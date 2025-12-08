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Новини НАЗК
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НАЗК існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП, - Павлущик

Павлущик пояснив функції НАЗК та зв’язок з НАБУ

НАЗК здатне змінювати психологію суспільства, а не просто "подавати патрони" антикорупційним органам.

Про це в інтерв'ю ZN.ua повідомив голова агентства Віктор Павлущик, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що 8 років працював у НАБУ та виконував свою роботу.

"А зараз виконую її так само - але вже як керівник НАЗК. І я точно впевнений: ця інституція існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП.

НАЗК здатне займатись інституційною превенцією, змінюючи підходи держави та психологію суспільства. На жаль, суспільство це не до кінця розуміє", - зазначив Павлущик.

Очільник НАЗК вважає, що запит у суспільстві сьогодні деформований.

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"Це не той очікуваний запит на справедливість - радше на зраду чи розправу. І на те є причини. Відчуваєте різницю? І з цим потрібно працювати. Після обшуку й підозри є ще розслідування, суд і вирок.

І вирок може бути виправдувальним - це абсолютно нормально для демократичної держави. Це треба розуміти, аналізувати й робити висновки - не лише "все пропало", "топкорупціонерів не саджають".

Цю проблему можна частково вирішити підтримкою розробленого НАЗК законопроєкту щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами", - додав він.

Читайте: Корупцію в "Енергоатомі" не могла виявити жодна перевірка НАЗК через масштабність схеми, - Павлущик

Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5751) САП (2620) НАЗК (1686) Павлущик Віктор (14)
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Топ коментарі
+9
Може тобі пошукати більше прийнятне суспільство, для якого виправдувальний вирок топ корупції це ОК???
Це він так готує до виправдувального вироку дєрьмаку і міндічу???
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08.12.2025 09:47 Відповісти
+7
Так, довбню, суспільство не розуміє, за що ти отримуєш зряплату.
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08.12.2025 10:53 Відповісти
+6
Ага... Знову казочки про "чесних і непідкупних"... А народ уже ножі точить, паяльники перевіряє і готується вступати в ряди лінчувателів. Бо там де не діє корумпований Суд починають діяти Суди Лінча... От перевішали б ригоанальне падло після Майдану і не було таких проблем... Недопрацювали. Треба робити висновки.
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08.12.2025 09:50 Відповісти

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