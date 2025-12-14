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Новини Підозра Скороход
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За нардепку Скороход "треті особи" внесли заставу в понад 3 млн гривень

нардепка Скороход на засіданні ВАКС

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу у три мільйони 28 тисяч гривень. Вона вийшла із електронним браслетом контролю.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив адвокат парламентарки Олег Бургела, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу

Як розповів адвокат, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду.

Він не уточнив про кого саме йдеться, однак сказав, що внесені гроші "не нардепки".

Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей.

Наразі депутатка перебуває у Києві з електронним браслетом. Адвокат Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід: захист просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", - сказав адвокат парламентарки.

Бурлега додав, що 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.

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Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
  • 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
  • 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
  • Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

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Автор: 

застава (768) СІЗО (752) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+36
Це ж не бойовий генерал з успішним досвідом крошити москалів.
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14.12.2025 22:59 Відповісти
+33
Внаслідок антикорупційної операції "Мідас" постраждав тільки слідчий Магамедрасулов. Це потужно! О це так зробили їх разом!
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14.12.2025 23:03 Відповісти
+23
хорошую систему построили коррупционеры. Приняли закон, что можно откупаться от тюрьмы и воровать дальше.
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14.12.2025 23:12 Відповісти

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