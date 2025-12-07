Тримання під вартою з альтернативою застави понад 4,5 млн грн: спільнику "слуги народу" Скороход обрано запобіжний захід

Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до спільника народної депутатки Анни Скороход, яких звинувачують у підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.

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"7 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться в повідомленні.

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Що передбачає внесення застави?

Зазначається, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

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Підозра Скороход