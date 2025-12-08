"Слуга народа" Скороход прибыла на допрос в НАБУ. ФОТО
Нардеп Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", пришла на допрос в НАБУ. Парламентария подозревают в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО.
Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Нардеп подозревается в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.
Подозрение Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
коли мені підар розбив два скла у машині битою
а намагався його затримати
мене кинули у сізо за *********
а ця мразь на параші не сидить як я бачу
чого ж так?
@prozapas77
·
5 груд.
У зеленої пропаганди вже жодних берегів - "Депутатка Європейської Солідарності Анна Скороход..."
Далі буде "бізнес-партнер Порошенка Єрмак" та "співвласник Рошена Міндіч".
Я помилявся, це не калька з рОсії - вони перевершили рОсію.
до першого лєща... 😁
Вділися, як контролери з водоканалу - думають видавити у НАБУ сльозу, які вони бідні...
Нардепкі - підозру, адвокату - повістку на фронт !
навіть посцяти - у кайданках
знаю особисто
шо це за цирк???