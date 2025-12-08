Помощнику "слуги народа" Скороход назначена мера пресечения - 1,5 млн грн залога
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога к помощнику народного депутата Анны Скороход, которых обвиняют в подстрекательстве к даче взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Меры пресечения
"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога к помощнику народного депутата, которого совместно с нардепом и еще одним лицом уличили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.
Возложенные процессуальные обязанности
Суд обязал подозреваемого:
-
являться к детективам, прокурору, следственному судье или суду по каждому требованию;
-
не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
-
сообщать об изменении места жительства или работы;
-
воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении;
-
сдать паспорт(ы) для выезда за границу и другие документы для пересечения границы;
-
носить электронное средство контроля.
Дело нардепа Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А де йому взяти такі гроші 💰 на заставу?
Скороход каже, що вона не чарівна лампа Аладдіна.😂
Как можно коррупционерам давать право принимать после такого законы. Они все под себя крутят. Они живут, как короли на горбах народа порабощенного и народ должен страдать, чтобы они жировали и творили, что хотят.
Далі буде видно,що є ,окрім підозри.
Точно, як свині до корита з вересками та криками...гидота, що навибирали...