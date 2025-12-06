"Слуга народу" Скороход звинуватила НАБУ в публікації фейкових фото: "Це не моя кухня і не мої гроші". ФОТО
Нардепка, Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", стверджує, що офіційна версія НАБУ щодо обшуків у її квартирі нібито не відповідає дійсності.
Про це вона зазначає у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже нардепка?
"Змушена публікувати свою версію, аби спростувати відверту фальсифікацію, яка була вкинута в медіа. НАБУ опублікувало фотографії з "місця обшуку", на яких зображені гроші, якась кухня та спальня.
Офіційно заявляю: це фото з чужої квартири. Я спеціально записала відео, в якому змушена вам провести рум-тур по перевернутій квартирі. У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки і гроші, які вони показали на фото в якійсь кімнаті - не мої. Ні гроші, ні кімната", - переконує вона.
Фотографії начебто фейкові
"У мене перевернули все догори дриґом, залізли в кожну щілину. І що знайшли? Нічого. Тому вирішили ілюструвати новину фейковими фотографіями. Записи, яке виклало слідство - класичний монтаж і вирізки з контексту. Повна версія виглядає абсолютно інакшою, і я дам з цього приводу додаткові коментарі. Я не заарештована. Мені вручили підозру, але нічим не змогли це підкріпити. Я готова до співпраці, бо мені немає чого приховувати. Більше того, я буду вимагати повного розслідування цієї провокації", - додала вона.
Крім того, Скороход запевнила, що обшуки відбулися саме вчора, щоб "зірвати" її відрядження у Сполучені Штати Америки.
Підозра Скороход
Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться.
Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
Будь ласка, зачекайте...
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@RudijLis
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13 год
Ніфіга собі, Пристайко каже, що зелені готувались вивозити в Британію золотовалютні резерви, шукали собі офіси в Лондоні і заливали банки на хмару. А кріпакам в цей час брехали про шашлики 😡
Це вже можна вважати держзрадою? Коли Малюк схопить Zeлупу?