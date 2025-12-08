НАЗК існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП, - Павлущик

НАЗК здатне змінювати психологію суспільства, а не просто "подавати патрони" антикорупційним органам.

Про це в інтерв'ю ZN.ua повідомив голова агентства Віктор Павлущик, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що 8 років працював у НАБУ та виконував свою роботу.

"А зараз виконую її так само - але вже як керівник НАЗК. І я точно впевнений: ця інституція існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП.

НАЗК здатне займатись інституційною превенцією, змінюючи підходи держави та психологію суспільства. На жаль, суспільство це не до кінця розуміє", - зазначив Павлущик.

Очільник НАЗК вважає, що запит у суспільстві сьогодні деформований.

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"Це не той очікуваний запит на справедливість - радше на зраду чи розправу. І на те є причини. Відчуваєте різницю? І з цим потрібно працювати. Після обшуку й підозри є ще розслідування, суд і вирок.

І вирок може бути виправдувальним - це абсолютно нормально для демократичної держави. Це треба розуміти, аналізувати й робити висновки - не лише "все пропало", "топкорупціонерів не саджають".

Цю проблему можна частково вирішити підтримкою розробленого НАЗК законопроєкту щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами", - додав він.

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Міндічгейт

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