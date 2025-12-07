Тримання під вартою з альтернативою застави понад 4,5 млн грн: спільнику "слуги народу" Скороход обрано запобіжний захід
Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до спільника народної депутатки Анни Скороход, яких звинувачують у підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.
Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.
"7 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - йдеться в повідомленні.
Що передбачає внесення застави?
Зазначається, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
- не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Підозра Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
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санкції у нас особисто зебіл вводить, як ця депутаткиня, без корупційних зв'язків з зебілом могла це провернути?