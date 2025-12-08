РУС
Новости Обыск у Анны Скороход Подозрение Скороход
2 798 21

"Слуга народа" Скороход прибыла на допрос в НАБУ. ФОТО

Нардеп Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", пришла на допрос в НАБУ. Парламентария подозревают в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО.

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Нардеп подозревается в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

Анна Скороход пришла на допрос в НАБУ

Подозрение Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Автор: 

НАБУ (4768) Скороход Анна (55)
Топ комментарии
+7
ти диви...
коли мені підар розбив два скла у машині битою
а намагався його затримати
мене кинули у сізо за *********

а ця мразь на параші не сидить як я бачу
чого ж так?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:24 Ответить
+7
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
5 груд.
У зеленої пропаганди вже жодних берегів - "Депутатка Європейської Солідарності Анна Скороход..."

Далі буде "бізнес-партнер Порошенка Єрмак" та "співвласник Рошена Міндіч".

Я помилявся, це не калька з рОсії - вони перевершили рОсію.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:30 Ответить
+6
Бандитка прийшла. Вона по фєні -дорово чеше((( Нужний кадр у Раді.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:26 Ответить
08.12.2025 12:24 Ответить
Влучно. Параша.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:26 Ответить
у підбурюванні до надання хабаря ....что за хрень мовотворча...из цикла-продавчиня,министерка,генералка,майорка,генералка-майорка..послыця?чи послыня?испоганили все к чему прикоснулись за последних 6 лет.чертополох буйным цветом.(
показать весь комментарий
08.12.2025 12:54 Ответить
Прибульця😄
показать весь комментарий
08.12.2025 12:25 Ответить
08.12.2025 12:26 Ответить
СкороКапониха.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:37 Ответить
Щось валізи із сухарями не видно! Невже вийде ...?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:27 Ответить
Навіть не зайде...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:29 Ответить
Та "баночка з джином" хороша переговорниця. Її треба відправити до Вітькова замість Умерова.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:28 Ответить
Так, раком не погано.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:29 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 12:30 Ответить
Шах і мат вам, Порохоботи...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:38 Ответить
Главарь ОПГ которая угрожает переломать кости мужикам. Страшно.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:37 Ответить
на словах усі баби грізні
до першого лєща... 😁
показать весь комментарий
08.12.2025 13:05 Ответить
Баночку джина прихопила?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:40 Ответить
І шо? Ото стоїть, а її не пускають?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:42 Ответить
Співчуваю слідчим набу. Ця хабалка їм мозок винесе
показать весь комментарий
08.12.2025 13:02 Ответить
І що підозра буде? Чи так як і депутатші, яка гроші через паркан перекидала відпрацює натурою?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:03 Ответить
Прикид у цих фігурантів зачьотний!
Вділися, як контролери з водоканалу - думають видавити у НАБУ сльозу, які вони бідні...
Нардепкі - підозру, адвокату - повістку на фронт !
показать весь комментарий
08.12.2025 13:03 Ответить
на допит возять у кайданах та з поліцією
навіть посцяти - у кайданках
знаю особисто

шо це за цирк???
показать весь комментарий
08.12.2025 13:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ECc07Q9AAoY Рафик был ни в чём не виноват… 720p
показать весь комментарий
08.12.2025 13:11 Ответить
 
 