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Новини Відео Обшук в Анни Скороход Підозра Скороход
28 027 188

Скороход вимагає хабар у $250 тис: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро опублікувало відео, де нардепка Анна Скороход вимагає 250 тисяч доларів США у підприємця та нецензурною лексикою погрожує йому, якщо грошей не буде.

 Розмову "слуги народу" опублікувало НАБУ у фейсбуці після оголошення їй підозри 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Розшифровка розмови

На відео Скороход розмовляє виключно російською.

Скороход: "Ви хочете, щоб зробили те, за що я до вас потім не прийду і не висуну претензію? Все, що я можу зробити – це найняти пацанів, які вас десь у провулку в##буть. Я цим не займаюсь, це не мій стиль, не мій спосіб життя.

Я вам сказала! Ви віддаєте гроші. Вам пишуть дві розписки. Вони у мене. Як тільки все відбувається, я їх...Ми їх раз-раз і розірвали. Разом все розірвали. Зібралися так само втрьох, вчотирьох і все.

5 тисяч доларів коштував приїзд людини з вашого питання. Чому я маю брати на себе ці витрати? З якого х#ра? Ну, з якого х#ра?!

Щоб ви прийшли й напряму виставили мені свої умови?! Я тут що, бл#дь, баночка джина чи хто!"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга" Скороход фігурує на "плівках Міндіча", - Кудрицький

Підозра Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться.

Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скороход прокоментувала обшуки у неї вдома: Вбачаю у цьому прямий тиск на опозицію

  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Автор: 

НАБУ (5749) хабар (4795) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
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бл..дь зелена
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05.12.2025 18:01 Відповісти
+36
"Ета палітічєскіє прєслєдованія апазіциї"- верещить су#ка Анюта.
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05.12.2025 18:04 Відповісти
+32
Тепер ясно чому так волала як істерична ***** до оприлюднення, оце зелене гівно вирішує як нам жити?! Може треба вже вішати на стовпах перед ВР цих гнид?
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05.12.2025 18:03 Відповісти
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Які млять підозри , там де сприймали вивели у двір та забаранили а вже потім " відео виконання у фейсбуці" Чорти державні взагалі страх втратили
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05.12.2025 18:25 Відповісти
дякуємо бобіки 2019, наголосували. міндічі, цукермани, ярмаки, скороходи, і це тільки за 2 тижні...Ці ефективні менеджери , як і обіцяли, зробили нас разом
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05.12.2025 18:29 Відповісти
Та їм пох,і надалі будуть по пріколу голосувати
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05.12.2025 18:32 Відповісти
Який в пані курви депутата язик вишуканий.
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05.12.2025 18:30 Відповісти
****,еліту в 19р обрали
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05.12.2025 18:31 Відповісти
з трускавецькими дипломами! це вам не Гарвард якийсь чи Сорбона!
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05.12.2025 18:47 Відповісти
У 2019 році Скороход виключили з фракції, пізніше вона приєдналася до групи "За майбутнє".
Станом на 28 квітня 2022 року в складі групи був 21 депутат.
Керівник- Батенко Тарас Іванович
Інші члени: Балога Віктор Іванович, Герега Олександр Володимирович Гузь Ігор Володимирович Дубневич Ярослав Васильович Івахів Степан Петрович Кіссе Антон Іванович Констанкевич Ірина Мирославівна Лабазюк Сергій Петрович Мінько Сергій Анатолійович Молоток Ігор Федорович М'ялик Віктор Ничипорович Палиця Ігор Петрович Скороход Анна Костянтинівна, Урбанський Анатолій Ігорович Чайківський Іван Адамович Шаповалов Юрій Анатолійович Юрчишин Петро Васильович Рудик Сергій Ярославович
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05.12.2025 18:32 Відповісти
22 липня 2025 року партія переважною більшістю (з 17 депутатів 10 за, 7 відсутні) проголосувала за проєкт закону 12414, що обмежує Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
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05.12.2025 18:33 Відповісти
BBC

Чоловік Скороход, Олексій Алякін, раніше вів бізнес у Росії.

Він був пов'язаний із кількома банками, найбільший із яких - підмосковний "Пушкіно", який залучив понад 24 млрд рублів приватних вкладів. Після його продажу та низки інших банків, Алякін оголосив себе банкрутом у 2013 році, а його борги перед кредиторами сягали півмільярда рублів. У 2015 році російський суд заочно заарештував Алякіна та оголосив його у міжнародний розшук у справі про розкрадання коштів банку "Пушкіно".
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05.12.2025 18:34 Відповісти
І що? Є тут склад злочину Скорохід?
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05.12.2025 18:45 Відповісти
Просто злодійське сімейство.

Скороход - народна депутатка від 93-го округу Київської області, обрана від "Слуги народу".

До парламенту працювала заступницею директора будівельного холдингу "Прогрес".
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05.12.2025 18:49 Відповісти
Депутатка Анна Скороход
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05.12.2025 19:06 Відповісти
Якби в ******** Сирії то усю б групу розстріляли. А ми ж європейська країна.
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05.12.2025 18:51 Відповісти
Якщо хіба не підробка-то весь пісець.
Бо і підробку легко отримати за допомою ші,якщо хто видів бокс в Овальному..
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05.12.2025 18:38 Відповісти
Справою опозіціонерки Скорохід хочуть відволікти суспільство від шаленої корупції Гадьониша. Навіть Мухамедрасулова не звільнили, а призначили йому домашній арешт. Але це все за його викривальні плівки Міндіча

Гадьониша геть. Вибори
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05.12.2025 18:39 Відповісти
Ваня сдєсь водкі нєт 😃
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05.12.2025 20:01 Відповісти
Він свій. Він не по водці. Він по горілці розливу ,,газової принцеси,,
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05.12.2025 20:19 Відповісти
Він свій для москалів!
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05.12.2025 20:21 Відповісти
Ага. З колишньої влади лише Юля сиділа, а ти тільки гадив на неї. Мабуть за гроші гадив
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05.12.2025 20:42 Відповісти
Я не ти, гімна не їм 🤮
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05.12.2025 21:56 Відповісти
Гадьониша геть, а Скороход не чiпайте?
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05.12.2025 23:36 Відповісти
А ще кажуть чого це в Україну не інвестують? Зза таких хапуг, покидьків, лярв і просто українських гнидот
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05.12.2025 18:41 Відповісти
Так ще й допомоги не дочекаєшся від Європи бо всі вже за крадіжки знають.
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05.12.2025 19:50 Відповісти
А мудрий нарід зовсім ні при чом ???
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05.12.2025 20:47 Відповісти
за таке має бути конфіскація майна, 15 років строгача в Конело-бабани шліфувати граніт руками.
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05.12.2025 18:42 Відповісти
Довічне з конфіскатом ,особистого та родичив до сьомого коліна,майна !!
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05.12.2025 20:56 Відповісти
Пожизненное можно в мирное время давать. Во время войны - вешать. Вешать на площади, с трансляцией по телевидению. Может хоть тогда эти ******** начнут задумываться и меньше красть.
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05.12.2025 23:38 Відповісти
Сумнівне відео. Навіщо змінювати голоси, якщо зробили таку вдалу зйомку? Її обличчя жодного разу не потрапило на камеру?
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05.12.2025 18:42 Відповісти
Подивись уважно на цифри зправа вверху на відео, там є дата, а години і хвилини кропнули, щоб відрізати обличчя, інші обличчя заблюрили. В оригіналі однозначно повний кадр і можна по губам авторки тексту звірити аудіо.Але для біомаси поки викладено бездоказову версію відео, я так думаю. Якось так.
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05.12.2025 19:47 Відповісти
Оригінал є в НАБУ, є в Скороходихи і є в судді. Троє зійдуться, роздєрєбанять касу і ніхто нічо не знає.
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06.12.2025 00:17 Відповісти
Що за ігри. Дайте послухати її голос, покажіть обличчя.
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05.12.2025 18:43 Відповісти
та ні, не "баночка джина", навіть не "сосна корабєльная", а "каністра-спермоприйомник"!
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05.12.2025 18:44 Відповісти
Хто памятає,як в часи янека,подібні відеа проробляли з Юлею.
Потім вона,якось в прямому ефірі пояснювала: це робиться просто,береться відео,з нього знімається аудіо накладається інше аудіо.
Так само було дивно,як це могли зробити.
Тепер самому можна легко такі вправи робити.За допомогою програми ВідеоМастер,правда,через впн, скачаної з рос.сайтів.
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05.12.2025 18:49 Відповісти
такому крутому базару навіть досвідчений рекетир Коля Катлєта позаздрить
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05.12.2025 18:49 Відповісти
Перебування в лавах "слуга народу" це лайно на все життя.
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05.12.2025 18:52 Відповісти
Всё доходчиво, Магия Вуду не требуется.
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05.12.2025 18:56 Відповісти
Всі слуги грабують, крадуть, мародерять бідну Україну і це під час війни, бо такі вони були і є і знають, що їх більшість і нічого їм за це не буде. І як почули на плівках міндіча і тут, всі вони розмовляють на мові ворога.
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05.12.2025 18:57 Відповісти
Боже праведний, якого г*вна винесла каналізація на Печерсько пагорби...
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05.12.2025 18:59 Відповісти
У ОП взагалі фантазія відсутня? Вимагати тисячі доларів і погрожувати побиттям найманими "пацанами", щоб Скорохід знищила їхніх конкурентів? ОПшники взагалі в свойому розумі?
Капець. Зєля скоро залишиться один і буде за всі подвиги своєї шобли відповідати по повній
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05.12.2025 18:59 Відповісти
якесь дежавю нічого нового
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05.12.2025 19:01 Відповісти
Это только начало, США настаивают на выборах, во время предвыборной будет цунами из дерьма.
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05.12.2025 19:09 Відповісти
Чому вона розмовляє чоловічим голосом ?
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05.12.2025 19:10 Відповісти
Жодна дівчина не погодилась бути продажною лярвою-суфлером
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05.12.2025 19:27 Відповісти
Очень даже закономерно для нашей жизни в целом.
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05.12.2025 19:19 Відповісти
Какая у нас оппозиция деловая!?!? 😆🤡😂🤣🤣🙄😘 А шо будет, когда они прийдут к власти?!?!🙄😳
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05.12.2025 19:20 Відповісти
Як там почуває твій теска по призвищу - Удовенко? Що розколов Рух Чорновіла?
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05.12.2025 19:28 Відповісти
А шо вас цікавить недоношений викідиш анальнонароджений?!
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05.12.2025 19:57 Відповісти
Ненавчаємі....
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05.12.2025 19:40 Відповісти
За використання кацапської мови - звільнення негайне. Це не питання закону, це питання самосвідомості. А людина з самосвідомістю кацапа держслужбовцем бути не повинна.
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05.12.2025 19:49 Відповісти
Треба піднімати їм зарплати до тих пір, поки вони не перестануть брати хабарі. А як інакше?
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05.12.2025 20:13 Відповісти
,,Це вже було,,(с)
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05.12.2025 20:21 Відповісти
А в чем проблема,она выбрана такой же чернью и быдлотой,реальный представитель прастова нариду общается как и ее избиратели.Каков нарид таки и слуги.Гордимся.
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05.12.2025 20:24 Відповісти
+++++ Люто плюсую
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05.12.2025 20:50 Відповісти
На кол паскуду...
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05.12.2025 20:34 Відповісти
Йди проспись
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05.12.2025 20:45 Відповісти
пам'ятаю як влітку 19-го багато моїх знайомих радувались пабєдє. Зараз вже палітікай нє інтєрюсуюцца - кого вже нема в живих, хтось просто намагається настроїти своє існування у нових умовах життя, дехто навіть загубися на просторах Європи, і про них знають хіба що залишки сім'ї, які залишились в Україні.
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05.12.2025 20:50 Відповісти
Дурні повинні страждати
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05.12.2025 20:51 Відповісти
Ваше висловлювання не зовсім точне. Суспільства з демократичними механізмами влаштоване таким чинов, що від рішень дурних страждають їх діти та онуки, а на дурних їхні рішення здебільшого не впливають, бо вони вже в інших світах.
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05.12.2025 20:59 Відповісти
Але якщо положити руку на серце всі ми частково винуваті в цьому ... . Я не міг своїм очам повірити свого часу побачивши 73%. В голові пульсувало тільки два слова - Як так ? Покарання без вини не буває.
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05.12.2025 21:05 Відповісти
Якщо покласти руку на серце, то я взагалі не відуваю някох вини за вибір дорослих людей у 19-му році. Демократія так влаштована, що вона не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути дурнем, той має право ним лишитися. А людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Було би простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади. . Але в умовах демократичного суспільства це не реально. Тому час від часу дурні будуть збиватись у зграї, та виршувати долю адекватних людей.
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05.12.2025 21:26 Відповісти
Біда в тому, що не існує такого сита щоб відсіяти дурнів від не дурнів, тому і придумали таку гру як демократія.
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07.12.2025 11:07 Відповісти
винуваті тi хто Кравчука обрав у 1992.
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05.12.2025 23:43 Відповісти
а також ті, хто народив тих, які обрали кравчука.
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06.12.2025 00:22 Відповісти
***,українські москалі вивчили українську ,щоб лохи їх обрали,а вони там рєшают(
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05.12.2025 20:52 Відповісти
Ты баночка с калом трёхлитровая.
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05.12.2025 21:22 Відповісти
Від зе-команди з їзиком сильно кацапом смердить.
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05.12.2025 21:35 Відповісти
А матюкається, як якась стара-шмара зечка на зоні...
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05.12.2025 21:38 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/33469 Олексій Голобуцький:
Вже з'явились натяки, що Скороход фігурує і в "плівках Міндіча". Тобто, очевидно, на неї спробують звантажити максимум корупційного негативу влади (бо Скороход так і лишається членом владної команди) - скільки вивезе.
Але по факту Скороход - дрібна фігура в грі Єрмака. І відвертий ворог України (хоча дійсно, є факти, що вона комусь допомагала і навіть донатила на ЗСУ - меншого ворога це з неї не зробило, бо життя не чорно-біле, а шкода на порядки переважує якусь локальну нечасту користь; бо навіть Медведчук гарантовано комусь колись допомагав і може навіть бійцям АТО). Це серед іншого і заслуга постійних заяв Скороход - істерія суспільства довкола ТЦК і вбивство ветеранів-працівників ТЦК. Скороход мешкає у відносній безпеці завдяки мобілізованим бійцям - але постійно дискредитує цю ж мобілізацію.
Скороход - один з інструментів відволікання на себе негативу від ОП, а також інструмент підготовки виборчої кампанії, орієнтованої на оті 10-20% умовно проросійського електорату (налаштовані на "відновлення дружби" і "все ж нормально було, це все політики"). І, звісно, вона так само постраждала від різкого скорочення, а останні пів року просто припинення роздачі слугам (бо хоч Скороход числиться в кишеньковій фракції "За майбутнє", членом команди влади вона бути не перестала) конвертів "на підтримання штанів". Тим більше, якщо зважати на вартість гардеробу, аксесуарів та інших надбань Скороход, ті $10 тис, про які кажуть як стандартну таксу слуги, - це ні про що. Витрати в неї явно більші. Але відпрацьовувати доводиться тепер кожен долар.
Бо в цій справі на Скороход разом з іншими спробують скинути максимум негативу. І максимально відсунути закономірне питання: а влада в нас весь цей час, як ось зі злобні типи нестримно крали, була сліпа, глуха і непритомна? Вірила в краще і довіряла всім друзям?
В будь-якому випадку, нам вже практично не важливо, що буде зі Скороход або іншими. Бо шкоду вже завдано. Та ж Італія вже відмовилась від участі про грамі закупівлі зброї для України. Данія скоротила військову допомогу нам з 16,5 до 9,4 млрд крон. Підозрюю, до них долучаться мінімум ще кілька інших країн, коли на цілий світ буде озвучено порядок вкрадених членами української владної команди грошей, наданих партнерами.
І як вимірювати провину Скороход, Міндіча, інших? В кілограмах золота? Мільярдах доларів і євро? У відсотках від обсягу донатів? В життях цивільних, на захист яких гроші вкрали? В життях бійців, фінансування для яких теж крали (і продовжують красти - чого вже там, навряд відлагоджений механізм зупинили раптово)? В кількості втрачених чи ослаблених союзів України? В роках затягнутої війни?
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05.12.2025 21:53 Відповісти
''еліта'' засцяна...
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05.12.2025 21:55 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2 Киевский национальный университет культуры и искусств 2009-2013 - з клоуна на здирника трансформувалась в ВР.
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05.12.2025 22:03 Відповісти
а таку з себе целку строїла , а воно анал НЕ ТАБУ
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05.12.2025 22:12 Відповісти
всю верховну раду в сраку винести
всі там розмовляють російською
тільки корчать з себе українців !!!
і розвалюють Україну, бо їм все одно,
в усіх паспорти росії лежать
Виродки.
Ніколи це не ск5інчиться, поки не почнемо вбивати
росмову разом з її носіями.
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05.12.2025 22:26 Відповісти
To ж ви повернетесь з Нiметчiни, їх вбивати?
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05.12.2025 23:45 Відповісти
овва, а ви зі своєю росмовою
аж в штати дременули,
що там сіяти зібрались
"розумне, добре, вічне"
чи російське лайно смердюче?
Заздрите?
я не тікала, а от ви всрались.. з переляку.
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06.12.2025 00:37 Відповісти
Тепер ви розумієте чому в Україні не запроваджено інститут негромадянства за 35 років?
Щоб пвдараси, манкурти і злодії могли очолювати державу !
А війна є наслідком цього
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05.12.2025 23:48 Відповісти
https://t.me/sam_svit/9758 Список «служок» (не всіх, бо далі буде!), які вже вляпалися у корупційні скандали (Апетити, одначе, у тих, які мали би бути прикладом прозорої чесності і чесної прозорості):
1. Гевко Володимир - «Слуга народу». (недекларування);
2. Гунько Анатолій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (хабар);
3. Дубінський Олександр - колишній «Слуга народу» / позафракційний. (підозри, пов'язані з нацбезпекою; також згадки про корупційні провадження/перевірки);
4. Кузьміних Сергій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (зловживання/хабарі);
5. Куницький Олександр - «Слуга народу». (розслідування щодо пропозиції хабара/провадження)м
6. Ковальов Олексій - «Слуга народу», згадки у ЧЕСНО (окрім корупційних складових) + колабораціонізм (знищений патріотами на Херсонщині);
7. Марченко Людмила - «Слуга народу» (згодом позафракційна/інша група). (відомий випадок із хабаром, відео, як перекидувала бабло ч/з паркан);
8. Маріковський Олександр - «Слуга народу». (підозра в недекларуванні криптовалюти);
9. Одарченко Андрій - «Слуга народу». (заочно засуджений/провадження за пропозицію хабаря);
10. Саладуха Ольга - «Слуга народу». (підозра/провадження щодо недостовірності декларації - судові епізоди);
11. Шол Маргарита - «Слуга народу». (провадження щодо декларації; справа закрилась/інші процеси);
12. Трухін Олександр - колишній «Слуга народу». (справа із спробою підкупу патрульних - судовий вирок, покинув мандат);
13. Торохтій Богдан - «Слуга народу». (медіа-згадки про перебування за кордоном і перевірки);
14. Холодов Андрій - «Слуга народу». (медіа-перевірки, згадки у ЧЕСНО)
15. Юрченко Олександр - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (підозра/затримання за хабар);
16. Кормишкіна Ірина (та сама корабельна сосна), «Слуга народу» - умисне внесення недостовірних відомостей до е-декларації та незаконне збагачення;
17. Халімон Павло, заступник голови фракції «Слуга народу», незаконне збагачення.
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06.12.2025 01:02 Відповісти
Та там лише той що "анал-табу", більш-менш порядна людина, як це не дивно! Ну, сексуальні проблеми у чоловіка, буває...
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06.12.2025 02:15 Відповісти
На російській мові всі корупційних теми рухає, яка стидоба. Цікаво, а Ганна когось кохає, перед кимось трусики знімає?
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06.12.2025 10:42 Відповісти
Країна на яку заслуговує 73% її колишнього населення!
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06.12.2025 10:55 Відповісти
Ну і шо? Вона маж право на помилку.
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06.12.2025 14:19 Відповісти
Зробили їх разом
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06.12.2025 15:05 Відповісти
Голос у "дамочки" як у соловейка, але кальсони і лопата для риття окопів уже зачекались
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06.12.2025 16:45 Відповісти
Мотлох ,а не люди((((
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06.12.2025 18:13 Відповісти
Затяжку на шию, смикнули, 2 хвилини і на її місці "новий", але вже зашуганий "зелений депутат"...
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10.12.2025 06:24 Відповісти
Вони, схоже, всі туди доповзають лише москвороті... Огидно. Ото московити за їхні права і побиваються... Ймовірно, сторона звинувачення та судді і не кращі. Ото це все тіпів і мотивує, вже повірте.
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10.12.2025 09:37 Відповісти
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