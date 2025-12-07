РУС
Содержание под стражей с альтернативой залога более 4,5 млн грн: сообщнику "слуги народа" Скороход избрана мера пресечения

Применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к сообщнику народного депутата Анны Скороход, которых обвиняют в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

"7 декабря 2025 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом уличили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.

Что предусматривает внесение залога?

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • являться к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;
  • не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Подозрение Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

>викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки

санкції у нас особисто зебіл вводить, як ця депутаткиня, без корупційних зв'язків з зебілом могла це провернути?
показать весь комментарий
07.12.2025 16:44 Ответить
Відкупиться))
показать весь комментарий
07.12.2025 16:50 Ответить
Зараз ми станемо свідками перетворення Скороход в баночку джина.
показать весь комментарий
07.12.2025 16:58 Ответить
Святи люди)))наговір.
показать весь комментарий
07.12.2025 17:04 Ответить
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до спільника народної депутатки

не плутайте - запобіжний захід до спільника народної депутатки

на підбуренні до надання неправомірної вигоди
показать весь комментарий
07.12.2025 17:15 Ответить
Експертиза записів проведена?
показать весь комментарий
07.12.2025 17:06 Ответить
перша ходка у скорохода )))
показать весь комментарий
07.12.2025 17:10 Ответить
пох.
показать весь комментарий
07.12.2025 17:11 Ответить
Аньку закривайте. Тюрма її вже давно зачекалася. Полякова вона погубила.
показать весь комментарий
07.12.2025 17:12 Ответить
Тобто заарештували якогось спільника е не цю шкуру? Да ще й з смішною заставою в два рази меншою ніж сума самої виручки. Все таки вигідно бути злочинцем в Україні. Головне працювати по великому, а то посадять якщо суддя з прокурвором побачать що нема з тебе чого взяти
показать весь комментарий
07.12.2025 17:12 Ответить
 
 