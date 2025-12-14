За нардепку Скороход "треті особи" внесли заставу в понад 3 млн гривень

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу у три мільйони 28 тисяч гривень. Вона вийшла із електронним браслетом контролю.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив адвокат парламентарки Олег Бургела, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс заставу

Як розповів адвокат, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду.

Він не уточнив про кого саме йдеться, однак сказав, що внесені гроші "не нардепки".

Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей.

Наразі депутатка перебуває у Києві з електронним браслетом. Адвокат Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід: захист просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", - сказав адвокат парламентарки.

Бурлега додав, що 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки.

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

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