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Новости Видео Обыск у Анны Скороход Подозрение Скороход
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"Слуга народа" Скороход после допроса НАБУ: "Я никогда ни у кого ничего не требовала. Это все полная ложь". ВИДЕО

Народный депутат Анна Скороход 8 декабря побывала на допросе в НАБУ, где ей сообщили о подозрении в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

Об этом сообщила корреспондент Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

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После допроса парламентарий заявила журналистам, что дело против нее - "полная ложь". По ее словам, она "никогда ни у кого ничего не требовала" и "не брала никаких денег".

Скороход подтвердила, что на обнародованном НАБУ фрагменте тайного видео действительно изображена она: "Часть видео мне понятна. Там, где я сижу на диване - это я. И я не опровергаю это. А все остальное не соответствует действительности. И все видео - нарезка", - сказала она.

На вопрос журналистов о содержании разговора с видео, депутат ответила, что попросила НАБУ предоставить полную версию. Она считает, что после обнародования полной записи "дела не будет" и готова предоставить материалы, если позволит следователь.

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Подозрение Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

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Автор: 

НАБУ (4854) Скороход Анна (67)
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Топ комментарии
+16
Вірим звичайно, як слуга уродів може брихати як собака.
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08.12.2025 14:00 Ответить
+16
Аж я поверил, но это не точно

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08.12.2025 14:02 Ответить
+12
Нагла хабалка. Добре, що плівки не горять.
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08.12.2025 14:10 Ответить

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