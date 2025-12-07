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Новини Хабарництво у владі Обшук в Анни Скороход
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Тримання під вартою з альтернативою застави понад 4,5 млн грн: спільнику "слуги народу" Скороход обрано запобіжний захід

скороход обшук

Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до спільника народної депутатки Анни Скороход, яких звинувачують у підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.

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"7 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться в повідомленні.

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Що передбачає внесення застави?

Зазначається, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
  • не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

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Підозра Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Автор: 

застава (767) САП (2620) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+17
>викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки

санкції у нас особисто зебіл вводить, як ця депутаткиня, без корупційних зв'язків з зебілом могла це провернути?
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07.12.2025 16:44 Відповісти
+12
Зараз ми станемо свідками перетворення Скороход в баночку джина.
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07.12.2025 16:58 Відповісти
+9
Тобто заарештували якогось спільника е не цю шкуру? Да ще й з смішною заставою в два рази меншою ніж сума самої виручки. Все таки вигідно бути злочинцем в Україні. Головне працювати по великому, а то посадять якщо суддя з прокурвором побачать що нема з тебе чого взяти
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07.12.2025 17:12 Відповісти

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