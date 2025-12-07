Содержание под стражей с альтернативой залога более 4,5 млн грн: сообщнику "слуги народа" Скороход избрана мера пресечения

Применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к сообщнику народного депутата Анны Скороход, которых обвиняют в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"7 декабря 2025 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом уличили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО

Что предусматривает внесение залога?

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:

являться к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;

не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скороход обвинила НАБУ в публикации фейковых фото: "Это не моя кухня и не мои деньги". ФОТО

Подозрение Скороход