Помічнику "слуги народу" Скороход призначено запобіжний захід - 1,5 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави до помічника народної депутатки Анни Скороход, яких звинувачують у підбуренні до надання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

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Запобіжний захід

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави до помічника народного депутата, якого спільно з нардепом та ще однією особою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться у повідомленні.

Покладені процесуальні обов’язки

Суд зобов’язав підозрюваного:

з’являтися до детективів, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі;

здати паспорт(и) для виїзду за кордон та інші документи для перетину кордону;

носити електронний засіб контролю.

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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