РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости НАПК
622 8

НАПК существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП, - Павлущик

Павлущик объяснил функции НАПК и связь с НАБУ

НАПК способно менять психологию общества, а не просто "подавать патроны" антикоррупционным органам.

Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава агентства Виктор Павлущик, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он напомнил, что 8 лет работал в НАБУ и выполнял свою работу.

"А сейчас выполняю ее так же - но уже как руководитель НАПК. И я точно уверен: эта институция существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП.

НАПК способно заниматься институциональной превенцией, меняя подходы государства и психологию общества. К сожалению, общество это не до конца понимает", - отметил Павлущик.

Глава НАПК считает, что запрос в обществе сегодня деформирован.

Читайте также: Фигуранты "Миндичгейта" не посещали здание НАПК, - глава Агентства Павлущик

"Это не тот ожидаемый запрос на справедливость - скорее на предательство или расправу. И на то есть причины. Чувствуете разницу? И с этим нужно работать. После обыска и подозрения есть еще расследование, суд и приговор.

И приговор может быть оправдательным - это абсолютно нормально для демократического государства. Это нужно понимать, анализировать и делать выводы - не только "все пропало", "топкоррупционеров не сажают".

Эту проблему можно частично решить поддержкой разработанного НАПК законопроекта о недопустимости злоупотребления процессуальными правами", - добавил он.

Читайте: Коррупцию в "Энергоатоме" не могла выявить ни одна проверка НАПК из-за масштабности схемы, - Павлущик

Миндичгейт

Читайте также: НАПК исследует непубличные данные о "пленках Миндича", - глава Агентства Павлущик

Автор: 

НАБУ (4768) САП (2370) НАПК (1237) Виктор Павлущик (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може тобі пошукати більше прийнятне суспільство, для якого виправдувальний вирок топ корупції це ОК???
Це він так готує до виправдувального вироку дєрьмаку і міндічу???
показать весь комментарий
08.12.2025 09:47 Ответить
І як воно працювало в очісткє? І як воно береться змінювати психологію суспільства якщо суспільство його не розуміє?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:48 Ответить
Не витримує конкуренції?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:49 Ответить
Ви використовуєте всі структури для власного збагачення.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:50 Ответить
Ага... Знову казочки про "чесних і непідкупних"... А народ уже ножі точить, паяльники перевіряє і готується вступати в ряди лінчувателів. Бо там де не діє корумпований Суд починають діяти Суди Лінча... От перевішали б ригоанальне падло після Майдану і не було таких проблем... Недопрацювали. Треба робити висновки.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:50 Ответить
Це дуже складно…, більшість наріду свято вірить, що всім в країні досі керує Єрмак, а вони самі як ті тупі теляти…
показать весь комментарий
08.12.2025 09:53 Ответить
Дуже цікаво але ніхрена не зрозуміло
показать весь комментарий
08.12.2025 10:06 Ответить
Це той самий НАЗК який "не побачив" грабунку ЗЕ-Міндчів та відправлених двушечок в маскву.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:06 Ответить
 
 