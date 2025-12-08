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Помічнику "слуги народу" Скороход призначено запобіжний захід - 1,5 млн грн застави

антикоррупционный,вакс

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави до помічника народної депутатки Анни Скороход, яких звинувачують у підбуренні до надання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

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Запобіжний захід

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави до помічника народного депутата, якого спільно з нардепом та ще однією особою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться у повідомленні.

Покладені процесуальні обов’язки

Суд зобов’язав підозрюваного:

  • з’являтися до детективів, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

  • не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

  • повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

  • утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі;

  • здати паспорт(и) для виїзду за кордон та інші документи для перетину кордону;

  • носити електронний засіб контролю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тримання під вартою з альтернативою застави понад 4,5 млн грн: спільнику "слуги народу" Скороход обрано запобіжний захід

Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скороход після допиту НАБУ: "Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Це все повна брехня". ВIДЕО

Автор: 

САП (2620) помічник депутата (46) ВАКС Антикорупційний суд (2227) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+3
дивишся на відео з цією "елітою" і повертаєшся в 90-і. Той самий наглий "базар", "пальці веєром, соплі пузирями"...І саме сумне, що поза камеру саме так спілкуються всі народні обранці. І всі задіяні у якихось схемах незаконного збагачення. Інакше чого б вони всі так рвались в депутати...
Точно, як свині до корита з вересками та криками...гидота, що навибирали...
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08.12.2025 21:37 Відповісти
+2
Це ж тільки останні 250 тис дол , а за що вона придбала квартири у Києві.
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08.12.2025 21:17 Відповісти
+1
А за яким цікаво курсом призначали цю "заставу"?
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08.12.2025 21:02 Відповісти

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