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Новости Фото Обыск у Анны Скороход Подозрение Скороход
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"Слуга народа" Скороход обвинила НАБУ в публикации фейковых фото: "Это не моя кухня и не мои деньги". ФОТО

Нардеп Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", утверждает, что официальная версия НАБУ относительно обысков в ее квартире якобы не соответствует действительности.

Об этом она сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Что говорит нардеп?

"Вынуждена публиковать свою версию, чтобы опровергнуть откровенную фальсификацию, которая была вброшена в СМИ. НАБУ опубликовало фотографии с "места обыска", на которых изображены деньги, какая-то кухня и спальня.

Официально заявляю: это фото из чужой квартиры. Я специально записала видео, в котором вынуждена провести вам рум-тур по перевернутой квартире. У меня нет той кухни, нет той плитки, и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате, не мои. Ни деньги, ни комната", - убеждает она.

Также смотрите: Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО

Фотографии вроде бы фейковые

"У меня перевернули все вверх дном, залезли в каждую щель. И что нашли? Ничего. Поэтому решили иллюстрировать новость фейковыми фотографиями. Записи, которые выложило следствие - классический монтаж и выдержки из контекста. Полная версия выглядит совершенно иначе, и я дам по этому поводу дополнительные комментарии. Я не арестована. Мне вручили подозрение, но ничем не смогли это подкрепить. Я готова к сотрудничеству, потому что мне нечего скрывать. Более того, я буду требовать полного расследования этой провокации", - добавила она.

скороход обыск
скороход обыск
скороход обыск

Кроме того, Скороход заверила, что обыски состоялись именно вчера, чтобы "сорвать" ее командировку в Соединенные Штаты Америки.

Подозрение Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь.

Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скороход прокомментировала обыски у нее дома: Вижу в этом прямое давление на оппозицию

  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

скороход скрин

Автор: 

НАБУ (4853) обыск (1948) Скороход Анна (67)
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Топ комментарии
+40
Так це не я, і хата не моя...з цього все і починається.!
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06.12.2025 10:43 Ответить
+34
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
13 год
Ніфіга собі, Пристайко каже, що зелені готувались вивозити в Британію золотовалютні резерви, шукали собі офіси в Лондоні і заливали банки на хмару. А кріпакам в цей час брехали про шашлики 😡
Це вже можна вважати держзрадою? Коли Малюк схопить Zeлупу?
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06.12.2025 10:45 Ответить
+20
Соромлюсь запитати-а скільки у нардепки від партії "За майбах" всього квартир?Може ця бандерша вже сама в них заплуталася і не пам'ятає в якій із квартир вона разом із своїми абреками "окучувала" комерса?
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06.12.2025 10:53 Ответить

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