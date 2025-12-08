НАПК существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП, - Павлущик

НАПК способно менять психологию общества, а не просто "подавать патроны" антикоррупционным органам.

Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава агентства Виктор Павлущик, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 8 лет работал в НАБУ и выполнял свою работу.

"А сейчас выполняю ее так же - но уже как руководитель НАПК. И я точно уверен: эта институция существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП.

НАПК способно заниматься институциональной превенцией, меняя подходы государства и психологию общества. К сожалению, общество это не до конца понимает", - отметил Павлущик.

Глава НАПК считает, что запрос в обществе сегодня деформирован.

"Это не тот ожидаемый запрос на справедливость - скорее на предательство или расправу. И на то есть причины. Чувствуете разницу? И с этим нужно работать. После обыска и подозрения есть еще расследование, суд и приговор.

И приговор может быть оправдательным - это абсолютно нормально для демократического государства. Это нужно понимать, анализировать и делать выводы - не только "все пропало", "топкоррупционеров не сажают".

Эту проблему можно частично решить поддержкой разработанного НАПК законопроекта о недопустимости злоупотребления процессуальными правами", - добавил он.

Миндичгейт

