з 22 року вже не в змозі тягнути міністерство оборони України - бо українці вже ніщі, а мафія зеленского все двушкі на мацкву шле та все розкрадає та постачає браковані міни снаряди на фронт. Дрончиків бракованих теж дохріна йде на фронт.
22.01.2026 00:22 Відповісти
Тобто, Ви підтримуєте "героїню" цього матеріалу?.
22.01.2026 13:11 Відповісти
Тоб то ви підтримуєте знищення військових у голих полях у окопах по коліно від зеленского. Підтримуєте поставки бракованих мін, снарядів, відсутьність обігріву в тих окопах і як слідство обмороження та ампутація кінцівок. Та ще багато чого ганебного шо постачає та не постачає мафія зеленского на фронт. Чим отой хлопчик зібрався нищити рашистів по 50 тисяч. Кіношними фламіндічами? Може все ж таки ракети нехай будує той хто знає як, а не ті хто знімає кіношки як щось там літає. Поки країною керує мафія зеленского військові так і будуть, на четвертому році війни лишатись кінцівок з за обмороження - бо зеленскому, баканову.... треба тіки гроші машинами за кордон вивозить.
23.01.2026 00:06 Відповісти
Невже не зрозуміло що зараз здійснюється кацапська спєцапєрация про всьопропало, щоби схилити Україну до капітуляції.
23.01.2026 10:46 Відповісти
А її не зачмучує той факт, що росіяни набирають в армію 30 тис щомісячно офіційно? Куди ж вони діваються? 🤔
22.01.2026 00:24 Відповісти
От тобі і агент котрих ми давно шукали-а вони в святая святих парламента сидять-і де СБУ?
22.01.2026 00:55 Відповісти
в росії за подібне вона отримала пожиттєвий срок. А у нас - діючий нардеп
22.01.2026 01:55 Відповісти
Слуга урода. Як і вони ВСІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.01.2026 02:30 Відповісти
А що ви хотіли б почути від "сосни" з партійного списку "Слуг" і випускниці "інституту Поплавського"?
22.01.2026 02:42 Відповісти
Суть полягає в тому, що серед депутатів ВР більшість вихідців з росіян та юдеїв, а українців там зовсім мало та й ті в більшості захищають свої інтереси, а народ для них на останньому місці. Пора до ВР зменшити квоту до 150 депутатів. Надто великі витрати, які себе не виправдовують. Аналогічно потрібно скоротити держслужбу. Особливо це помітно в держадміністраціях міських та обласних структур, податкової та правоохоронної системи. Пора навчитися вміло витрачати народні кошти державою, а то свої до купки, а чужі до дупки.
22.01.2026 04:11 Відповісти
..просто ще одна кончена тупорило-зєлєнська хвойда
22.01.2026 05:59 Відповісти
Вони не тупорилі. Через таке бидло, закидається певна ідея і спостерігається реакція українців. Згідно реакції, робиться висновок, до якої міри ще можна нагнути українців. Думаймо і робімо правильні висновки.
22.01.2026 12:15 Відповісти
Шо то за чудо "непонімающе"?
22.01.2026 07:21 Відповісти
вони самі хочуть бути вбитими ,затрахало їх життя в Немитой
22.01.2026 07:32 Відповісти
Перефразую цю ганебну хвойду: У народу без мізків (національної свідомості) правителі зайди і запроданці.
22.01.2026 08:13 Відповісти
Надеюсь, мадам, присядет надолго...
22.01.2026 08:18 Відповісти
Навряд чи... Такі за звичай тихенько уходять в ліс.... На жаль.
22.01.2026 09:14 Відповісти
Думаю, у этой вряд ли получится
Не настолько она "влиятельна", чтобы получилось "уйти в лес". Открытое дело НАБУ на нее за коррупцию, очень сильно осложнит ее "уход в лес". Конечно, все в нашей жизни возможно, но для нее эти "возможности" сильно усложнились
22.01.2026 09:49 Відповісти
Давно наблюдаю за судебной практикой по коррупционным делам: судя по сложившейся тенденции, эта холёная ухоженная шалава-взяточница Анна Скороход получит срок не больше 5 лет плюс конфискация имущества на сумму равной взятке 250 тыс дол.

Отсидит примерно 3 года и выйдет по УДО .
23.01.2026 06:14 Відповісти
Уже, думаю, неплохо, будет для начала, учитывая то, что до недавнего времени, они были вообще безнаказаны.
И даже такое, довольно мягкое наказание, скорее всего, закроет ей путь к дальнейшей "карьере", и может примером повлиять на других таких "бизнесменов".
23.01.2026 11:33 Відповісти
нагадати, звідки спливло це гівно скорьохьодь!? який комік у неї насяльнік?
22.01.2026 08:33 Відповісти
Розумова обмеженість це риса всіх представників партії Зе?
22.01.2026 08:39 Відповісти
це та зелена хвойдо яку нещодавна затримали на хабарі...
22.01.2026 09:21 Відповісти
вперше бачу настільки маніпулятивний заголовок на цензорі.
жодного слова про "не вбивати росіян".
не буду фантазувати, який сенс вкладала у свій монолог скороход, але висловлена фьодоровим теза про 50 000 на місяць непогано характеризує його як людину не на своєму місці. це про такі поняття як "стратегічна та оперативна цілі".
якщо нашою стратегічною ціллю є знищення 50 000 росіян на місяць, то це хибна стратегічна ціль.
але якщо наша стратегічна ціль закінчення війни шляхом примусу ворога до капітуляції/поступок, а оперативною ціллю, яка забезпечить досягнення стратегічної, є знищення 50 000 росіян на місяць - о, тоді воно працює.
як на мене, скороход саме про бачення фьодоровим стратегічної цілі (хоча, впевненний, він просто не знається на термінології, адже "знання військової науки під час війни дещо перебільшено" (свідомо викривлена мною фраза)).
22.01.2026 11:15 Відповісти
Три сторінки гарячих патріотичних обговорень того, що вона не казала)
22.01.2026 11:57 Відповісти
Це бидло сидить у ВР завдяки янелоху боневтіковичу і використовує їхню хуцпу для простаків - українців. Як завжди все прикриваючи благими намірами. Така паскуда і іже з нею не повинна топтати землю України.
22.01.2026 12:10 Відповісти
Хіба вона колись скривала свою нелюбов до України?
22.01.2026 13:03 Відповісти
Куди дивится СБУ? За таку пропаганду садити треба надовго.
22.01.2026 14:34 Відповісти
Ось воно і відкрилося. А скільки їх ще є.
22.01.2026 17:33 Відповісти
Дивно скільки гнівних коментарів . Мені цікаво скільки з цих незламних патріотичних коментаторвів пишуть з окопа . Впевнений що 1 з 20 . Як незламно триндіти в тилу - то герої . А як воювати в окопі - то в незламних патріотів - броня ,еміграція та білий квиток.

Чогось в незламних патріотів немає питань до брехуна-казкаря-3,14дабола Фєдорова - який обіцяє фантастичні не реальні речі . Може тому що "незламним тиловим патріотам " не хочеться повертатися в Реальність .

Може скороход і промоскальська - але вона задає правильні питання :

Який план виходу з війни ?
Скільки ще мають гинути наші солдати ?
Коли закінчиться ця псевдопатріотична брехня ?

Час вже приходити до тями і задавати правильні,незручні ,непатріотичні питання .
Бо ця зеленопатріотична брехлива пропаганда кожен день оплачується кров'ю простих людей ...
22.01.2026 19:21 Відповісти
Пропаганда, патріоти, псевдопатріоти, зрадники, герої, поразка, перемога, капітуляція, репарації, мобілізація,смерть, кров, голод, відмороження ітд це все важкі питання пов'язані з війною. Нічого нового в твоїх запитаннях нема, так було завжди.

А вот це тобі ухо не ріже:
"Який план виходу з війни"?
24.01.2026 20:56 Відповісти
ЗДОХНИ кацапська падаль.
26.01.2026 13:09 Відповісти
