НАЗК існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП, - Павлущик
НАЗК здатне змінювати психологію суспільства, а не просто "подавати патрони" антикорупційним органам.
Про це в інтерв'ю ZN.ua повідомив голова агентства Віктор Павлущик, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що 8 років працював у НАБУ та виконував свою роботу.
"А зараз виконую її так само - але вже як керівник НАЗК. І я точно впевнений: ця інституція існує не для того, щоб просто "подавати патрони" НАБУ чи САП.
НАЗК здатне займатись інституційною превенцією, змінюючи підходи держави та психологію суспільства. На жаль, суспільство це не до кінця розуміє", - зазначив Павлущик.
Очільник НАЗК вважає, що запит у суспільстві сьогодні деформований.
"Це не той очікуваний запит на справедливість - радше на зраду чи розправу. І на те є причини. Відчуваєте різницю? І з цим потрібно працювати. Після обшуку й підозри є ще розслідування, суд і вирок.
І вирок може бути виправдувальним - це абсолютно нормально для демократичної держави. Це треба розуміти, аналізувати й робити висновки - не лише "все пропало", "топкорупціонерів не саджають".
Цю проблему можна частково вирішити підтримкою розробленого НАЗК законопроєкту щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами", - додав він.
Міндічгейт
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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Це він так готує до виправдувального вироку дєрьмаку і міндічу???