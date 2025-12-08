РУС
Помощнику "слуги народа" Скороход назначена мера пресечения - 1,5 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога к помощнику народного депутата Анны Скороход, которых обвиняют в подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Меры пресечения

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога к помощнику народного депутата, которого совместно с нардепом и еще одним лицом уличили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.

Возложенные процессуальные обязанности

Суд обязал подозреваемого:

  • являться к детективам, прокурору, следственному судье или суду по каждому требованию;

  • не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

  • сообщать об изменении места жительства или работы;

  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении;

  • сдать паспорт(ы) для выезда за границу и другие документы для пересечения границы;

  • носить электронное средство контроля.

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

+1
А за яким цікаво курсом призначали цю "заставу"?
08.12.2025 21:02 Ответить
+1
Це ж тільки останні 250 тис дол , а за що вона придбала квартири у Києві.
08.12.2025 21:17 Ответить
+1
дивишся на відео з цією "елітою" і повертаєшся в 90-і. Той самий наглий "базар", "пальці веєром, соплі пузирями"...І саме сумне, що поза камеру саме так спілкуються всі народні обранці. І всі задіяні у якихось схемах незаконного збагачення. Інакше чого б вони всі так рвались в депутати...
Точно, як свині до корита з вересками та криками...гидота, що навибирали...
08.12.2025 21:37 Ответить
Комментировать
Скороход все таки зробила ход - але не так скоро...!
08.12.2025 21:01 Ответить
Це капець...
А де йому взяти такі гроші 💰 на заставу?
Скороход каже, що вона не чарівна лампа Аладдіна.😂
08.12.2025 21:02 Ответить
А за яким цікаво курсом призначали цю "заставу"?
08.12.2025 21:02 Ответить
Арахамия продавил закон по которому коррупционеры не сидят в тюрьме, а выходят под залог. А Зеленский сразу подписал. Теперь коррупционеры не сидят, и могут откупаться от тюрьмы.
Как можно коррупционерам давать право принимать после такого законы. Они все под себя крутят. Они живут, как короли на горбах народа порабощенного и народ должен страдать, чтобы они жировали и творили, что хотят.
08.12.2025 21:13 Ответить
В переводе для простых людишек - три копейки,ещё три за такое решение решале.
08.12.2025 21:17 Ответить
Це ж тільки останні 250 тис дол , а за що вона придбала квартири у Києві.
08.12.2025 21:17 Ответить
Після допиту заявила,що вирвано кусок відеа і в додаток,поміняли аудіо в цьому ролику,що опублікували.Разом з адвокатом вимагає публікації повного відео,щоб було зрозуміло,про що йдеться.
Далі буде видно,що є ,окрім підозри.
08.12.2025 21:26 Ответить
Якщо призначати заставу, то не менше за вкрадену суму. Нехай повернуть вкрадене, а далі вирішить суд.
08.12.2025 21:26 Ответить
дивишся на відео з цією "елітою" і повертаєшся в 90-і. Той самий наглий "базар", "пальці веєром, соплі пузирями"...І саме сумне, що поза камеру саме так спілкуються всі народні обранці. І всі задіяні у якихось схемах незаконного збагачення. Інакше чого б вони всі так рвались в депутати...
Точно, як свині до корита з вересками та криками...гидота, що навибирали...
08.12.2025 21:37 Ответить
ВАКС в долі.
08.12.2025 21:42 Ответить
Скороход їх витягне, бо за два тижні здадуть її.
08.12.2025 22:14 Ответить
 
 