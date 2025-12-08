НАПК существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП, - Павлущик
НАПК способно менять психологию общества, а не просто "подавать патроны" антикоррупционным органам.
Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава агентства Виктор Павлущик, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 8 лет работал в НАБУ и выполнял свою работу.
"А сейчас выполняю ее так же - но уже как руководитель НАПК. И я точно уверен: эта институция существует не для того, чтобы просто "подавать патроны" НАБУ или САП.
НАПК способно заниматься институциональной превенцией, меняя подходы государства и психологию общества. К сожалению, общество это не до конца понимает", - отметил Павлущик.
Глава НАПК считает, что запрос в обществе сегодня деформирован.
"Это не тот ожидаемый запрос на справедливость - скорее на предательство или расправу. И на то есть причины. Чувствуете разницу? И с этим нужно работать. После обыска и подозрения есть еще расследование, суд и приговор.
И приговор может быть оправдательным - это абсолютно нормально для демократического государства. Это нужно понимать, анализировать и делать выводы - не только "все пропало", "топкоррупционеров не сажают".
Эту проблему можно частично решить поддержкой разработанного НАПК законопроекта о недопустимости злоупотребления процессуальными правами", - добавил он.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
