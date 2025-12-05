Скороход вимагає хабар у $250 тис: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро опублікувало відео, де нардепка Анна Скороход вимагає 250 тисяч доларів США у підприємця та нецензурною лексикою погрожує йому, якщо грошей не буде.

Розмову "слуги народу" опублікувало НАБУ у фейсбуці після оголошення їй підозри 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Розшифровка розмови

На відео Скороход розмовляє виключно російською.

Скороход: "Ви хочете, щоб зробили те, за що я до вас потім не прийду і не висуну претензію? Все, що я можу зробити – це найняти пацанів, які вас десь у провулку в##буть. Я цим не займаюсь, це не мій стиль, не мій спосіб життя.

Я вам сказала! Ви віддаєте гроші. Вам пишуть дві розписки. Вони у мене. Як тільки все відбувається, я їх...Ми їх раз-раз і розірвали. Разом все розірвали. Зібралися так само втрьох, вчотирьох і все.

5 тисяч доларів коштував приїзд людини з вашого питання. Чому я маю брати на себе ці витрати? З якого х#ра? Ну, з якого х#ра?!

Щоб ви прийшли й напряму виставили мені свої умови?! Я тут що, бл#дь, баночка джина чи хто!"

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Підозра Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться.

Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

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