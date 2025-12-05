Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео, где нардеп Анна Скороход требует 250 тысяч долларов США у предпринимателя и нецензурной лексикой угрожает ему, если денег не будет.
Разговор "слуги народа" опубликовало НАБУ в Facebook после объявления ей подозрения 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Расшифровка разговора
На видео Скороход говорит исключительно на русском языке.
Скороход: "Вы хотите, чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не выдвину претензию? Все, что я могу сделать – это нанять пацанов, которые вас где-нибудь в переулке в##бут. Я этим не занимаюсь, это не мой стиль, не мой образ жизни.
Я вам сказала! Вы отдаете деньги. Вам пишут две расписки. Они у меня. Как только все происходит, я их... Мы их раз-раз и разорвали. Вместе все разорвали. Собрались так же втроем, вчетвером и все.
5 тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Почему я должна брать на себя эти расходы? С какого х#ра? Ну, с какого х#ра?!
Чтобы вы пришли и сразу выставили мне свои условия?! Я здесь что, бл#дь, бутылочка джина или кто!"
Подозрение Скороход
Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь.
Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
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панікурви депутата язик вишуканий.
Станом на 28 квітня 2022 року в складі групи був 21 депутат.
Керівник- Батенко Тарас Іванович
Інші члени: Балога Віктор Іванович, Герега Олександр Володимирович Гузь Ігор Володимирович Дубневич Ярослав Васильович Івахів Степан Петрович Кіссе Антон Іванович Констанкевич Ірина Мирославівна Лабазюк Сергій Петрович Мінько Сергій Анатолійович Молоток Ігор Федорович М'ялик Віктор Ничипорович Палиця Ігор Петрович Скороход Анна Костянтинівна, Урбанський Анатолій Ігорович Чайківський Іван Адамович Шаповалов Юрій Анатолійович Юрчишин Петро Васильович Рудик Сергій Ярославович
Чоловік Скороход, Олексій Алякін, раніше вів бізнес у Росії.
Він був пов'язаний із кількома банками, найбільший із яких - підмосковний "Пушкіно", який залучив понад 24 млрд рублів приватних вкладів. Після його продажу та низки інших банків, Алякін оголосив себе банкрутом у 2013 році, а його борги перед кредиторами сягали півмільярда рублів. У 2015 році російський суд заочно заарештував Алякіна та оголосив його у міжнародний розшук у справі про розкрадання коштів банку "Пушкіно".
Скороход - народна депутатка від 93-го округу Київської області, обрана від "Слуги народу".
До парламенту працювала заступницею директора будівельного холдингу "Прогрес".
Бо і підробку легко отримати за допомою ші,якщо хто видів бокс в Овальному..
Гадьониша геть. Вибори
Потім вона,якось в прямому ефірі пояснювала: це робиться просто,береться відео,з нього знімається аудіо накладається інше аудіо.
Так само було дивно,як це могли зробити.
Тепер самому можна легко такі вправи робити.За допомогою програми ВідеоМастер,правда,через впн, скачаної з рос.сайтів.
Капець. Зєля скоро залишиться один і буде за всі подвиги своєї шобли відповідати по повній
Вже з'явились натяки, що Скороход фігурує і в "плівках Міндіча". Тобто, очевидно, на неї спробують звантажити максимум корупційного негативу влади (бо Скороход так і лишається членом владної команди) - скільки вивезе.
Але по факту Скороход - дрібна фігура в грі Єрмака. І відвертий ворог України (хоча дійсно, є факти, що вона комусь допомагала і навіть донатила на ЗСУ - меншого ворога це з неї не зробило, бо життя не чорно-біле, а шкода на порядки переважує якусь локальну нечасту користь; бо навіть Медведчук гарантовано комусь колись допомагав і може навіть бійцям АТО). Це серед іншого і заслуга постійних заяв Скороход - істерія суспільства довкола ТЦК і вбивство ветеранів-працівників ТЦК. Скороход мешкає у відносній безпеці завдяки мобілізованим бійцям - але постійно дискредитує цю ж мобілізацію.
Скороход - один з інструментів відволікання на себе негативу від ОП, а також інструмент підготовки виборчої кампанії, орієнтованої на оті 10-20% умовно проросійського електорату (налаштовані на "відновлення дружби" і "все ж нормально було, це все політики"). І, звісно, вона так само постраждала від різкого скорочення, а останні пів року просто припинення роздачі слугам (бо хоч Скороход числиться в кишеньковій фракції "За майбутнє", членом команди влади вона бути не перестала) конвертів "на підтримання штанів". Тим більше, якщо зважати на вартість гардеробу, аксесуарів та інших надбань Скороход, ті $10 тис, про які кажуть як стандартну таксу слуги, - це ні про що. Витрати в неї явно більші. Але відпрацьовувати доводиться тепер кожен долар.
Бо в цій справі на Скороход разом з іншими спробують скинути максимум негативу. І максимально відсунути закономірне питання: а влада в нас весь цей час, як ось зі злобні типи нестримно крали, була сліпа, глуха і непритомна? Вірила в краще і довіряла всім друзям?
В будь-якому випадку, нам вже практично не важливо, що буде зі Скороход або іншими. Бо шкоду вже завдано. Та ж Італія вже відмовилась від участі про грамі закупівлі зброї для України. Данія скоротила військову допомогу нам з 16,5 до 9,4 млрд крон. Підозрюю, до них долучаться мінімум ще кілька інших країн, коли на цілий світ буде озвучено порядок вкрадених членами української владної команди грошей, наданих партнерами.
І як вимірювати провину Скороход, Міндіча, інших? В кілограмах золота? Мільярдах доларів і євро? У відсотках від обсягу донатів? В життях цивільних, на захист яких гроші вкрали? В життях бійців, фінансування для яких теж крали (і продовжують красти - чого вже там, навряд відлагоджений механізм зупинили раптово)? В кількості втрачених чи ослаблених союзів України? В роках затягнутої війни?
всі там розмовляють російською
тільки корчать з себе українців !!!
і розвалюють Україну, бо їм все одно,
в усіх паспорти росії лежать
Виродки.
Ніколи це не ск5інчиться, поки не почнемо вбивати
росмову разом з її носіями.
аж в штати дременули,
що там сіяти зібрались
"розумне, добре, вічне"
чи російське лайно смердюче?
Заздрите?
я не тікала, а от ви всрались.. з переляку.
Щоб пвдараси, манкурти і злодії могли очолювати державу !
А війна є наслідком цього
1. Гевко Володимир - «Слуга народу». (недекларування);
2. Гунько Анатолій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (хабар);
3. Дубінський Олександр - колишній «Слуга народу» / позафракційний. (підозри, пов'язані з нацбезпекою; також згадки про корупційні провадження/перевірки);
4. Кузьміних Сергій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (зловживання/хабарі);
5. Куницький Олександр - «Слуга народу». (розслідування щодо пропозиції хабара/провадження)м
6. Ковальов Олексій - «Слуга народу», згадки у ЧЕСНО (окрім корупційних складових) + колабораціонізм (знищений патріотами на Херсонщині);
7. Марченко Людмила - «Слуга народу» (згодом позафракційна/інша група). (відомий випадок із хабаром, відео, як перекидувала бабло ч/з паркан);
8. Маріковський Олександр - «Слуга народу». (підозра в недекларуванні криптовалюти);
9. Одарченко Андрій - «Слуга народу». (заочно засуджений/провадження за пропозицію хабаря);
10. Саладуха Ольга - «Слуга народу». (підозра/провадження щодо недостовірності декларації - судові епізоди);
11. Шол Маргарита - «Слуга народу». (провадження щодо декларації; справа закрилась/інші процеси);
12. Трухін Олександр - колишній «Слуга народу». (справа із спробою підкупу патрульних - судовий вирок, покинув мандат);
13. Торохтій Богдан - «Слуга народу». (медіа-згадки про перебування за кордоном і перевірки);
14. Холодов Андрій - «Слуга народу». (медіа-перевірки, згадки у ЧЕСНО)
15. Юрченко Олександр - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (підозра/затримання за хабар);
16. Кормишкіна Ірина (та сама корабельна сосна), «Слуга народу» - умисне внесення недостовірних відомостей до е-декларації та незаконне збагачення;
17. Халімон Павло, заступник голови фракції «Слуга народу», незаконне збагачення.