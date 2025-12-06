"Слуга народа" Скороход обвинила НАБУ в публикации фейковых фото: "Это не моя кухня и не мои деньги". ФОТО
Нардеп Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", утверждает, что официальная версия НАБУ относительно обысков в ее квартире якобы не соответствует действительности.
Об этом она сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит нардеп?
"Вынуждена публиковать свою версию, чтобы опровергнуть откровенную фальсификацию, которая была вброшена в СМИ. НАБУ опубликовало фотографии с "места обыска", на которых изображены деньги, какая-то кухня и спальня.
Официально заявляю: это фото из чужой квартиры. Я специально записала видео, в котором вынуждена провести вам рум-тур по перевернутой квартире. У меня нет той кухни, нет той плитки, и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате, не мои. Ни деньги, ни комната", - убеждает она.
Фотографии вроде бы фейковые
"У меня перевернули все вверх дном, залезли в каждую щель. И что нашли? Ничего. Поэтому решили иллюстрировать новость фейковыми фотографиями. Записи, которые выложило следствие - классический монтаж и выдержки из контекста. Полная версия выглядит совершенно иначе, и я дам по этому поводу дополнительные комментарии. Я не арестована. Мне вручили подозрение, но ничем не смогли это подкрепить. Я готова к сотрудничеству, потому что мне нечего скрывать. Более того, я буду требовать полного расследования этой провокации", - добавила она.
Кроме того, Скороход заверила, что обыски состоялись именно вчера, чтобы "сорвать" ее командировку в Соединенные Штаты Америки.
Подозрение Скороход
Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь.
Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
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@RudijLis
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13 год
Ніфіга собі, Пристайко каже, що зелені готувались вивозити в Британію золотовалютні резерви, шукали собі офіси в Лондоні і заливали банки на хмару. А кріпакам в цей час брехали про шашлики 😡
Це вже можна вважати держзрадою? Коли Малюк схопить Zeлупу?