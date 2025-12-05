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Новости Видео Обыск у Анны Скороход Подозрение Скороход
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Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео, где нардеп Анна Скороход требует 250 тысяч долларов США у предпринимателя и нецензурной лексикой угрожает ему, если денег не будет.

 Разговор "слуги народа" опубликовало НАБУ в Facebook после объявления ей подозрения 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

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Расшифровка разговора

На видео Скороход говорит исключительно на русском языке.

Скороход: "Вы хотите, чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не выдвину претензию? Все, что я могу сделать – это нанять пацанов, которые вас где-нибудь в переулке в##бут. Я этим не занимаюсь, это не мой стиль, не мой образ жизни.

Я вам сказала! Вы отдаете деньги. Вам пишут две расписки. Они у меня. Как только все происходит, я их... Мы их раз-раз и разорвали. Вместе все разорвали. Собрались так же втроем, вчетвером и все.

5 тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Почему я должна брать на себя эти расходы? С какого х#ра? Ну, с какого х#ра?!

Чтобы вы пришли и сразу выставили мне свои условия?! Я здесь что, бл#дь, бутылочка джина или кто!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга" Скороход фигурирует на "пленках Миндича", - Кудрицкий

Подозрение Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь.

Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скороход прокомментировала обыски у нее дома: Вижу в этом прямое давление на оппозицию

  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Автор: 

НАБУ (4853) взятка (6165) Скороход Анна (67)
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Топ комментарии
+50
бл..дь зелена
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05.12.2025 18:01 Ответить
+36
"Ета палітічєскіє прєслєдованія апазіциї"- верещить су#ка Анюта.
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05.12.2025 18:04 Ответить
+32
Тепер ясно чому так волала як істерична ***** до оприлюднення, оце зелене гівно вирішує як нам жити?! Може треба вже вішати на стовпах перед ВР цих гнид?
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05.12.2025 18:03 Ответить
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Які млять підозри , там де сприймали вивели у двір та забаранили а вже потім " відео виконання у фейсбуці" Чорти державні взагалі страх втратили
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05.12.2025 18:25 Ответить
дякуємо бобіки 2019, наголосували. міндічі, цукермани, ярмаки, скороходи, і це тільки за 2 тижні...Ці ефективні менеджери , як і обіцяли, зробили нас разом
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05.12.2025 18:29 Ответить
Та їм пох,і надалі будуть по пріколу голосувати
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05.12.2025 18:32 Ответить
Який в пані курви депутата язик вишуканий.
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05.12.2025 18:30 Ответить
****,еліту в 19р обрали
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05.12.2025 18:31 Ответить
з трускавецькими дипломами! це вам не Гарвард якийсь чи Сорбона!
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05.12.2025 18:47 Ответить
У 2019 році Скороход виключили з фракції, пізніше вона приєдналася до групи "За майбутнє".
Станом на 28 квітня 2022 року в складі групи був 21 депутат.
Керівник- Батенко Тарас Іванович
Інші члени: Балога Віктор Іванович, Герега Олександр Володимирович Гузь Ігор Володимирович Дубневич Ярослав Васильович Івахів Степан Петрович Кіссе Антон Іванович Констанкевич Ірина Мирославівна Лабазюк Сергій Петрович Мінько Сергій Анатолійович Молоток Ігор Федорович М'ялик Віктор Ничипорович Палиця Ігор Петрович Скороход Анна Костянтинівна, Урбанський Анатолій Ігорович Чайківський Іван Адамович Шаповалов Юрій Анатолійович Юрчишин Петро Васильович Рудик Сергій Ярославович
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05.12.2025 18:32 Ответить
22 липня 2025 року партія переважною більшістю (з 17 депутатів 10 за, 7 відсутні) проголосувала за проєкт закону 12414, що обмежує Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
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05.12.2025 18:33 Ответить
BBC

Чоловік Скороход, Олексій Алякін, раніше вів бізнес у Росії.

Він був пов'язаний із кількома банками, найбільший із яких - підмосковний "Пушкіно", який залучив понад 24 млрд рублів приватних вкладів. Після його продажу та низки інших банків, Алякін оголосив себе банкрутом у 2013 році, а його борги перед кредиторами сягали півмільярда рублів. У 2015 році російський суд заочно заарештував Алякіна та оголосив його у міжнародний розшук у справі про розкрадання коштів банку "Пушкіно".
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05.12.2025 18:34 Ответить
І що? Є тут склад злочину Скорохід?
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05.12.2025 18:45 Ответить
Просто злодійське сімейство.

Скороход - народна депутатка від 93-го округу Київської області, обрана від "Слуги народу".

До парламенту працювала заступницею директора будівельного холдингу "Прогрес".
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05.12.2025 18:49 Ответить
Депутатка Анна Скороход
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05.12.2025 19:06 Ответить
Якби в ******** Сирії то усю б групу розстріляли. А ми ж європейська країна.
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05.12.2025 18:51 Ответить
Якщо хіба не підробка-то весь пісець.
Бо і підробку легко отримати за допомою ші,якщо хто видів бокс в Овальному..
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05.12.2025 18:38 Ответить
Справою опозіціонерки Скорохід хочуть відволікти суспільство від шаленої корупції Гадьониша. Навіть Мухамедрасулова не звільнили, а призначили йому домашній арешт. Але це все за його викривальні плівки Міндіча

Гадьониша геть. Вибори
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05.12.2025 18:39 Ответить
Ваня сдєсь водкі нєт 😃
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05.12.2025 20:01 Ответить
Він свій. Він не по водці. Він по горілці розливу ,,газової принцеси,,
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05.12.2025 20:19 Ответить
Він свій для москалів!
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05.12.2025 20:21 Ответить
Ага. З колишньої влади лише Юля сиділа, а ти тільки гадив на неї. Мабуть за гроші гадив
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05.12.2025 20:42 Ответить
Я не ти, гімна не їм 🤮
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05.12.2025 21:56 Ответить
Гадьониша геть, а Скороход не чiпайте?
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05.12.2025 23:36 Ответить
А ще кажуть чого це в Україну не інвестують? Зза таких хапуг, покидьків, лярв і просто українських гнидот
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05.12.2025 18:41 Ответить
Так ще й допомоги не дочекаєшся від Європи бо всі вже за крадіжки знають.
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05.12.2025 19:50 Ответить
А мудрий нарід зовсім ні при чом ???
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05.12.2025 20:47 Ответить
за таке має бути конфіскація майна, 15 років строгача в Конело-бабани шліфувати граніт руками.
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05.12.2025 18:42 Ответить
Довічне з конфіскатом ,особистого та родичив до сьомого коліна,майна !!
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05.12.2025 20:56 Ответить
Пожизненное можно в мирное время давать. Во время войны - вешать. Вешать на площади, с трансляцией по телевидению. Может хоть тогда эти ******** начнут задумываться и меньше красть.
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05.12.2025 23:38 Ответить
Сумнівне відео. Навіщо змінювати голоси, якщо зробили таку вдалу зйомку? Її обличчя жодного разу не потрапило на камеру?
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05.12.2025 18:42 Ответить
Подивись уважно на цифри зправа вверху на відео, там є дата, а години і хвилини кропнули, щоб відрізати обличчя, інші обличчя заблюрили. В оригіналі однозначно повний кадр і можна по губам авторки тексту звірити аудіо.Але для біомаси поки викладено бездоказову версію відео, я так думаю. Якось так.
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05.12.2025 19:47 Ответить
Оригінал є в НАБУ, є в Скороходихи і є в судді. Троє зійдуться, роздєрєбанять касу і ніхто нічо не знає.
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06.12.2025 00:17 Ответить
Що за ігри. Дайте послухати її голос, покажіть обличчя.
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05.12.2025 18:43 Ответить
та ні, не "баночка джина", навіть не "сосна корабєльная", а "каністра-спермоприйомник"!
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05.12.2025 18:44 Ответить
Хто памятає,як в часи янека,подібні відеа проробляли з Юлею.
Потім вона,якось в прямому ефірі пояснювала: це робиться просто,береться відео,з нього знімається аудіо накладається інше аудіо.
Так само було дивно,як це могли зробити.
Тепер самому можна легко такі вправи робити.За допомогою програми ВідеоМастер,правда,через впн, скачаної з рос.сайтів.
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05.12.2025 18:49 Ответить
такому крутому базару навіть досвідчений рекетир Коля Катлєта позаздрить
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05.12.2025 18:49 Ответить
Перебування в лавах "слуга народу" це лайно на все життя.
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05.12.2025 18:52 Ответить
Всё доходчиво, Магия Вуду не требуется.
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05.12.2025 18:56 Ответить
Всі слуги грабують, крадуть, мародерять бідну Україну і це під час війни, бо такі вони були і є і знають, що їх більшість і нічого їм за це не буде. І як почули на плівках міндіча і тут, всі вони розмовляють на мові ворога.
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05.12.2025 18:57 Ответить
Боже праведний, якого г*вна винесла каналізація на Печерсько пагорби...
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05.12.2025 18:59 Ответить
У ОП взагалі фантазія відсутня? Вимагати тисячі доларів і погрожувати побиттям найманими "пацанами", щоб Скорохід знищила їхніх конкурентів? ОПшники взагалі в свойому розумі?
Капець. Зєля скоро залишиться один і буде за всі подвиги своєї шобли відповідати по повній
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05.12.2025 18:59 Ответить
якесь дежавю нічого нового
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05.12.2025 19:01 Ответить
Это только начало, США настаивают на выборах, во время предвыборной будет цунами из дерьма.
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05.12.2025 19:09 Ответить
Чому вона розмовляє чоловічим голосом ?
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05.12.2025 19:10 Ответить
Жодна дівчина не погодилась бути продажною лярвою-суфлером
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05.12.2025 19:27 Ответить
Очень даже закономерно для нашей жизни в целом.
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05.12.2025 19:19 Ответить
Какая у нас оппозиция деловая!?!? 😆🤡😂🤣🤣🙄😘 А шо будет, когда они прийдут к власти?!?!🙄😳
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05.12.2025 19:20 Ответить
Як там почуває твій теска по призвищу - Удовенко? Що розколов Рух Чорновіла?
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05.12.2025 19:28 Ответить
А шо вас цікавить недоношений викідиш анальнонароджений?!
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05.12.2025 19:57 Ответить
Ненавчаємі....
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05.12.2025 19:40 Ответить
За використання кацапської мови - звільнення негайне. Це не питання закону, це питання самосвідомості. А людина з самосвідомістю кацапа держслужбовцем бути не повинна.
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05.12.2025 19:49 Ответить
Треба піднімати їм зарплати до тих пір, поки вони не перестануть брати хабарі. А як інакше?
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05.12.2025 20:13 Ответить
,,Це вже було,,(с)
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05.12.2025 20:21 Ответить
А в чем проблема,она выбрана такой же чернью и быдлотой,реальный представитель прастова нариду общается как и ее избиратели.Каков нарид таки и слуги.Гордимся.
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05.12.2025 20:24 Ответить
+++++ Люто плюсую
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05.12.2025 20:50 Ответить
На кол паскуду...
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05.12.2025 20:34 Ответить
Йди проспись
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05.12.2025 20:45 Ответить
пам'ятаю як влітку 19-го багато моїх знайомих радувались пабєдє. Зараз вже палітікай нє інтєрюсуюцца - кого вже нема в живих, хтось просто намагається настроїти своє існування у нових умовах життя, дехто навіть загубися на просторах Європи, і про них знають хіба що залишки сім'ї, які залишились в Україні.
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05.12.2025 20:50 Ответить
Дурні повинні страждати
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05.12.2025 20:51 Ответить
Ваше висловлювання не зовсім точне. Суспільства з демократичними механізмами влаштоване таким чинов, що від рішень дурних страждають їх діти та онуки, а на дурних їхні рішення здебільшого не впливають, бо вони вже в інших світах.
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05.12.2025 20:59 Ответить
Але якщо положити руку на серце всі ми частково винуваті в цьому ... . Я не міг своїм очам повірити свого часу побачивши 73%. В голові пульсувало тільки два слова - Як так ? Покарання без вини не буває.
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05.12.2025 21:05 Ответить
Якщо покласти руку на серце, то я взагалі не відуваю някох вини за вибір дорослих людей у 19-му році. Демократія так влаштована, що вона не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути дурнем, той має право ним лишитися. А людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Було би простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади. . Але в умовах демократичного суспільства це не реально. Тому час від часу дурні будуть збиватись у зграї, та виршувати долю адекватних людей.
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05.12.2025 21:26 Ответить
Біда в тому, що не існує такого сита щоб відсіяти дурнів від не дурнів, тому і придумали таку гру як демократія.
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07.12.2025 11:07 Ответить
винуваті тi хто Кравчука обрав у 1992.
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05.12.2025 23:43 Ответить
а також ті, хто народив тих, які обрали кравчука.
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06.12.2025 00:22 Ответить
***,українські москалі вивчили українську ,щоб лохи їх обрали,а вони там рєшают(
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05.12.2025 20:52 Ответить
Ты баночка с калом трёхлитровая.
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05.12.2025 21:22 Ответить
Від зе-команди з їзиком сильно кацапом смердить.
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05.12.2025 21:35 Ответить
А матюкається, як якась стара-шмара зечка на зоні...
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05.12.2025 21:38 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/33469 Олексій Голобуцький:
Вже з'явились натяки, що Скороход фігурує і в "плівках Міндіча". Тобто, очевидно, на неї спробують звантажити максимум корупційного негативу влади (бо Скороход так і лишається членом владної команди) - скільки вивезе.
Але по факту Скороход - дрібна фігура в грі Єрмака. І відвертий ворог України (хоча дійсно, є факти, що вона комусь допомагала і навіть донатила на ЗСУ - меншого ворога це з неї не зробило, бо життя не чорно-біле, а шкода на порядки переважує якусь локальну нечасту користь; бо навіть Медведчук гарантовано комусь колись допомагав і може навіть бійцям АТО). Це серед іншого і заслуга постійних заяв Скороход - істерія суспільства довкола ТЦК і вбивство ветеранів-працівників ТЦК. Скороход мешкає у відносній безпеці завдяки мобілізованим бійцям - але постійно дискредитує цю ж мобілізацію.
Скороход - один з інструментів відволікання на себе негативу від ОП, а також інструмент підготовки виборчої кампанії, орієнтованої на оті 10-20% умовно проросійського електорату (налаштовані на "відновлення дружби" і "все ж нормально було, це все політики"). І, звісно, вона так само постраждала від різкого скорочення, а останні пів року просто припинення роздачі слугам (бо хоч Скороход числиться в кишеньковій фракції "За майбутнє", членом команди влади вона бути не перестала) конвертів "на підтримання штанів". Тим більше, якщо зважати на вартість гардеробу, аксесуарів та інших надбань Скороход, ті $10 тис, про які кажуть як стандартну таксу слуги, - це ні про що. Витрати в неї явно більші. Але відпрацьовувати доводиться тепер кожен долар.
Бо в цій справі на Скороход разом з іншими спробують скинути максимум негативу. І максимально відсунути закономірне питання: а влада в нас весь цей час, як ось зі злобні типи нестримно крали, була сліпа, глуха і непритомна? Вірила в краще і довіряла всім друзям?
В будь-якому випадку, нам вже практично не важливо, що буде зі Скороход або іншими. Бо шкоду вже завдано. Та ж Італія вже відмовилась від участі про грамі закупівлі зброї для України. Данія скоротила військову допомогу нам з 16,5 до 9,4 млрд крон. Підозрюю, до них долучаться мінімум ще кілька інших країн, коли на цілий світ буде озвучено порядок вкрадених членами української владної команди грошей, наданих партнерами.
І як вимірювати провину Скороход, Міндіча, інших? В кілограмах золота? Мільярдах доларів і євро? У відсотках від обсягу донатів? В життях цивільних, на захист яких гроші вкрали? В життях бійців, фінансування для яких теж крали (і продовжують красти - чого вже там, навряд відлагоджений механізм зупинили раптово)? В кількості втрачених чи ослаблених союзів України? В роках затягнутої війни?
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05.12.2025 21:53 Ответить
''еліта'' засцяна...
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05.12.2025 21:55 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2 Киевский национальный университет культуры и искусств 2009-2013 - з клоуна на здирника трансформувалась в ВР.
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05.12.2025 22:03 Ответить
а таку з себе целку строїла , а воно анал НЕ ТАБУ
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05.12.2025 22:12 Ответить
всю верховну раду в сраку винести
всі там розмовляють російською
тільки корчать з себе українців !!!
і розвалюють Україну, бо їм все одно,
в усіх паспорти росії лежать
Виродки.
Ніколи це не ск5інчиться, поки не почнемо вбивати
росмову разом з її носіями.
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05.12.2025 22:26 Ответить
To ж ви повернетесь з Нiметчiни, їх вбивати?
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05.12.2025 23:45 Ответить
овва, а ви зі своєю росмовою
аж в штати дременули,
що там сіяти зібрались
"розумне, добре, вічне"
чи російське лайно смердюче?
Заздрите?
я не тікала, а от ви всрались.. з переляку.
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06.12.2025 00:37 Ответить
Тепер ви розумієте чому в Україні не запроваджено інститут негромадянства за 35 років?
Щоб пвдараси, манкурти і злодії могли очолювати державу !
А війна є наслідком цього
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05.12.2025 23:48 Ответить
https://t.me/sam_svit/9758 Список «служок» (не всіх, бо далі буде!), які вже вляпалися у корупційні скандали (Апетити, одначе, у тих, які мали би бути прикладом прозорої чесності і чесної прозорості):
1. Гевко Володимир - «Слуга народу». (недекларування);
2. Гунько Анатолій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (хабар);
3. Дубінський Олександр - колишній «Слуга народу» / позафракційний. (підозри, пов'язані з нацбезпекою; також згадки про корупційні провадження/перевірки);
4. Кузьміних Сергій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (зловживання/хабарі);
5. Куницький Олександр - «Слуга народу». (розслідування щодо пропозиції хабара/провадження)м
6. Ковальов Олексій - «Слуга народу», згадки у ЧЕСНО (окрім корупційних складових) + колабораціонізм (знищений патріотами на Херсонщині);
7. Марченко Людмила - «Слуга народу» (згодом позафракційна/інша група). (відомий випадок із хабаром, відео, як перекидувала бабло ч/з паркан);
8. Маріковський Олександр - «Слуга народу». (підозра в недекларуванні криптовалюти);
9. Одарченко Андрій - «Слуга народу». (заочно засуджений/провадження за пропозицію хабаря);
10. Саладуха Ольга - «Слуга народу». (підозра/провадження щодо недостовірності декларації - судові епізоди);
11. Шол Маргарита - «Слуга народу». (провадження щодо декларації; справа закрилась/інші процеси);
12. Трухін Олександр - колишній «Слуга народу». (справа із спробою підкупу патрульних - судовий вирок, покинув мандат);
13. Торохтій Богдан - «Слуга народу». (медіа-згадки про перебування за кордоном і перевірки);
14. Холодов Андрій - «Слуга народу». (медіа-перевірки, згадки у ЧЕСНО)
15. Юрченко Олександр - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (підозра/затримання за хабар);
16. Кормишкіна Ірина (та сама корабельна сосна), «Слуга народу» - умисне внесення недостовірних відомостей до е-декларації та незаконне збагачення;
17. Халімон Павло, заступник голови фракції «Слуга народу», незаконне збагачення.
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06.12.2025 01:02 Ответить
Та там лише той що "анал-табу", більш-менш порядна людина, як це не дивно! Ну, сексуальні проблеми у чоловіка, буває...
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06.12.2025 02:15 Ответить
На російській мові всі корупційних теми рухає, яка стидоба. Цікаво, а Ганна когось кохає, перед кимось трусики знімає?
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06.12.2025 10:42 Ответить
Країна на яку заслуговує 73% її колишнього населення!
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06.12.2025 10:55 Ответить
Ну і шо? Вона маж право на помилку.
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06.12.2025 14:19 Ответить
Зробили їх разом
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06.12.2025 15:05 Ответить
Голос у "дамочки" як у соловейка, але кальсони і лопата для риття окопів уже зачекались
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06.12.2025 16:45 Ответить
Мотлох ,а не люди((((
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06.12.2025 18:13 Ответить
Затяжку на шию, смикнули, 2 хвилини і на її місці "новий", але вже зашуганий "зелений депутат"...
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10.12.2025 06:24 Ответить
Вони, схоже, всі туди доповзають лише москвороті... Огидно. Ото московити за їхні права і побиваються... Ймовірно, сторона звинувачення та судді і не кращі. Ото це все тіпів і мотивує, вже повірте.
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10.12.2025 09:37 Ответить
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