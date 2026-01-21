"Слуга народу" Скороход закликала не вбивати росіян, а закінчити війну і забрати з фронту українських військовослужбовців

Народна депутатка Анна Скороход назвала "хворою" нещодавно озвучену міністром оборони Михайлом Федоровим стратегічну ціль України – завдавати ворогу до 50 тисяч втрат щомісяця.

Про це вона сказала на своїй фейсбук-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скороход критикує, запропоновану Федоровим стратегію

"Михайло Федоров - новий міністр оборони заявив, що стратегічною ціллю для України і для Міністерства оборони є вбивати 50 тисяч росіян щомісяця. Вам не здається, що у нас якась стратегія хвора? Вам не здається, що стратегія має бути закінчення війни, обмін всіх наших військовополонених, повернення і розшук всіх безвісти зниклих і повернення з фронту хлопців, які вже просто морально і фізично стомилися? Закінчення того терору, який зараз відбувається. Чому ми всі сидимо без світла, без води, без тепла, а у нас стратегія вбивати 50 тисяч росіян?", - заявила парламентарка.

Скороход також піддала сумніву, що ЗСУ щомісяця знищують 35 тисяч загарбників.

"І скажіть, ось ці цифри, що ми підтверджено знищуємо ворога в кількості 35 тисяч щомісяця, вам не здається, що якби було так, то російської армії уже не існувало б. Вона просто закінчилася б. А хтось говорить про те, а які у нас втрати? І скільки це все ще буде продовжуватися? Хтось говорить, що ми не забираємо тіла? Чи не здається нам всім, що у нас стратегії і пріоритети мають бути інші?", - задалася питаннями нардепка.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що для ефективної протидії окупантам на фронті треба ліквідовувати 50 тисяч загарбників на місяць.

