Содержание под стражей с альтернативой залога более 4,5 млн грн: сообщнику "слуги народа" Скороход избрана мера пресечения
Применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к сообщнику народного депутата Анны Скороход, которых обвиняют в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.
Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.
"7 декабря 2025 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом уличили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении.
Что предусматривает внесение залога?
Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:
- являться к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;
- не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Подозрение Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
санкції у нас особисто зебіл вводить, як ця депутаткиня, без корупційних зв'язків з зебілом могла це провернути?
не плутайте - запобіжний захід до спільника народної депутатки
на підбуренні до надання неправомірної вигоди