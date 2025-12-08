"Слуга народу" Скороход прибула на допит у НАБУ. ФОТО
Нардепка Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", прийшла на допит у НАБУ. Парламентарку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Нардепку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.
Підозра Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@prozapas77
·
5 груд.
У зеленої пропаганди вже жодних берегів - "Депутатка Європейської Солідарності Анна Скороход..."
Далі буде "бізнес-партнер Порошенка Єрмак" та "співвласник Рошена Міндіч".
Я помилявся, це не калька з рОсії - вони перевершили рОсію.
коли мені підар розбив два скла у машині битою
а намагався його затримати
мене кинули у сізо за *********
а ця мразь на параші не сидить як я бачу
чого ж так?