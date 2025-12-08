Помощнику "слуги народа" Скороход назначена мера пресечения - 1,5 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога к помощнику народного депутата Анны Скороход, которых обвиняют в подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Меры пресечения

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога к помощнику народного депутата, которого совместно с нардепом и еще одним лицом уличили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.

Возложенные процессуальные обязанности

Суд обязал подозреваемого:

являться к детективам, прокурору, следственному судье или суду по каждому требованию;

не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении;

сдать паспорт(ы) для выезда за границу и другие документы для пересечения границы;

носить электронное средство контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Содержание под стражей с альтернативой залога более 4,5 млн грн: сообщнику "слуги народа" Скороход избрана мера пресечения

Дело нардепа Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скороход после допроса НАБУ: "Я никогда ни у кого ничего не требовала. Это все полная ложь". ВИДЕО