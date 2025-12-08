"Слуга народа" Скороход прибыла на допрос в НАБУ. ФОТО

Нардеп Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", пришла на допрос в НАБУ. Парламентария подозревают в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО.

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Нардеп подозревается в подстрекательстве к даче взятки за применение санкций СНБО к компании-конкуренту.

Читайте: НАПК существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП, — Павлущик

Подозрение Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Читайте: Детектива НАБУ Гусарова, которого подозревают в госизмене, оставили под стражей