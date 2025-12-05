Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео, где нардеп Анна Скороход требует 250 тысяч долларов США у предпринимателя и нецензурной лексикой угрожает ему, если денег не будет.

Разговор "слуги народа" опубликовало НАБУ в Facebook после объявления ей подозрения 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

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Расшифровка разговора

На видео Скороход говорит исключительно на русском языке.

Скороход: "Вы хотите, чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не выдвину претензию? Все, что я могу сделать – это нанять пацанов, которые вас где-нибудь в переулке в##бут. Я этим не занимаюсь, это не мой стиль, не мой образ жизни.

Я вам сказала! Вы отдаете деньги. Вам пишут две расписки. Они у меня. Как только все происходит, я их... Мы их раз-раз и разорвали. Вместе все разорвали. Собрались так же втроем, вчетвером и все.

5 тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Почему я должна брать на себя эти расходы? С какого х#ра? Ну, с какого х#ра?!

Чтобы вы пришли и сразу выставили мне свои условия?! Я здесь что, бл#дь, бутылочка джина или кто!"

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Подозрение Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь.

Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

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